Qatar vs. Panama – Rapport de match de football – 13 juillet 2021

Le Qatari Almoez Ali (19 ans) célèbre son but contre le Panama. Omar Vega/Getty Images

Après un retard météorologique de près de deux heures pour commencer le match, le Qatar et le Panama ont suivi une première mi-temps sans but en combinant six buts en deuxième mi-temps dans un match nul 3-3 mardi lors de la Gold Cup de la CONCACAF au stade BBVA de Houston.

Dans les premiers matchs du Groupe D pour les deux, le Qatar a perdu trois avances distinctes d’un but en seconde période en faisant ses débuts en Gold Cup en tant que champion d’Asie en titre.

Après que les deux équipes aient été tenues à l’écart du tableau de bord malgré plusieurs défis avant l’entracte, les équipes ont échangé quatre buts au total en 10 minutes pour ouvrir la seconde mi-temps. Akram Afif du Qatar a ouvert le score à la 48e minute avec un tir sur réception en l’air depuis l’intérieur de la surface de réparation pour une avance de 1-0.

Trois minutes plus tard, le Panaméen Rolando Blackburn a inscrit le premier de ses deux buts sur une tête dans la circulation après un coup de pied de coin. À la 53e minute, le Qatar a de nouveau pris l’avantage sur un tir d’Almoez Ali, mais le Panama a égalisé les choses à 2-2 cinq minutes plus tard sur le deuxième de Blackburn.

Les deux équipes ont ensuite marqué aux tirs au but, Hasan Al Haydos réussissant pour le Qatar à la 63e minute avant que le Panama Eric Davis ne livre à la 79e pour porter le score à 3-3.

Le Qatar a dominé le Panama 15-11 pour le match, tandis que le Panama a détenu 56% du temps de possession.