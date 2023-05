Qcells Solar Review : un fabricant solide qui étend sa portée

Panneaux solaires au-dessus des places de stationnement à l’usine de fabrication de panneaux solaires QCells à Dalton, en Géorgie. Elijah Nouvelage/Bloomberg via Getty Images

Les prix de l’énergie, et les prix d’à peu près tout le reste, ont augmenté au cours des dernières années. En même temps, l’énergie solaire est de moins en moins chère à mesure que la technologie s’améliore et que les incitations gouvernementales stimulent les sources d’énergie renouvelables.

Ajoutez les préoccupations concernant le climat et les émissions de carbone dans l’équation et c’est le moment plus que jamais de penser sérieusement à ajouter un système solaire à votre maison ou à votre petite entreprise. C’est un investissement qui peut non seulement réduire les factures de services publics, mais aussi augmenter la valeur de la structure sur laquelle il est installé.

Une entreprise qui fait des vagues dans l’industrie solaire ces derniers temps est Qcells, une filiale du grand conglomérat sud-coréen Hanwha. Début Avril, Le vice-président Kamala Harris a visité l’usine de fabrication Qcells en Géorgie tout en promouvant les efforts de l’administration Biden en matière d’énergie renouvelable et Tournée Investir en Amérique. L’engagement entre Qcells et l’administration Biden est entré dans l’histoire avec ses plans de soutien aux besoins de fabrication pour l’expansion des projets solaires communautaires à travers les États-Unis.

L’achat d’un panneau solaire est un achat important et une infrastructure destinée à durer des décennies, ce qui fait de la phase de recherche l’étape la plus importante de cette décision financière. Il y a un nombre surprenant d’entreprises qui se disputent le droit d’installer des panneaux sur votre propriété, ce qui est une bonne nouvelle pour vous, mais cela signifie également que vous devez vous assurer d’en choisir une qui vous plaira.

Contrairement à de nombreux installateurs de panneaux solaires que CNET a examinés, l’activité principale de Qcells consiste à fabriquer des panneaux et d’autres équipements qui entrent dans les systèmes solaires. Mais l’entreprise s’est associée à un réseau de distributeurs pour proposer des installations solaires complètes pour votre maison.

Cela signifie que vous obtiendrez un produit de confiance dans un emballage tout-en-un pratique soutenu par de solides garanties, mais vous devrez faire des recherches supplémentaires sur les distributeurs/installateurs certifiés de votre région que Qcells vous remettra. pour.

Étant donné que Qcells fonctionne avec un modèle commercial différent de celui de nombreux installateurs, nous ne pouvons pas les évaluer sur la plupart des critères que nous utilisons pour évaluer les entreprises solaires. Pour cette raison, nous vous donnerons un aperçu, mais nous ne noterons pas l’entreprise.

Si vous décidez d’acheter des panneaux via Qcells, vous obtiendrez des panneaux de qualité. Ils sont largement installés par d’autres entreprises et se classent parmi les meilleurs en termes de garantie et d’efficacité. Qcells promet également des garanties de fabrication de 25 ans sur les installations, malgré le recours à d’autres sociétés pour installer leurs panneaux, a déclaré un représentant de la société à CNET. C’est 15 ans de plus que certains de ses concurrents.

N’oubliez pas que CNET ne teste pas directement les panneaux solaires et ne passe pas par le processus de collaboration avec une entreprise pour concevoir, commander, autoriser et installer un système. Nous nous appuyons sur des comparaisons d’équipements, de garanties et de services proposés par des entreprises solaires

Au cours de votre expérience d’achat solaire, il est essentiel d’obtenir des devis d’autant d’installateurs travaillant dans votre région que possible. Cela peut prendre un certain temps, mais gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un système conçu pour durer un quart de siècle ou plus, monté en permanence sur votre bâtiment. C’est un gros problème.

Heureusement, vous avez trouvé un bon point de départ.

Qu’est-ce que j’obtiens de Qcells ?

Qcells travaille avec un réseau de distributeurs et d’installateurs dans tout le pays. Cela signifie que les options d’achat, de location, de financement et de contrat d’achat d’électricité varieront en fonction de votre emplacement et des circonstances spécifiques. Ces détails dépendent entièrement de chaque distributeur individuel.

Quels équipements propose Qcells ?

