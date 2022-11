Qatar vs Equateur en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022

Qatar vs Equateur diffusion en direct et aperçu du match, dimanche 13 novembre, 16h30 GMT

Vous recherchez une diffusion en direct Qatar vs Equateur? Nous avons ce qu’il vous faut. Qatar vs Equateur est gratuit sur BBC iPlayer au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Ça y est : c’est ici. Le match d’ouverture de la Coupe du monde 2022 et le tout premier match du tournoi organisé au Moyen-Orient, près de 12 ans après que l’État du Golfe a reçu le tournoi dans des circonstances controversées.

Depuis, le Qatar a fait de gros investissements dans le football, modernisant les infrastructures du pays et développant une équipe nationale digne de se faire justice sur la plus grande scène. C’est sans aucun doute le plus grand match de l’histoire d’une nation et cela pourrait vraiment aller dans les deux sens.

L’Équateur, quant à lui, est armé de trois joueurs de Brighton et dirigé par l’ancien joueur de West Ham, Enner Valencia (vous vous souvenez de lui ?). Ils sont certainement l’équipe dont on parle le moins dans leur groupe – mais cela jouera peut-être en leur faveur.

Le coup d’envoi est à 16h00 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Coupe du monde 2022 où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Les deux équipes entrent dans celui-ci sans trop de problèmes de blessures. Pour les hôtes, Abdullah Al-Ahrak est le plus grand raté – mais il n’a pas été appelé dans l’équipe du Qatar.

Pour l’Équateur, Ayrton Preciado et Robert Arboleda ont tous deux soigné les coups à l’approche de celui-ci. Aucun des partants n’est garanti dans l’équipe équatorienne, mais les deux devraient bien commencer malgré tout.

Formulaire

Le Qatar s’est qualifié pour celui-ci en tant qu’hôte et est sur une série de cinq victoires après une tournée à Marbella (ce qui semble amusant). En fait, les Maroon ont eu des matches amicaux intrigants en 2022, jouant contre des joueurs comme la Croatie des moins de 23 ans, la Fiorentina et Linfield. Ils imagineront leurs chances devant un public local.

L’Équateur, quant à lui, s’est qualifié quatrième du tableau CONMEBOL pour décrocher la dernière place automatique. Cependant, La Tri n’a gagné que deux fois cette année, battant le Nigeria et le Cap-Vert en matches amicaux. La forme n’a donc pas été excellente ces derniers temps.

Les deux équipes se sont affrontées trois fois mais jamais en compétition. Leur dernière rencontre s’est soldée par une victoire 4-3 pour le Qatar.

Arbitre

Clément Turpin de France sera l’arbitre pour le Qatar contre l’Équateur. Vous pouvez en savoir plus sur les arbitres de la Coupe du monde 2022 ici.

Stade

Le Qatar contre l’Équateur se jouera au stade Al Bayt de 60 000 places à Al Khor. Jetez un œil à tous les stades de la Coupe du monde 2022 et voyez comment ils se classent.

Joueurs à surveiller / batailles clés

Akram Afif et Almoez Ali sont les deux hommes dangereux du Qatar. L’entraîneur-chef Felix Sanchez opère avec un 3-5-2 afin d’emballer la défense et de tirer le meilleur parti de ses attaquants, de sorte que le Maroon espère qu’un de ses attaquants pourra frapper le sol en courant.

L’Équateur, quant à lui, se tournera vers le milieu de terrain Moises Caicedo comme son homme vedette. La star de Brighton a été superbe pour les Seagulls cette saison et si quelque chose doit arriver pour eux lors de ce tournoi, ils auront besoin de lui pour être à son meilleur.

En savoir plus sur les équipes complètes du Qatar et de l’Équateur avec nos guides des équipes de la Coupe du monde 2022.

Tableau du groupe A

Balayez pour faire défiler horizontalement Tableau du groupe A Équipe P O L ré Points Qatar 0 0 0 0 0 Equateur 0 0 0 0 0 Sénégal 0 0 0 0 0 Pays-Bas 0 0 0 0 0

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi du Qatar contre l’Equateur est donné 16h00 GMT sur dimanche 20 novembre au Royaume-Uni. Le jeu est gratuit à regarder sur BBC One et iPlayer.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 11h HE / 8h HP. Le match sera diffusé sur FOX/FS1 aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Droits TV internationaux de la Coupe du monde 2022

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont soit sur la BBC, soit sur ITV.

Etats-Unis

Fox est le détenteur des droits de la Coupe du monde aux États-Unis. Les jeux sont sur les chaînes câblées Fox ou FS1.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez utiliser des services tels que Sling et FuboTV pour obtenir les chaînes Fox. Vous pouvez également regarder les matchs sur Peacock TV avec des commentaires en espagnol.

Canada

TSN montre chaque match. Vous pouvez vous abonner à la diffusion directe ou l’obtenir dans le cadre de votre forfait câble.

TSN (s’ouvre dans un nouvel onglet) (19,99 $/mois ou 199,90 $/an)

Australie

Comme au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde 2022 est entièrement gratuite. Vous pouvez regarder les 64 matchs sur la chaîne de télévision SBS et les diffuser en ligne également avec SBS On Demand.

Nouvelle-Zélande

Le fournisseur payant Sky Sports est le détenteur des droits de la Coupe du monde 2022 en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez regarder dans le cadre de votre abonnement Sky ou récupérer un pass Sky Now TV. Il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.