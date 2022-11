QB Rourke prêt alors que les Lions se préparent à accueillir les Stampeders en demi-finale de l’Ouest

David Menard est l’un des rares Lions de la Colombie-Britannique à savoir ce que c’est que de s’habiller pour un match éliminatoire à Vancouver.

Cela fait six ans que les Lions ont affronté les Blue Bombers de Winnipeg en demi-finale de la division Ouest à BC Place, mais le match est resté entre les mains du vétéran joueur de ligne défensive.

“Je me souviens que c’était un match vraiment très difficile”, a déclaré Ménard. “C’était un match physique et il a fallu tout ce que nous avions en ce moment.

“Mais le sentiment après, c’était incroyable, gagner ce match à domicile. C’était juste une sensation incroyable et j’ai hâte d’être à dimanche pour ressentir à nouveau la même sensation, mais en mieux.

La Colombie-Britannique fera sa première apparition en séries éliminatoires depuis 2018 dimanche, accueillant les Stampeders de Calgary en demi-finale de la division Ouest.

“Cela a été long à venir”, a déclaré le receveur éloigné des Lions Bryan Burnham. « J’ai fait partie de quelques bonnes équipes qui n’ont tout simplement pas réussi à le faire. Et faire partie de cette équipe et être dans la position où nous sommes pour organiser un match éliminatoire, c’est génial.

Le vainqueur du match de dimanche affrontera les Blue Bombers, champions en titre de la Coupe Grey, lors de la finale de l’Ouest à Winnipeg le 13 novembre. Le match de championnat de la LCF de cette année aura lieu le 20 novembre à Regina.

Alors que de grands matchs se profilent, l’entraîneur-chef des Lions, Rick Campbell, a gardé le cap cette semaine.

“Je dis (aux joueurs) que la recette pour gagner ne change pas”, a-t-il déclaré vendredi après que son équipe ait terminé l’entraînement en se rassemblant sur la touche pour regarder les faits saillants de la saison régulière sur le Jumbotron.

“La scène s’agrandit, mais en ce qui concerne la façon dont vous gagnez des matchs de football, cela ne change pas. Et nous voulons juste nous préparer à partir toute la semaine et ensuite, quand le ballon sera lancé, jouer aussi bien au football que possible.

La Colombie-Britannique et Calgary ont affiché des fiches identiques de 12-6 tout au long de la saison régulière, mais les Lions avaient une avance de 2-1 dans la série face à face.

Les Lions savent qu’il ne sera pas facile d’obtenir une autre victoire dimanche.

Les Stampeders viennent avec des victoires consécutives contre les Roughriders de la Saskatchewan et sont en séries éliminatoires pour une 17e saison consécutive, un record d’équipe.

Calgary a été le meilleur marqueur de la ligue en saison régulière avec 562 points. Le porteur de ballon Ka’Deem Carey a propulsé un jeu au sol puissant, amassant un record de la LCF avec 1 088 verges au sol et 10 touchés.

“Il est vraiment quelque chose d’autre”, a déclaré Menard à propos du produit de 30 ans de l’Arizona. « Il est génial, il peut casser les tacles, il est rapide. Quand il touche le spot, quand il touche le trou, il est très rapide. Donc, nous devons juste l’arrêter et faire nos tacles.

La Colombie-Britannique a ses propres armes, dont le quart-arrière Nathan Rourke, qui devrait débuter son premier match éliminatoire dans la LCF dimanche.

Le Canadien de 24 ans a séduit les spectateurs lors de sa première saison en tant que partant, complétant 248 des 313 passes (79,2%) pour 3 281 verges avec 25 touchés et 10 interceptions avant de subir une blessure au pied qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Rourke a raté huit matchs avant de revenir dans la défaite des Lions contre les Blue Bombers la semaine dernière. Il est convaincu qu’il est la meilleure option pour la Colombie-Britannique ce week-end.

“Je pense que je serai capable de faire ce que je dois faire pour être en mesure de donner à l’équipe la meilleure chance de gagner”, a déclaré Rourke. « Je pense que c’est la façon la plus simple de le dire. Évidemment, je pense qu’à ce stade de la saison, chacun a affaire à quelque chose de différent. Personne ne se sent vraiment à 100 % et je ne fais pas exception.

Burnham réintégrera également l’alignement après avoir raté cinq matchs en raison d’une fracture du poignet.

“Ça a été une route difficile cette saison pour moi personnellement”, a-t-il déclaré. « Mais pour être honnête avec vous, aussi fou que cela puisse paraître, je ne veux rien retirer. Je n’ai aucun regret.

« Les blessures m’ont rendu plus fort, et j’ai pu côtoyer ce groupe de gars. Cela a donc été un privilège. J’ai adoré chaque instant. »

STAMPEDERS DE CALGARY (12-6) AUX LIONS DE LA C.-B. (12-6)

Demi-finale de la division Ouest, dimanche, BC Place

LES TENANTS ET ABOUTISSANTS: Les Lions seront privés du receveur rapide Lucky Whitehead (cheville) et du joueur de ligne offensif vétéran Joel Figueroa (épaule). Les demis défensifs des Stampeders Marcelis Branch (hanche), Parnell Motley (maladie) et Tre Roberson (genou) et le joueur de ligne offensive Joshua Coker (bras) ne se sont pas entraînés jeudi.

CHAMP D’ORIGINE AVANTAGE?: L’équipe de route a remporté chaque match entre les deux équipes pendant le jeu de saison régulière. La dernière fois que Calgary ou la Colombie-Britannique ont battu l’autre à domicile remonte au 29 juin 2019, lorsque les Stampeders ont gagné 36-32 au stade McMahon.

LIVRES D’HISTOIRE: Les Lions ne se sont pas bien comportés contre les Stamps lors des demi-finales précédentes de la division Ouest. Calgary a une fiche de 6-0 lors des rencontres éliminatoires de premier tour entre les deux équipes.

—Gemma Karstens-Smith, La Presse canadienne