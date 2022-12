QBE Shootout: Charley Hoffman et Ryan Palmer prennent une avance de deux coups dans la dernière journée alors que Tom Hoge et Sahith Theegala se lancent à la poursuite | Nouvelles du golf

Ryan Palmer (photo) et Charley Hoffman mèneront la dernière journée du QBE Shootout

Charley Hoffman et Ryan Palmer se sont combinés pour un 10 sous 62 pour maintenir une avance de deux coups avant la dernière journée du QBE Shootout du PGA Tour au Tiburon Golf Club en Floride.

Les 62 de la paire dans le format de tir alternatif étaient six coups de plus que ce dont ils avaient besoin lors du premier tour de brouillage de vendredi, mais c’était assez bon pour garder Tom Hoge et Sahith Theegala à distance avec le fourball de dimanche encore à venir.

Hoge et Theegala ont réussi un deuxième 60 successif – le meilleur tour de la journée – en partie grâce à une série de sept sous entre les trous 11 et 17, qu’ils ont remportés.

Cela les a laissés deux derrière le total de 26 sous les meneurs et deux sans deux paires à égalité pour la troisième place – Harris English et Matt Kuchar, et Jason Day et Billy Horschel.

Ce dernier duo s’est ouvert avec trois oiselets consécutifs en route vers un 61 qui les a fait bondir de sept places au classement des 12 équipes.

Max Homa et Kevin Kisner, deuxièmes du jour au lendemain, sont revenus au cinquième rang avec 21 sous, car ils ne pouvaient gérer qu’un 65.

Et ce fut une journée frustrante pour Nelly Korda et Denny McCarthy, dont les 67 étaient sept coups pires que leur premier tour et comportaient un double bogey au 11e par quatre.

