Qatargate : le principal suspect du scandale de corruption dans l’UE conclut un accord de plaidoyer

Pier Antonio Panzeri, un homme politique italien qui a été membre élu de l’organe législatif de l’UE de 2004 à 2019, a signé mardi un mémorandum avec des responsables belges, admettant son rôle dans la fraude présumée et promettant de nommer des noms, y compris “l’identité des personnes il admet avoir soudoyé.

BRUXELLES – Un suspect clé dans une affaire de corruption qui a secoué le Parlement européen a conclu un accord avec les autorités belges, acceptant de partager des détails sur un système présumé d’argent contre influence – exposant potentiellement plus de saleté de l’Union européenne – en échange d’une peine moins lourde.

Selon les termes de l’accord, Panzeri recevra une “peine réduite” avec une peine de prison non précisée. Il se verra également confisquer des avoirs. La déclaration des procureurs belges note que ce n’est que la deuxième fois dans l’histoire juridique belge que la “loi des repentis” – une référence aux lois italiennes permettant d’enquêter sur la mafia – est utilisée.

La nouvelle de la coopération de Panzeri est le dernier rebondissement d’une enquête de corruption qui s’élargit et qui est déjà qualifiée de scandale européen le plus important de mémoire récente.

Après une série de descentes de police en décembre, Panzeri et plusieurs autres personnes ont été inculpées de blanchiment d’argent, de corruption et de participation à une organisation criminelle au nom d’un “État du Golfe” sans nom, largement signalé comme étant le Qatar.

Parmi les autres suspects figurent Eva Kaili, membre grecque du Parlement européen qui était jusqu’au mois dernier l’un des 14 vice-présidents de l’instance, et son partenaire, l’assistant parlementaire Francesco Giorgi. L’avocat de Kaili a déclaré qu’elle clame son innocence. Le Qatar nie toute implication.

Bien que les détails de la fraude présumée soient encore révélés, la police belge a trouvé plus de 1,5 million d’euros (1,59 million de dollars) en espèces répartis entre les maisons et un hôtel. Dix bureaux parlementaires ont été scellés. Les autorités ont tweeté des photos montrant une valise bourrée de liasses de billets.

L’affaire – et ses détails mafieux – a secoué la capitale de facto de l’Union européenne, soulevant des questions sur la corruption et le trafic d’influence, en particulier au Parlement européen, et entraînant de nouveaux appels à un contrôle éthique.