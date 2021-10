QB de la NFL qui ont battu les 32 équipes : Tom Brady pourrait rejoindre Drew Brees, Brett Favre, Peyton Manning

Tom Brady a de nombreuses distinctions à son actif. Il a plus de bagues du Super Bowl que n’importe quel joueur, plus de passes de touché et plus de victoires, entre autres.

La seule note qu’il n’a pas encore ajouté à sa longue liste de réalisations : battre les 32 équipes de la ligue en même temps.

Brady a passé les 20 premières années de sa carrière dans la NFL avec les Patriots avant de passer de l’AFC à la NFC avec les Buccaneers. Dans sa campagne gagnante du Super Bowl 2020, Tampa Bay n’a jamais affronté la Nouvelle-Angleterre. Dimanche, cependant, Brady aura la chance de remporter la victoire contre la seule équipe contre laquelle il n’a jamais affronté.

Il n’y a eu que trois quarts dans l’histoire de la NFL pour battre les 32 équipes. Tous les trois sont actifs – ou futurs – Hall of Famers. Voici les QB avec des victoires contre les 32 équipes.

Drew Brees

Le seul des trois quarts à ne pas figurer au Temple de la renommée encore, Brees a souvent l’impression qu’il était un condamné à perpétuité des Saints. Mais il a passé les cinq premières saisons de sa carrière dans la NFL avec les Chargers.

Il a remporté des victoires contre 19 équipes différentes alors qu’il était avec les Chargers, dont les Saints, qu’il a battus le 7 novembre 2004, 43-17. Il lui a fallu jusqu’à sa troisième année avec les Saints pour battre son ancienne équipe, lorsque le 26 octobre, il a gagné contre les Chargers 37-32.

Ce n’est qu’en 2018 qu’il a terminé son voyage autour de la ligue, lorsqu’il a battu les Ravens les 12 24-23 octobre.

Brett Favre

Favre a été le premier quart-arrière à diriger la table sur les 32 équipes de la NFL. Avec les Packers, à partir de 1992, Favre a éliminé toutes les équipes sauf deux au cours de ses 10 premières saisons : les Chiefs et les Packers.

Favre a commencé sa carrière 0-3 contre Kansas City jusqu’à ce qu’il remporte finalement sa première victoire contre eux le 4 novembre 2007, lorsque les Packers ont gagné 33-22. Il a de nouveau gagné contre eux l’année suivante en tant que membre des Jets.

En 2009, lorsqu’il a rejoint les Vikings, il a remporté non pas une, mais deux victoires contre son ancienne équipe, battant les Packers d’abord le 5 octobre 30-23, puis de nouveau le 1er novembre au Lambeau Field dans une victoire de 38-26. . Il a perdu les deux fois où les Vikings ont affronté les Packers en 2010, sa dernière saison dans la ligue.

Peyton Manning

Manning a adopté l’approche de Favre pour frapper les 32 équipes. Alors que Brees a passé plus de temps avec sa deuxième fois, Manning a passé la majeure partie de sa carrière avec les Colts et n’a donc pas eu la chance de les jouer jusqu’à son retour d’une blessure au cou qui lui a coûté la campagne 2011 avec les Broncos.

Comme on pouvait s’y attendre d’un quart-arrière avec deux saisons perdues dans sa carrière, Manning n’a pas mis longtemps à commencer à réduire les 32 équipes de la NFL. Avec Indianapolis, il a terminé de cocher 31 équipes en 2007, lorsque le 28 octobre, les Colts ont battu les Panthers 31-7.

Manning n’a affronté Indianapolis qu’une seule fois au cours de sa carrière dans la NFL, lorsque les Broncos ont accueilli les Colts le 7 septembre 2014, pour ouvrir l’année lors de la première semaine. Les Broncos ont gagné 31-24 pour boucler le cercle de Manning dans la ligue.

Où en est Tom Brady ?

