Qatar Prix Vermeille : James Doyle savoure son test du Groupe 1 français avec l’héroïne des Yorkshire Oaks Warm Heart | Nouvelles des courses

James Doyle savoure l’opportunité de retrouver Warm Heart dans le Qatar Prix Vermeille à ParisLongchamp dimanche.

La joueuse de 35 ans était en selle à bord du buteur d’Aidan O’Brien à Royal Ascot lorsqu’elle a décroché sa première victoire de Groupe 1 dans les Yorkshire Oaks le mois dernier et elle a maintenant l’opportunité d’ajouter un autre succès de grande course à son CV dans le concours de longs métrages lors de l’Arc Trials Day.

La fille de Galileo arrive dans la capitale française après avoir remporté quatre de ses cinq derniers départs et fait preuve de sa classe et de son courage en remportant le Knavesmire, battant Free Wind et son camarade d’écurie vainqueur des Irish Oaks, Savethelastdance.

James Doyle est en action sur Warm Heart (à droite) pour battre Frankie Dettori sur Free Wind





Doyle a déclaré : « J’ai vraiment hâte d’y être, on dirait qu’ils ont eu une semaine chaude là-bas et comme nous le savons, elle aime les terrains rapides, alors j’espère que cela lui conviendra.

« Elle est très tenace, elle l’a montré à York lorsque Free Wind est venu vers elle. Elle fait certainement de gros efforts et a également une bonne vitesse de croisière.

« Je me sens très chanceux d’avoir été sollicité et je croise les doigts pour que ce soit un grand week-end. »

O’Brien a déclaré à propos de sa coureuse : « Elle est en bonne forme et sa dernière course à York a été très bonne. « Elle aime les terrains agréables et rapides et elle est très à l’aise sur un mile et demi, donc nous avons hâte de la voir courir. encore.

« Elle ne courra probablement pas dans cette partie du monde après dimanche car le sol pourrait devenir mou et elle pourrait donc se diriger vers la Breeders’ Cup, si tout se passe bien. »

Coolmore est également représenté par l’interprète constant de Joseph O’Brien Au-dessus de la courbetandis que celui de William Haggas Route maritime de la soie obtient une autre chance dans le Groupe 1 dans une course dans laquelle les raiders ont bien réussi récemment.

Les espoirs locaux reposeront sur Rose Bleue Cenqui a contribué à propulser l’entraîneur Christopher Head au plus haut niveau des rangs d’entraînement et maintenant la double gagnante de la Classique verra son endurance mise à l’épreuve alors que ses connexions envisagent une inclinaison à l’Arc.

La fille de grande classe de Churchill aurait besoin d’être complétée pour le concours de demi-fond le plus riche d’Europe, mais une bonne performance lors de son premier essai sur un mile et demi donnerait à la directrice et aux propriétaires Yeguada Centurion SL de quoi réfléchir.

« Elle se porte bien et elle aborde très bien la course », a déclaré Head.

« Nous l’essayons sur une distance très différente depuis le début, juste pour voir ce que nous ferons à l’avenir. Nous devons voir ce qu’elle peut faire sur 2 400 mètres pour être sûrs de ce que nous ferons l’année prochaine.

« Il reste la possibilité qu’elle soit supplémentée pour l’Arc. Tout dépendra du résultat de la Vermeille et de son aptitude sur ce genre de distance. »