QB Justin Fields prévoit de sauver ses jambes à l’entraînement cette semaine – Shaw Local

LAKE FOREST – Après la défaite de dimanche contre les Lions de Detroit à Soldier Field, le quart-arrière des Bears Justin Fields a déclaré que son corps le ressentait. Fields venait de courir 147 verges contre les Lions. En l’espace de huit jours, il a parcouru 325 verges en deux matchs, le plus jamais réalisé par un quart-arrière de la NFL lors de matchs consécutifs.

“Mes jambes me font un peu mal”, a déclaré Fields après le match.

Il avait également besoin de points de suture à l’oreille suite à une coupure mineure. Il a largement évité les gros coups, mais ce ne sont pas les gros coups qui l’inquiètent. C’est les jambes fatiguées.

Fields a accumulé 111 verges par match au cours des cinq derniers matchs. Le joueur qui a déjà le plus gros fardeau mental sur le terrain – relayer les jeux, évaluer la formation défensive, lire ce qui se passe après le snap – assume désormais également une plus grande responsabilité physique pour cette offensive des Bears. Fields a à peine le temps de reprendre son souffle après une course avant de devoir se regrouper et ramener son équipe dans le caucus.

Un porteur de ballon peut retirer un jeu s’il est gazé. Un quarterback ne peut pas. À cause de tout cela, Fields a déclaré qu’il allait se détendre un peu à l’entraînement cette semaine afin de sauver ses jambes pour le match de dimanche contre Atlanta. Il coupe tout conditionnement supplémentaire pendant la semaine.

“Je reçois ce conditionnement, un travail supplémentaire pendant le match, puis je récupère pendant la semaine et je prépare mon corps à partir dimanche”, a déclaré Fields mercredi au Halas Hall.

Fields a déclaré que les quarts-arrière feraient généralement un ou deux gaz supplémentaires pendant les entraînements. Cela ne fera pas partie de sa routine cette semaine. Il reçoit également autant de soins que possible de la part du personnel d’entraînement pour s’assurer qu’il rebondit.

Au cours des cinq premières semaines de la saison, Fields a porté le ballon 8,4 fois par match. Au cours de la dernière séquence de cinq semaines, il a augmenté ce chiffre à 12,4 courses par match. Il a couru pour seulement 194 verges au cours des cinq premières semaines, comparativement à 555 verges lors des cinq derniers matchs.

C’est une différence stupéfiante dans l’usure des jambes de Fields.

“Les gars de l’équipe de force ont dit que ma charge était assez élevée”, a déclaré Fields. “Alors [I’ve] Je viens de faire un peu de recul cette semaine à l’entraînement.

[ How can the Chicago Bears improve their 4th-quarter offense? ]

Fan des faucons : Fields a grandi à Atlanta. Son père avait des abonnements pour les Falcons quand il était plus jeune. Fields a déclaré qu’il aimait particulièrement regarder le quart-arrière vedette des Falcons Matt Ryan et le receveur Julio Jones, qui ont fait équipe pendant une décennie.

Fields aura sa famille au match de dimanche lorsque les Bears affronteront les Falcons au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Atlanta est toujours la maison de Fields. Ses parents y habitent toujours. Sa sœur Jaiden Fields fait partie de l’équipe de softball de l’Université de Géorgie. Sa plus jeune sœur, Jessica Fields, est une vedette du basket-ball au lycée avec plusieurs offres universitaires de division I.

Rapport de blessure : Le porteur de ballon David Montgomery a raté l’entraînement mercredi pour une raison personnelle.

L’ailier rapproché Cole Kmet (cuisse), le garde droit Teven Jenkins (hanche), l’ailier défensif Al-Quadin Muhammad (genou) et le demi de coin Kindle Vildor (cheville) étaient également absents mercredi. Le Safety Dane Cruikshank (ischio-jambiers) et le demi de coin Kyler Gordon (genou) ont été limités.

Dans une nouvelle plus positive, le demi de coin Jaylon Johnson, qui a subi une blessure oblique la semaine dernière et lors du match de dimanche, n’est pas apparu sur le rapport de blessure.

#Ours Bilan des blessures du mercredi : • DNP : Teven Jenkins (hanche), Cole Kmet (cuisse), David Montgomery (personnel), Al-Quadin Muhammad (genou) et Kindle Vildor (cheville) • Limité : Dane Cruikshank (ischio-jambiers) et Kyler Gordon (genou). —Sean Hammond (@sean_hammond) 16 novembre 2022

Transactions: Les Bears ont activé le secondeur Matt Adams hors de la réserve blessée. Ils ont également signé l’ailier défensif Taco Charlton, un choix de premier tour de Dallas en 2017, au sein de l’équipe d’entraînement des Saints de la Nouvelle-Orléans.

Dans un mouvement correspondant, ils ont renoncé au secondeur AJ Klein, qu’ils ont acquis de Baltimore dans le commerce de Roquan Smith.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus était entraîneur des Cowboys en 2017 lorsqu’ils ont repêché Charlton. Les Bears ont ajouté Charlton après avoir libéré l’ailier défensif Kingsley Jonathan plus tôt cette semaine. Charlton sera probablement le quatrième ailier défensif sur le tableau des profondeurs derrière Trevis Gipson, Al-Quadin Muhammad et Dominique Robinson.

Charlton a déclaré mercredi qu’il devrait être prêt à jouer dimanche. Il n’a participé à aucun match cette saison avec la Nouvelle-Orléans. Il a 11,5 sacs en 55 matchs en carrière.

“Cela ne devrait pas me prendre longtemps simplement parce que c’est une défensive que je connais très bien”, a déclaré Charlton. “Une grande partie de la terminologie est très similaire à ce que j’ai entendu auparavant.”

Charlton, qui portait une chaîne avec un taco doré autour du cou, a déclaré qu’il n’avait actuellement aucune approbation avec des restaurants de tacos, bien que pendant sa saison recrue, il en ait eu un avec Taco Bueno, qui est basé au Texas. Il est ravi d’explorer la scène des tacos de Chicago.

“J’ai entendu dire qu’ils avaient de la bonne nourriture non seulement mexicaine, mais aussi colombienne”, a déclaré Charlton. “J’aime tous les types de cuisine latino, donc je suis ravi de voir ce que Chicago a à offrir.”