Brady est l’un des cinq quarts avec des victoires contre 31 équipes, et il est le mieux placé pour devenir le quatrième à atteindre 32. Ses Buccaneers, les champions en titre du Super Bowl, seront les grands favoris pour battre la Nouvelle-Angleterre au Gillette Stadium dimanche.

Bien qu’il ait fallu à Brady le plus long des quatre QB pour atteindre cette marque, il a été le plus rapide des quatre à atteindre 31. Il avait coché chaque équipe à la semaine 8 de 2007, lorsqu’il a battu les Redskins, ce qui signifie qu’il lui a fallu seulement sept ans pour cocher toutes les équipes de la ligue en plus de la sienne. Manning a mis 10 ans pour battre chaque équipe à l’exception des Colts, Brees a atteint 31 ans en 10 saisons et Favre a mis 16 ans pour battre toutes les équipes à l’exception de Green Bay.

Des QB actifs qui pourraient accomplir l’exploit

Avec Brady, quatre autres quarts sont arrivés à une équipe de battre les 32 équipes : Kerry Collins (Dolphins), Aaron Rodgers (Packers), Ben Roethlisberger (31) et Alex Smith (Chiefs), selon Pro Football Reference.

Rodgers et Roethlisberger sont toujours actifs, mais devraient quitter leurs équipes actuelles et revenir les battre pour accomplir l’exploit. Rodgers, en particulier, semble jouer sa dernière saison à Green Bay, et après avoir remporté le titre de MVP en 2020, il ne semble pas se rapprocher de la retraite. Roethlisberger a cependant connu des difficultés à Pittsburgh cette saison.

Il y a quelques autres QB dans la ligue qui pourraient potentiellement y parvenir. Russell Wilson a battu toutes les équipes sauf les Chargers et les Seahawks. Joe Flacco doit battre les Ravens et les Seahawks. Andy Dalton doit encore gagner contre les Panthers, les Cowboys et les Bears. Matt Ryan manque les Falcons, les Patriots et les Steelers.

Un QB a-t-il perdu contre les 32 équipes ?

Il n’y a jamais eu de quart-arrière qui ait perdu contre les 32 équipes de la NFL. Sept quarts sont à égalité avec des défaites contre 30 équipes différentes (Drew Bledsoe, Matt Hasselbeck, Jon Kitna, Carson Palmer, Brees, Favre et Smith), selon Pro Football Reference.

Parmi les QB avec des victoires contre les 32 équipes, Brees n’a jamais perdu contre les Saints ou les Chargers, Favre n’a jamais perdu contre les Texans ou les Redskins et Manning n’a jamais perdu contre les Browns, Cardinals, Lions, Vikings ou Buccaneers.

Brady a également perdu contre seulement 27 équipes, les seules équipes incapables de prendre le dessus sur Tom Terrific étant les Falcons, les Cowboys, les Saints, les Steelers et les Raiders.

Il y a cinq quarts actifs qui ont perdu contre plus d’équipes que Brady, tous à 28 ans. Derek Carr ne manque que les Panthers, les Saints, les Giants et les Raiders; Ryan Fitzpatrick ne manque que les Lions, Packers, Saints et Buccaneers; Flacco n’a pas perdu contre les Lions, les Rams, les Ravens ou les Buccaneers ; Roethlisberger n’a pas perdu contre les Panthers, les Lions, les Steelers ou les Rams ; et Matt Ryan est invaincu contre les Falcons, les Jaguars, les Raiders et les Redskins/Football Team.

Fitzpatrick est entré dans l’année avec peut-être les meilleures chances d’accomplir l’exploit. En plus d’avoir déjà perdu contre l’équipe dans laquelle il est actuellement, l’équipe de football affronte les Saints le 10 octobre, les Packers le 24 octobre et les Buccaneers le 14 novembre. Ils ne sont actuellement pas programmés pour affronter les Lions. en 2021. Cependant, une blessure qui l’a mis sur la touche lui coûtera probablement une chance de perdre contre les Saints et les Packers, et il est possible que Taylor Heinicke conserve les rênes du poste de QB de départ au retour de Fitzpatrick.