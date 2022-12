QB2 avec PJ Walker: le quart-arrière des Panthers sur Steve Wilks, éclairant la XFL et plus

PJ Walker était sur la touche de pré-saison des Colts en 2019 quand Adam Schefter a annoncé que le quart partant Andrew Luck prenait sa retraite. Le quart-arrière remplaçant Jacoby Brissett s’est approché et a chuchoté à Walker: “12 prend sa retraite.”

Mais Walker était si confus qu’il n’a même pas pensé à Luck au début. “Je n’avais aucune idée de qui il parlait”, a déclaré Walker. “Peut-être comme Tom (Brady) ou quelqu’un.”

La nouvelle était choquante, mais Walker pouvait comprendre les raisons pour lesquelles Luck avait quitté le jeu. Juste la saison précédente, en 2018, Walker s’est demandé s’il voulait aussi continuer à jouer au football. À sa deuxième saison dans la NFL, les Colts ont libéré Walker de l’équipe d’entraînement à huit reprises. Indianapolis le réduisait généralement mardi ou mercredi, puis le réinscrivait dans l’équipe d’entraînement vendredi ou samedi, juste à temps pour être le troisième quart-arrière à se rendre aux matchs. Il manquerait la majeure partie de la semaine d’entraînements et de réunions.

“C’était difficile”, a déclaré Walker. “Tout simplement ne pas pouvoir aller là-bas et m’entraîner, ne pas pouvoir sortir et obtenir des représentants, ne pas être là-bas avec les gars, ces choses m’affectaient. Pas dans le bon sens non plus car j’en ai été vraiment déçu. Mon avantage concurrentiel était juste comme, Allez, je veux être là-bas avec les gars, mais ça n’allait tout simplement pas comme ça.

Alors qu’il était absent de l’équipe pendant de nombreux jours de semaine cette saison-là, Walker s’est entraîné seul et a essayé de rester dans la meilleure forme possible, mais c’était une expérience d’isolement car il ne pouvait pas utiliser l’installation des Colts ni même parler à l’un des les entraîneurs. Les Colts avaient besoin de lui, mais ils n’avaient pas besoin de lui tous les jours, alors Walker a vécu dans cette zone grise pour la saison.

“À la troisième ou à la quatrième semaine, j’étais à peu près au-dessus”, a déclaré Walker.

Et cette saison frustrante est ce qui l’a poussé à l’étape la plus excitante de sa carrière : la XFL 2.0. Walker a décidé qu’il préférait acquérir une véritable expérience de jeu plutôt que de continuer à vivre dans la zone grise transactionnelle de la NFL, alors il a signé avec les Houston Roughnecks en 2020, où il a illuminé la ligue (d’abord en verges par la passe et en touchés) avant que la saison ne s’arrête brusquement. quand le COVID-19 est arrivé. “Ayant fait partie d’une équipe d’entraînement ces deux dernières années, j’étais juste prêt à y aller et à jouer au football, peu importe où il se trouvait”, a déclaré Walker.

Cette performance lui a valu un contrat en Caroline, où il a passé les deux dernières saisons et a une fiche de 4-3 en tant que partant des Panthers.

Bienvenue à QB2, ma minisérie pour L’athlétisme concentré sur mes joueurs préférés de la NFL, les quarterbacks remplaçants. Le terme QB2 est vague, car ces gars-là se déplacent constamment de haut en bas dans les tableaux de profondeur, et chaque mouvement est une autre histoire à raconter. Walker a commencé au camp d’entraînement au QB4 de la Caroline, puis est devenu le QB2, puis le QB1 pendant cinq matchs, et est maintenant à nouveau le QB2.

Dans cet épisode, Walker parle de son changement de règles XFL préféré, de ce que c’était lorsque l’entraîneur-chef Matt Rhule a été renvoyé à la mi-saison, comment la salle du quart-arrière des Panthers pouvait fonctionner avec trois gars qui savaient qu’ils pouvaient commencer et gagner des matchs, et pourquoi Steve Wilks mérite le poste d’entraîneur-chef des Panthers de façon permanente.