Il y a beaucoup plus de certitude quant à l’équipement que vous obtiendrez lorsque vous commandez via Qcells. Les distributeurs de la société proposent des panneaux Qcells, y compris la série Q.Peak Duo avec des puissances allant de 385 à 595 par panneau et des efficacités de 20,9 % pour les panneaux noirs élégants à 21,3 % sur les panneaux en verre bifaciaux à la puissance la plus élevée, qui sont généralement installés dans des installations au sol. systèmes.

Les panneaux que vous avez choisis sont associés à l’ensemble d’équipements Qcells Q.Home Core, qui comprend un onduleur hybride qui peut être couplé AC ou DC et est compatible avec d’autres onduleurs de pointe. L’onduleur est associé à des batteries au lithium Q.Save d’une puissance de pointe de 128 ampères.

Tous les équipements proviennent de la société mère de Qcells, Hanwha, qui est un leader de l’ingénierie en Corée depuis des décennies.

Qcells offre-t-il une surveillance du système ?

Vous pouvez utiliser l’application Q Home Q.ommand pour suivre votre système et analyser les données en temps réel de l’onduleur, des panneaux et des batteries une fois que tout est opérationnel.

Quelles garanties offre Qcells ?

Qcells garantit la fabrication et les performances de ces systèmes pendant 25 ans, ce qui est assez standard. Cependant, la société a un partenariat avec EnFin d’offrir des prêts pour les installations solaires, et si vous financez votre système par leur intermédiaire, Qcells étendra votre garantie de performance à 30 ans.

Une fois que vous êtes connecté à un installateur de votre région, il est utile de lui poser des questions supplémentaires sur son processus, s’il utilise des installateurs ou des sous-traitants internes et s’il offre des garanties ou des options supplémentaires.

Combien coûtent les panneaux solaires Qcells ?

Qcells ne partagerait pas les détails sur les prix des panneaux et des packages Q.Home, mais Daniel Chang, directeur principal de la gestion des produits de Qcells, m’a dit que c’était compétitif.

« Il n’y a pas beaucoup d’options pour la qualité, la fabrication américaine [panels]. … Un toit sur trois en Amérique qui a du solaire – peut-être même plus – sont des Qcells », a-t-il déclaré. « Notre part de marché est assez élevée et elle ne le serait pas si nos prix étaient trop élevés, n’est-ce pas ?

Une fois que vous tenez compte des crédits fédéraux d’énergie propre de 30 %, le coût moyen d’un système solaire aux États-Unis est de 22 091 $, selon saveonenergy.com, qui appartient à la société mère de CNET. Les gouvernements des États, des comtés et des municipalités et parfois même les banques et les coopératives de crédit peuvent offrir des incitations supplémentaires pour réduire encore davantage ces dépenses totales. Une analyse de Wood Mackenzie montre le coût moyen de l’énergie solaire installée était de 2,99 $ par watt pour un système de 8 kilowatts.

Gardez à l’esprit que ces chiffres ne sont que des moyennes nationales et que les coûts réels d’équipement et d’installation peuvent varier considérablement selon les régions et les situations individuelles. Si vous choisissez d’obtenir un devis via Qcells, vous pouvez recevoir des informations sur plusieurs installateurs certifiés dans votre région. Même dans ce cas, il est recommandé d’obtenir plusieurs devis d’autres entreprises de votre région qui ne sont pas non plus affiliées à Qcells.

Parce que Qcells travaille à travers son réseau de distributeurs avec des coûts variables, il ne peut pas offrir une correspondance de prix, mais encore une fois, c’est une question à poser à l’installateur certifié avec lequel vous êtes connecté.

Quelles options de financement propose Qcells ?

Les options de financement, y compris si vous achetez, louez ou obtenez des panneaux par le biais d’un contrat d’achat d’électricité, se feront par l’intermédiaire de l’installateur avec lequel vous signez un accord. Si vous obtenez un prêt par l’intermédiaire du financeur préféré de Qcells, Qcells ajoutera cinq ans à la garantie de performance de votre panneau, la portant à 30 ans.

Qcells fonctionne-t-il dans mon état ? Comment commander ?

