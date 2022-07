QB Jason Penza espère faire passer l’attaque de Crystal Lake Central au niveau supérieur – Shaw Local

Jason Penza est prêt à mener Crystal Lake Central vers de nouveaux sommets cette saison.

Après avoir eu un bref aperçu en tant que quart-arrière principal l’an dernier, le junior entrera dans le rôle de départ et a pris des mesures au cours de l’intersaison pour s’assurer que les Tigers jouent à un rythme encore plus frénétique que l’an dernier.

“Nous avons beaucoup augmenté l’intensité”, a déclaré Penza. « L’année dernière n’a pas été aussi sérieuse que cette année. Cette année, les gens arrivent, ils veulent jouer au niveau supérieur pour cette équipe. Ils veulent se montrer. »

Penza a pris les devants en essayant d’augmenter l’intensité alors qu’il prend en charge le poste de QB partant. Il remplacera Colton Madura, qui a obtenu son diplôme après avoir aidé à mener les Tigers à leur première apparition en quart de finale depuis 2012 et à une fiche globale de 8-4 l’automne dernier.

Madura a été nommé joueur offensif de l’année 2021 de la Fox Valley Conference et a remporté les honneurs de la première équipe du Northwest Herald All-Area après avoir lancé pour 1846 verges et 20 touchés.

Penza a disputé trois matchs la saison dernière et a débuté deux fois tandis que Madura souffrait d’une blessure. Penza a été lancé pour jouer au cours de la première mi-temps contre le champion d’État Cary-Grove après que Madura ait subi une blessure lors de la semaine 3 et a commencé contre Hampshire et Dundee-Crown les semaines suivantes.

Le quart-arrière de Crystal Lake Central, Jason Penza, cherche un homme ouvert contre Cary-Grove la saison dernière. (Matthieu Apgar – [email protected]/Matthieu Apgar)

Le quart-arrière a lancé pour 215 verges et un touché et s’est également précipité pour un autre lors de son départ contre Dundee-Crown.

Cette expérience a appris à Penza ce qu’il faut pour affronter des adversaires coriaces, en particulier lorsqu’il a été lancé pour jouer contre Cary-Grove. Penza a travaillé sur son jeu de jambes et son timing cet été et se sent plus confiant avec ce que lui et l’attaque peuvent faire.

Penza et son receveur se sont rencontrés cet été à Crystal Lake Central pour des sessions en dehors des entraînements pendant l’intersaison et ont passé des heures à apprendre ensemble le livre de jeu et à exécuter des jeux spécifiques.

Les Tigers mettront en vedette un groupe de sept ou huit receveurs, selon l’entraîneur-chef Dirk Stanger. Le senior George Dimopoulos revient, mais Central devra remplacer la production des principaux receveurs Jake Carnite et Charlie Fleming, tous deux diplômés.

“C’est une mentalité de type suivant”, a déclaré Stanger. “C’est ce qu’ils obtiennent ici pendant l’été.”

Dimopoulos a déclaré qu’il avait aimé travailler avec Penza et l’offensive cette intersaison et qu’il appréciait l’importance de la chimie pour leur succès. Les Tigers savent qu’il y aura de nombreux moments différents au cours de la saison où Penza devra savoir comment un receveur aime briser pendant un parcours et un receveur devra savoir quelles sont les tendances de Penza dans certaines situations.

“C’est assez important pendant le match”, a déclaré Dimopoulos. “Vous devez avoir de l’énergie pendant le match, même si vous êtes à terre, vous ne pouvez pas l’être, vous ne pouvez pas être à la hauteur de vous-même, vous devez vous relever.”

Les Tigres ont apporté l’intensité et l’éthique de travail cet été. Central espère que cet effort supplémentaire aidera à mener les Tigers vers une autre course profonde en séries éliminatoires.

“Tous les entraîneurs s’attendent à ce que nous l’apportions tous les jours”, a déclaré Penza. “C’est quelque chose que nous faisons.”