Cet épisode a été enregistré le 16 décembre au cours de la semaine 15. Vous pouvez regarder les trois premiers épisodes de QB2, mettant en vedette le quart-arrière des Jets Mike White, le quart-arrière des Texans Kyle Allen et le quart-arrière à la retraite Charlie Whitehurst sur L’athlétismec’est Chaîne Youtubeou écoutez Le salon du football athlétique.

Sur son changement de règles XFL préféré :

« Le pas de point supplémentaire. C’était de loin mon préféré. Il y a eu quelques fois où j’ai couru là-bas comme courir hors du terrain après un touché, pensant que nous étions sur le point de marquer un point supplémentaire, mais nous avons dû revenir là-bas parce que nous devions à nouveau marquer en attaque. Donc j’ai vraiment aimé cette partie.

Sur la stratégie consistant à viser un point depuis la ligne des deux mètres, deux points depuis la ligne des cinq mètres ou trois points depuis la ligne des 10 mètres :

«Je pense que c’était basé sur les équipes contre lesquelles nous jouions parce que nous avons en fait marqué trois points dans la XFL à quelques reprises dans mon équipe. Nous étions une équipe de passe-lourds, cependant. Comme si nous lançions beaucoup la balle. Donc pour nous, c’était à chaque fois que nous voyions une équipe qui jouait comme n’importe quel type de sécurités divisées là-bas, vous savez, nous attaquions. Nous lançions le football là-bas et nous voulions avoir cet espace, donc nous allions chercher trois points. Vous savez, nous essayions d’étendre le champ et d’amener les gens à courir autant avec l’espace dont nous disposions. Vous savez, c’était plus d’espace pour nous d’aller là-bas et de convertir et de faire ces jeux.

Sur le fonctionnement de la salle du quart-arrière de la Caroline avec Baker Mayfield et Sam Darnold, deux anciens choix de premier tour, et rebondissant entre les trois matchs de départ cette saison:

“J’en parlais justement à l’un des gars dans le vestiaire. Je n’ai jamais côtoyé un groupe de gars aussi altruiste que le groupe que nous avions dans cette salle QB à l’époque.

Nous savions tous que nous pouvions aller là-bas et contribuer à jouer le dimanche et gagner des matchs pour ce programme, pour cette équipe, pour cette organisation, vous savez, mais un seul gars peut aller là-bas et jouer le dimanche, donc pour nous, c’était pour soutenir quiconque est allé là-bas et a joué dimanche. Et je pense que c’est ce que nous avons vraiment bien fait. Chaque gars se soutenait, et nous étions là-bas en compétition les uns avec les autres.

Et la décision qui a été prise dans la semaine pour voir qui jouait était la décision. Nous avons couru avec et nous nous sommes nourris les uns des autres. Nous nous sommes aidés. On s’est amélioré tout au long de la semaine. Et cela nous a aidés et cela a facilité notre transition chaque semaine, parce que si quelqu’un devait montrer de la colère ou quelque chose comme ça, cela affecterait probablement la pièce. Mais tous les gars, ils sont restés humbles, sont restés doux et tout ce qui est arrivé est arrivé. Ils ont suivi le courant de la décision qui a été prise.

Sur la question de savoir si Steve Wilks mérite le poste d’entraîneur-chef des Panthers :

“Absolument. Ouais. Vous pouvez, vous pouvez voir les gars convaincus – ce n’est même pas acquis, nous avons été convaincus de ce qu’il nous a prêché. Et c’est une chose d’avoir un groupe de gars qui jouent pour vous, mais c’est une chose d’avoir un groupe de gars qui vous aiment vraiment en tant que personne et qui veulent jouer pour vous. Et je pense que les gars autour de son vestiaire, c’est ce qu’ils pensent de Coach Wilks. Vous ne pouviez pas demander à un meilleur gars pour le poste.

(Photo : Grant Halvorsen/Getty Images)