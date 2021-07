Qatar vs. États-Unis – Rapport de match de football – 29 juillet 2021

Gyasi Zardes a marqué un but en fin de match pour mener l’équipe masculine des États-Unis à la finale de la Gold Cup avec une victoire acharnée 1-0 sur le Qatar à Austin, au Texas, jeudi soir.

Les deux équipes ont échangé des occasions dans les 20 premières minutes, mais c’est le Qatar qui a eu le meilleur sur l’apparence avec le gardien américain Matt Turner arrêtant à deux reprises des tirs qui semblaient se diriger vers le fond des filets.

Après une première mi-temps sans but, Daryl Dike n’a pas réussi à se convertir peu de temps après le redémarrage à bout portant alors que le gardien du Qatar Meshaal Barsham a sauvé l’attaquant américain pour garder son équipe à niveau.

Le Qatar s’est ensuite vu infliger un penalty après un examen vidéo lorsque James Sands a semblé faire trébucher Akram Afif dans la surface de réparation, mais Hasan Al Haydos a skié son coup de pied au-dessus de la barre pour garder le match sans but.

Le match semblant se diriger vers les prolongations, Zardes est arrivé pour rentrer à bout portant après un jeu de jambes astucieux de son collègue remplaçant Nicholas Gioacchini pour aider son équipe à la finale phare à Las Vegas.

L’équipe de Gregg Berhalter, qui a atteint la finale 12 fois et en a remporté six, affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale de la Gold Cup jeudi entre le Mexique et le Canada avec le set final pour dimanche soir.

Le Mexique a huit titres et le Canada a remporté le premier prix en 2000.

Alors que la formation de départ du Qatar comptait en moyenne 70 matchs internationaux jeudi, les États-Unis en avaient 13 en moyenne avec un âge moyen de 23 ans et 284 jours.