QC Ware annonce la 2e conférence Q2B à Paris, axée sur la feuille de route vers la valeur quantique en Europe

QC Ware et Bpifrance organisent la conférence Q2B à Paris et L’Europe  pour la deuxième fois, connectant les écosystèmes informatiques quantiques internationaux et européens et réunissant des experts de l’industrie quantique dans les domaines de la finance, des télécommunications, des produits pharmaceutiques, de l’automobile et bien plus encore.

PARIS, 21 février 2024 /CNW/ — Articles de contrôle qualité l’un des principaux fournisseurs de solutions révolutionnaires d’apprentissage automatique quantique et d’inspiration quantique, ainsi que de solutions de simulation chimique, a annoncé aujourd’hui la deuxième édition de sa conférence Q2B Paris, présentée en partenariat avec Bpifrance qui aura lieu le 7 et 8 mars 2024.

Q2B24 Paris : La feuille de route vers la valeur quantique

Le Paris La conférence, qui se tiendra au Pullman Paris Montparnasse, plongera en profondeur dans toutes les grandes technologies quantiques : informatique, détection, communications et sécurité. Les participants peuvent s’attendre à voir des conférences, des études de cas industrielles et des discussions dirigées par des experts à la pointe de la R&D quantique provenant de certaines des plus grandes entreprises et institutions du monde, du gouvernement, du monde universitaire et des entreprises Fortune 100.

La conférence est un effort de collaboration entre QC Ware et Bpifrance, celui de la France banque publique d’investissement, qui s’engage à soutenir l’innovation et à investir dans les domaines technologiques les plus prometteurs du pays.

“Co-hébergement du Q2B Paris à nouveau avec Bpifrance était naturel compte tenu du bon début que nous avons eu ici l’année dernière », a déclaré le PDG de QC Ware Matt Johnson. “L’écosystème de l’informatique quantique en L’Europe et plus particulièrement dans Franceest incroyablement dynamique et passionnant, et le travail que Bpifrance a entrepris pour créer directement et indirectement cet environnement ne peut être surestimé.

Grâce à des keynotes, des séminaires d’affaires, des séances en petits groupes, des ateliers techniques et des tables rondes, les participants à Q2B Paris sera en mesure de découvrir les dernières avancées matérielles et applications en matière d’optimisation, de simulations chimiques, de découverte pharmaceutique et de matériaux, monte Carlo méthodes, correction d’erreurs et apprentissage automatique. Les orateurs notables incluent :

Stéphane Tangy – DSI & CTO du Lab EDF

Neil Abroug – Responsable de la Stratégie Nationale Quantique, Secrétaire Général des Investissements

Sabine Mehr – Directeur des projets quantiques, Genci

Fanny Bouton – Responsable quantique, OVHcloud

Jean Philippe Piquemal – Professeur émérite et Directeur à Sorbonne Université

Jean-François Bobier – Associé et directeur, Boston Consulting Group

Niko Mohr – Associé expert, McKinsey & Company

Olivier Tonneau – Associé, Quantonation

Sur 8 mars – la journée internationale de la femme – Q2B Paris célébrera les femmes leaders inspirantes dans le domaine des technologies quantiques, avec :

Kirsten Nehr – Chef de l’exploitation, Algorithmiq Inc.

Paulina Mazurek – PDG, BEIT

Nicole Holzmann – Responsable technologique Informatique quantique, BWI GmbH

Mathilde Lemang – Responsable de l’intégration des appareils, QphoX

De plus, la conférence comprendra plusieurs panels et sessions animés par des praticiens et des experts du monde réel de tous les secteurs, notamment :

Médicaments: AstraZeneca, Merck, Amgen

Finance: Banque du groupe Erste, Moody’s Analytics, Point72

Énergie: EDF, Aramco

Automobile et aérospatiale : Airbus, BMW

Q2B se consacre à la promotion et à la croissance de l’écosystème des technologies quantiques. L’un des éléments essentiels de la conférence est le volet Start-up qui comprend un concours de pitch, un panel de nouveaux visages et un panel de VC. Le concours de pitch est organisé par Quantonation Ventures qui fera preuve de diligence raisonnable avec le gagnant du concours pour un éventuel investissement de pré-amorçage ou d’amorçage.

Enfin, plusieurs dirigeants qui tracent l’avenir de l’adoption de la technologie quantique animeront des séances sur les avancées récentes dans le domaine.

Loïc Henriet – Directeur de la technologie, Pasqal

Maud Vinet – PDG, Quobly

Alex Keesling – PDG, QuEra

Nicolas Somaschi – PDG, Quandela

Tom Wilson – Directeur commercial, Paragraf

Steve Brierly – PDG, Riverlane

Oded Mélamed – PDG et co-fondateur, Quantum Source Labs

Théau Péronnin – PDG & Co fondateur, Alice & Bob

Javier Mancilla – PDG et co-fondateur, Falcondale LLC

Guillaume De Giovanni – Cofondateur et PDG, Viqthor

Mathieu Munsch – PDG, Qnami

Bruno Sanglé-Ferrière – PDG, Carrousel Digital Ltd

Alain Fernando-Santana – Cofondateur et directeur général, Cyferall

“Dans nos efforts visant à dynamiser l’écosystème de l’informatique quantique en France et en L’Europe nous sommes heureux d’accueillir les leaders mondiaux du secteur quantique Paris pour cet événement”, a déclaré Paul-François FournierDirecteur Exécutif de l’Innovation chez Bpifrance.

Q2B Paris accueillera également de nombreux fournisseurs présentant leurs dernières avancées en matière de technologies quantiques : Pasqal, Kvantify, Quandela, Capgemini, OVHcloud, Kipu Quantum, Quobly, Oxford Ionics, QuEra, Alice & Bob, Carrousel Digital, etc.

Inscrivez-vous pour assister au Q2B 2024 Paris ici .

À propos de QC Ware

Articles de contrôle qualité est une société de logiciels et de services informatiques quantiques et classiques dont l’objectif est de créer de la valeur pour l’entreprise grâce à une technologie informatique de pointe. Spécialisé dans les applications d’apprentissage automatique et de simulation chimique, QC Ware développe à la fois du matériel informatique quantique à court terme et du matériel informatique classique de pointe. L’équipe de QC Ware est composée de certains des plus grands experts de l’industrie en informatique quantique et classique. QC Ware a son siège social à Palo Alto, Californieet accompagne ses clients européens à travers sa filiale à Paris et les clients dans Asie par l’intermédiaire de son bureau de développement des affaires à Tokyo, Japon. QC Ware organise également T2B une série mondiale de conférences destinées aux communautés industrielles, praticiennes et universitaires de l’informatique quantique.

