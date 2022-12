QBE Shootout sera un événement mixte pour les tournées PGA et LPGA

NASSAU, Bahamas (AP) – Nelly Korda et Lexi Thompson représentent le LPGA Tour cette semaine dans le QBE Shootout. L’année prochaine, ils auront beaucoup de compagnie.

Le QBE Shootout deviendra un événement par équipes mixtes à partir de 2023, renvoyant un tel format au calendrier pour la première fois depuis le JC Penney Classic en 1999.

Les joueurs ont été informés du changement lors d’une réunion la semaine dernière aux Bahamas.

Les détails n’ont pas été confirmés, tels que les critères de qualification ou le format. Le QBE Shootout remonte à 1989, alors qu’il était plus communément connu sous le nom de Shark Shootout.

“Je pense que c’est quelque chose qui devait être fait depuis un certain temps”, a déclaré Billy Horschel. «Quand vous regardez le jeu de golf, les fans veulent voir plus d’événements d’équipe, voir quelque chose de différent. Cela profitera au PGA Tour, mais je pense que cela profitera encore plus au LPGA Tour en termes de visibilité.

Le PGA Tour avait travaillé sur la conversion de la Coupe du monde de golf en un événement par équipes mixtes, mais les progrès ont été ralentis lorsque la pandémie de COVID-19 est arrivée.

Le format d’équipe mixte datait de 1960 lorsqu’il s’appelait le Haig & Haig Scotch Foursome. Mickey Wright jouait, tout comme Sam Snead. Les anciens champions de la JC Penney Classic comprenaient Curtis Strange et Nancy Lopez. Beth Daniel l’a remporté trois fois, deux fois avec Davis Love III et une fois avec Tom Kite.

Tiger Woods a joué en 1996 avec Kelli Kuehne, tous deux champions amateurs américains en titre cette année-là qui avaient signé des contrats avec Nike.

Les gagnants les plus récents étaient John Daly et Laura Davies en 1999.

« C’est attendu depuis longtemps. Ce sera un énorme coup de pouce », a déclaré Dottie Pepper, qui a gagné en 1992 avec Dan Forsman. « C’était une semaine amusante. Et si vous étiez en lice, c’était une corvée.

Le QBE Shootout a présenté quelques joueurs de la LPGA ces dernières années. Idem pour l’ancien CVS Charity Classic en Nouvelle-Angleterre, où Juli Inkster et Natalie Gulbis ont été les premières femmes à jouer en 2007.

L’un des événements les plus importants en équipe mixte a été la “Battle at Bighorn” en 2001 lorsque Woods et Annika Sorenstam ont fait des trous supplémentaires pour battre David Duval et Karrie Webb.

La bourse cette semaine au Tiburon Golf Club de Naples, en Floride, est de 3,8 millions de dollars, chaque équipe se partageant le chèque du gagnant de 950 000 $. Seuls sept événements de la LPGA ont offert cette année un chèque de première place supérieur à 425 000 $, y compris les cinq tournois majeurs et le prix de 2 millions de dollars au championnat CME Group Tour.

“Je pense que l’année où Donna Andrews l’a remporté, c’était son plus gros chèque de l’année”, a déclaré Pepper. “C’était un sac à main fendu en plein milieu.”

Eh bien, presque.

« La LPGA a ajouté nos frais de service. C’était genre 6 %. Nous avons donc reçu un chèque plus petit que nos partenaires », a déclaré Pepper en riant.

L’argent sera une incitation pour les joueurs de la LPGA. La clé est de savoir combien de joueurs de haut niveau du PGA Tour sont intéressés, même si peu d’entre eux jouent maintenant dans le QBE Shootout. Le peloton de 12 équipes cette année compte neuf des 50 meilleures. Max Homa au n ° 16 est le joueur le mieux classé.

La participation des meilleurs joueurs est ce qui a contribué à la disparition de la JC Penney Classic.

“L’équipe mixte de nos jours, il n’y avait rien pendant l’intersaison”, a déclaré Curtis Strange, double champion de l’US Open, qui a gagné en 1980 avec Nancy Lopez. “C’était une chance de faire tomber un peu de rouille par beau temps. C’était très amusant. Tu devais rencontrer les femmes de leur tournée, ce qui était une bonne chose, prendre une bière ensemble.

“Lorsque vous apprenez à vous connaître, le respect mutuel devient plus grand”, a-t-il déclaré. “Et certaines de ces amitiés durent pour toujours.”

Inkster a remporté le JC Penney en 1986 avec Tom Purtzer, et elle a dit qu’ils sont comme des frères et sœurs à ce jour en raison du temps passé au tournoi.

“C’était l’un de mes tournois préférés”, a déclaré Inkster. « Les gars qui ne voulaient pas jouer n’ont pas joué. Et ceux qui l’ont fait étaient là. Mais c’est comme ça que j’ai vraiment bien connu ces gars. C’était beaucoup d’argent et beaucoup de plaisir. C’était bien pour les hommes de voir les femmes jouer, et à quel point elles peuvent bien jouer.

« Vous appréciez la compagnie. Apprenez à vous connaître, apprenez à me connaître et allons gagner la chose.

