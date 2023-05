QB Josh Love se réchauffe, les Panthers mettent fin à un dérapage de quatre matchs avec une victoire sur les généraux

Eric Williams Écrivain NFC Ouest

CANTON, Ohio – Après un lent départ offensif, le quart-arrière des Michigan Panthers Josh Love a pris feu en seconde période lors de la victoire 25-22 de son équipe contre les Generals du New Jersey dimanche au Tom Benson Hall of Fame Stadium.

Love était 1 sur 5 pour six verges dans le premier quart. Mais le reste du chemin, il a complété 15 passes sur 24 pour 259 verges, avec trois touchés et aucune interception.

La différence? Love a déclaré qu’il avait gardé le cap, restant confiant dans les appels de jeu du coordinateur offensif Eric Marty.

« Je me suis simplement tenu au plan de match », a déclaré Love. « Faire confiance aux gars, faire confiance à l’entraîneur Marty et juste aller là-bas et exécuter. »

La cible préférée de Love était Joe Walker, qui a terminé avec cinq prises de 121 verges. L’effort de Walker comprenait un backbreaker – une prise de touché de 68 verges pour le score final du match du Michigan avec 2:28 à faire dans le concours dans lequel le produit du Delaware s’est frayé un chemin à travers deux plaqueurs potentiels et s’est enfui de la défense du New Jersey pour marquer .

« J’ai juste essayé d’être implacable et j’ai essayé d’obtenir autant de YAC (yards après capture) que possible », a déclaré Walker. « Je savais que nous avions besoin d’un premier essai, alors je me battais. »

Le coéquipier de Walker, Trey Quinn, a ajouté trois attrapés pour 61 verges, dont un attrapé de 22 verges pour un score. Le porteur de ballon Reggie Corbin a aidé à ranger le match en retard, terminant avec 81 verges au sol en 20 courses.

Les Panthers ont mis fin à une séquence de quatre défaites consécutives avec la victoire. À 3-4, le Michigan est à un match derrière les leaders de la division Nord, les Philadelphia Stars (4-3).

Les Stars peuvent décrocher une place en séries éliminatoires avec une victoire sur les Stallions de Birmingham la semaine prochaine, ainsi que des défaites contre les Generals (2-5) et les Maulers de Pittsburgh (2-5).

Tout ne s’est pas parfaitement déroulé pour les Panthers. Ils ont tâtonné deux fois mais ont récupéré les deux fois. Loves a eu cinq passes renversées par la ligne défensive du New Jersey sur la ligne de mêlée.

Et le Michigan a eu un retour de coup d’envoi de 93 verges pour un touché par Kaden Davis rappelé en raison d’une pénalité de maintien, mais a fini par marquer quand même sur la prise de touché de Quinn.

Les Generals ont joué sans trois de leurs meilleurs défenseurs, avec le secondeur central Chris Orr (biceps), la solide sécurité Shalom Luani (genou) et l’ailier défensif Tyshun Render (orteil) inactif en raison de blessures.

La sécurité Trae Elston, le secondeur Jalen Choice et le plaqueur défensif Kalani Vakameilalo ont commencé à leur place, aidant à maintenir l’avance du Michigan à 6-3 à la mi-temps. Cependant, les Panthers se sont déchaînés en seconde période.

« Défensivement, nous avons très bien joué pendant longtemps, mais ils ont ensuite obtenu quelques points contre nous », a déclaré l’entraîneur-chef des Generals, Mike Riley. « Et nous avons dû nous battre comme des fous. »

En baisse de 25-16 après le long touché de Walker, les Generals ont conçu un entraînement de six jeux et 65 verges couronné par une passe de touché de 5 verges à Darius Victor de Kyle Lauletta, réduisant l’avantage du Michigan à trois points.

Cependant, les généraux ont opté pour l’égalité. Et sur le jeu de conversion à trois points, la passe de Lauletta au receveur Arthur Jackson à l’arrière de la zone des buts est tombée incomplète.

Le New Jersey a ensuite tenté le jeu de conversion quatrième et 12 pour récupérer le ballon, mais Lauletta n’a pas pu se connecter avec Alonzo Moore. Le Michigan a salé le match à partir de là.

Moore a mené les généraux avec six attrapés pour 63 verges et deux scores. Lauletta a terminé 9 sur 15 pour 112 verges et deux touchés.

Généraux QB De’André Johnson transporté hors du terrain avec une blessure à la tête

Avec 8:34 à faire dans le match, le quart-arrière des Generals De’Andre Johnson a grimpé au milieu du terrain, se frappant violemment la tête sur le gazon après avoir été plaqué par la sécurité du Michigan Kai Nacua.

Alors que Johnson était immobile, le personnel médical des deux équipes s’est immédiatement occupé de lui sur le terrain. Johnson a été attaché à un panneau arrière et transporté hors du terrain, où une ambulance en attente l’a transporté à l’hôpital.

Les généraux ont reçu de bonnes nouvelles, car Johnson aurait pu bouger toutes les extrémités après une première évaluation et semblait bien se porter. Johnson restera à l’hôpital pour d’autres tests.

« J’ai entendu dire qu’il allait bien, mais ils continuent de le regarder », a déclaré Riley. « C’est tout ce que je veux vraiment dire à ce sujet. »

Parmi les autres blessures pendant le match, citons le receveur du Michigan, Marcus Simms, qui a été éliminé du match au début de la seconde période sur un coup sûr de la sécurité du New Jersey, Paris Ford. Simms a dû quitter le jeu, mais est revenu plus tard.

Le receveur du New Jersey Cam Echols-Luper s’est blessé à l’épaule suite à un gros coup au centre du secondeur du Michigan Frank Ginda. Echols-Luper a dû quitter le match en première mi-temps. Il est ensuite revenu au deuxième quart-temps.

La sécurité libre du New Jersey, Trae Elston, s’est blessée au bras en seconde période et n’est pas revenue. Le centre du Michigan Noah Johnson a dû quitter le match en raison d’une blessure au genou.

Le plaqueur gauche Isaiah Battle s’est blessé au genou droit et a dû quitter le match.

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