Chang m’a dit que le réseau de distributeurs et d’installateurs avec lesquels Qcells travaille opère dans les 50 États américains, mais pour être sûr que le service est réellement offert dans votre emplacement spécifique, vous devrez remplir le formulaire « Contactez-nous » sur le Site Web de Qcells pour engager la conversation et recevoir des informations sur les distributeurs près de chez vous.

Il existe également un lien « calculatrice » sur le site Web qui vous connecte au marché en ligne Qcells géré par une société appelée Electrum qui exploite un réseau de plus de 150 installateurs certifiés à l’échelle nationale. Cet outil peut vous donner une idée de ce qui est disponible dans votre région et pour votre adresse spécifique avant de parler directement avec quelqu’un de Qcells pour vérifier.

Une fois qu’un client est jumelé à un distributeur/installateur, les expériences varient à coup sûr et il est difficile d’en dire beaucoup plus sur ce à quoi s’attendre du processus. Qcells offre un support de garantie, mais faites également quelques recherches supplémentaires sur l’installateur auquel vous êtes référé avant de vous mettre d’accord sur quoi que ce soit.

Est-ce que Qcells est le meilleur choix ?

Qcells est un acteur majeur sur le marché solaire américain offrant un produit populaire et une partie importante de ses panneaux sont fabriqués dans le pays. Ils sont également sous l’égide d’un grand conglomérat industriel international, il y a donc fort à parier qu’ils n’iront nulle part bientôt.

L’ensemble d’équipements Q.Home est également un bel ensemble standardisé de composants simplifiés pour une installation facile, empilable et modulaire. C’est presque une approche plug-and-play de l’énergie solaire domestique. Le joker est le distributeur/installateur qui met le système en place pour vous. Cela ajoute un fardeau de recherche supplémentaire au choix d’aller avec Qcells et son matériel fiable. Étant donné que les panneaux solaires Qcells sont largement installés, il n’est pas improbable que d’autres entreprises vous citent des panneaux Qcells. Si vous avez un installateur local à l’esprit que vous aimez, il y a de bonnes chances qu’il puisse se procurer des panneaux Qcells plutôt que d’aller avec qui Qcells lui-même vous connecte.

Encore une fois, gardez à l’esprit que CNET n’a pas suivi le processus de commande ou d’installation avec Qcells.

Qcells n’est pas accrédité auprès du Better Business Bureau, mais les distributeurs de votre région peuvent l’être, alors assurez-vous de vérifier leurs notes.

Dans l’ensemble, si vous n’êtes pas trop pointilleux sur les composants et que vous voulez juste quelque chose d’un nom de confiance, cela vaut la peine de vérifier Qcells pour voir ce qu’ils peuvent offrir.

Avantages

Marque populaire de panneaux de retour par un grand fabricant

Installation d’équipement relativement simple

Garantie prolongée avec financement

Les inconvénients

Il faut passer par un réseau d’installateurs

Pas de véritables options sur les onduleurs ou les batteries

Comment nous évaluons les entreprises solaires



Il est difficile d’examiner les entreprises solaires de manière pratique. Il est impossible de rendre compte de toutes les différences à projeter. Pour fournir un examen utile, nous nous sommes concentrés sur ce que nous pouvons mesurer et comparer de manière significative entre les entreprises.

Nous nous concentrons sur trois catégories de critères : équipement, garanties et service.

Dans la catégorie des équipements, les entreprises reçoivent des notes pour les panneaux, les onduleurs et les batteries qu’elles installent. Les garanties comprennent les garanties sur les panneaux, la fabrication et l’étanchéité contre les fuites. Les entreprises gagnent des points pour le service si elles offrent une correspondance de prix, un niveau significatif de transparence des prix et une application bien notée pour surveiller la production solaire. Ils perdent des points s’il y a des problèmes majeurs liés au service à la clientèle (poursuites, enquêtes ou réputation claire pour un service de mauvaise qualité). Ces questions seront toujours détaillées dans l’examen.

Vous pouvez lire un aperçu détaillé de la répartition du score.

Nous ne prenons pas en compte le prix moyen des installations d’une entreprise dans son score. Ces informations sont difficiles à trouver et difficiles à comparer entre les zones de service (et même d’un toit à l’autre). Les entreprises sont également souvent lentes à le divulguer. Nous laissons également de côté des informations faciles à trouver mais non utiles, telles que le nombre d’États dans lesquels une entreprise opère.