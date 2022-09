Le nouvel entraîneur-chef Matt Eberflus est devenu le cinquième entraîneur-chef des Bears de Chicago à remporter ses débuts lorsque son équipe est revenue de l’arrière pour vaincre les 49ers de San Francisco, 19-10, dimanche au Soldier Field.

Eberflus rejoint George Halas (1920), Neill Armstrong (1978), Dick Jauron (1999) et Marc Trestman (2013) parmi les entraîneurs qui ont remporté leurs débuts avec les Bears.

Dimanche a également marqué la première victoire des Bears lors de la première journée à domicile depuis 2013. Ils avaient été 1-7 lors de leurs huit premiers matchs de la saison précédente, avec seulement une victoire sur la route contre Detroit en 2020 pour le prouver.

Prends ton temps: Parmi tous les quarts-arrière de la NFL qui ont joué lors de la semaine 1, Justin Fields a pris plus de temps pour lancer le ballon que quiconque. Sa moyenne de 3,27 secondes entre le snap et son lancer (hors sacs) était la plus élevée de tous les QB, selon les statistiques NFL Next Gen.

Les commandants QB Carson Wentz (3,14 secondes) et les chargeurs QB Justin Herbert (3,04) étaient les suivants les plus longs. Pour un quarterback comme Fields, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. C’est probablement un facteur de sa mobilité à l’intérieur et à l’extérieur de la poche.

Prenez, par exemple, sa passe de touché de 51 verges au receveur Dante Pettis. Il a échappé à la pression et a couru pour sauver sa vie avant de lever les yeux et de trouver Pettis. Il a mangé plusieurs secondes. D’autres quarts-arrière mobiles ont également terminé avec un temps de lancer lent. Lamar Jackson, Marcus Mariota et Trey Lance faisaient également partie des 10 derniers. La saison dernière, Fields était parmi les plus lents. Il s’est classé septième le plus lent à 2,91 secondes par lancer en 2021.

Lors de sa prise de touché, Pettis avait 16 mètres d’écart avec le défenseur le plus proche. Il s’agissait de la troisième séparation la plus importante sur une passe de touché dans la NFL au cours des trois dernières saisons.

Justin Fields & Dante Pettis (51 verges TD) Pettis avait 16,2 verges d’écart avec le défenseur le plus proche lorsque la passe est arrivée, la 3e plus grande séparation sur une passe TD au cours des trois dernières saisons. 🔹 Probabilité TD à la capture : 56,3 %#SFvsCHI | #DaBears pic.twitter.com/ljlQoDliAD – Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 11 septembre 2022

Dimanche n’était que la deuxième fois dans la carrière de Fields (en 11 départs) qu’il lançait deux touchés dans un match. Son seul match précédent de deux touchés était contre les Packers en décembre dernier à Lambeau Field.

Les huit réussites de Fields dimanche ont marqué son plus petit nombre de réussites en un départ (à l’exception du match de l’an dernier contre les Ravens lorsqu’il s’est cassé les côtes et a quitté le match) depuis son premier départ en carrière contre les Browns. Il n’a complété que six passes lors de ce match contre Cleveland.

Ses 17 tentatives de passes dimanche ont égalé son moins (encore une fois à l’exclusion du match des Ravens) en un départ, rejoignant ses 17 tentatives contre Detroit le 3 octobre de la saison dernière.

Luttes précipitées : Le jeu de course des Bears a eu du mal à bouger tout au long du match. David Montgomery a eu du mal, se précipitant pour 26 verges en 17 courses. Tout n’était cependant pas de sa faute. La ligne offensive a eu des problèmes au début du match et Montgomery a dû faire face à beaucoup de pression.

Il a affronté huit défenseurs ou plus dans la surface sur 47% de ses tentatives de course, selon les statistiques de la prochaine génération. C’était le deuxième plus élevé parmi les porteurs de ballon de toute la ligue lors de la semaine 1. Seul Isiah Pacheco de Kansas City a vu plus de boîtes empilées (67%).

Le porteur de ballon auxiliaire Khalil Herbert n’avait pas assez de courses pour se qualifier sur Next Gen Stats. Herbert a mené l’équipe avec 45 verges au sol et un touché en neuf courses.

Sans surprise, compte tenu de la pression à laquelle il était confronté, Montgomery n’était pas particulièrement efficace. Il s’est classé dernier au cours de la semaine 1 parmi les arrières qualifiés dans la cote d’efficacité de Next Gen Stats, qui indique essentiellement si un porteur de ballon est un coureur nord-sud. Montgomery a passé beaucoup de temps à se déplacer d’un côté à l’autre pour éviter la pression au début de ses courses.

Sur ses 17 courses, Montgomery n’a franchi qu’une seule fois la ligne de mêlée à 5 mètres ou plus.

Faits saillants de la recrue : Lorsque la recrue a quitté le tacle Braxton Jones est entré sur le terrain en tant que partant dimanche, il est devenu la sixième recrue repêchée au cinquième tour ou plus tard à commencer un match au tacle gauche depuis 1991.

Jones a rejoint Russell Freeman (Denver, 1992), Everett Lindsay (Minnesota, 1993), Shar Pourdanesh (Washington, 1996), Mike Harris (San Diego, 2012) et Desmond Harrison (Cleveland, 2018) pour réaliser cet exploit, selon STATS .

Jones s’est bien comporté, pour la plupart. Il n’a été battu qu’une seule fois sur une bousculade du lanceur de passes des 49ers Nick Bosa au début du match.

Débuts de recrue : Le lanceur de passes recrue Dominique Robinson a réussi 1,5 sacs lors de la victoire de dimanche. Il est devenu la première recrue des Bears à enregistrer un sac lors de son premier match de saison régulière en carrière depuis que Roquan Smith en a eu un lors de ses débuts le 9 septembre 2018 contre les Packers de Green Bay.

Snap compte : Bien qu’ils n’aient pas capté beaucoup de passes, l’ailier rapproché Cole Kmet et le receveur Darnell Mooney étaient sur le terrain plus que tout autre joueur de position technique des Bears. Mooney était sur le terrain pour 90% des snaps offensifs, tandis que Kmet était sur le terrain pour 83% des snaps. Les deux combinés pour une prise et 8 verges.

Teven Jenkins (53%) et Lucas Patrick (47%) ont vu des parts de snap presque égales à la garde droite. Jenkins a également joué quatre clichés sur des équipes spéciales.

Défensivement, les recrues Jaquan Brisker et Kyler Gordon ne sont jamais sortis du terrain. Les deux ont joué 100% des snaps défensifs. Gordon a joué le coin extérieur dans la défensive de base 4-3, mais s’est déplacé vers la fente lorsque les Bears ont utilisé cinq arrières défensifs.

Une autre recrue, Robinson (41%), a devancé Trevis Gipson (38%).