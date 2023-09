Qatar Prix du Cadran : l’équipe Trueshan vise une répétition de ParisLongchamp après sa victoire en Doncaster Cup | Nouvelles des courses

Alan King a hâte de voir Trueshan tenter de remporter une deuxième victoire dans le Qatar Prix du Cadran la semaine prochaine après son retour sur le chemin de la victoire dans la Doncaster Cup.

Le joueur de sept ans n’avait plus que l’ombre de lui-même après avoir été battu lors de ses deux premiers départs de la campagne, mais une opération éolienne de mi-saison semble avoir fait l’affaire, à en juger par sa performance résurgente sous Hollie Doyle vendredi dernier.

King a déclaré : « Il a fait pas mal de erreurs parce qu’il était si frais. Surpris (par la victoire), je n’en suis pas si sûr, mais c’était certainement un soulagement plus que tout.

« De toute évidence, le vent a beaucoup aidé. Lors de ses deux courses précédentes, il n’avait pas terminé du tout, donc nous espérions que cela ferait une différence, mais vous voulez toujours les voir aller et le faire sur la piste. »

« Nous étions ravis de lui, je ne sais pas à quel point sa forme était solide, mais c’était certainement une étape énorme pour revenir à son meilleur niveau. »

King a la possibilité d’attendre la Qipco British Champions Long Distance Cup à Ascot le 21 octobre, une course que Trueshan a remportée au cours de chacune des trois dernières saisons.

Hollie Doyle a insisté sur le fait que Trueshan était de retour à son meilleur niveau après avoir remporté la Doncaster Cup vendredi.



Cependant, le gestionnaire de Barbury Castle vise d’abord à renvoyer son enfant de sept ans à Paris pour un concours de Groupe 1 au cours duquel il a battu Stradivarius de manière mémorable en 2021.

Il ajoute : « Je vais essayer de l’amener au Cadran. Je suis absent cette semaine, mais les garçons à la maison ont l’air plutôt contents de lui. Il a fait deux ou trois jours sur le tapis roulant aquatique, qu’il adore.

« Il reviendra au galop en fin de semaine, nous allons travailler un peu en début de semaine prochaine et si tout le monde est content, il repartira en France.

« Nous avons fait le Cadran et l’Ascot il y a quelques années alors qu’il n’y avait que quinze jours entre eux et il y a trois semaines cette fois, ce qui me donne un peu plus de chance.

« Nous avancerons étape par étape, mais si je suis content de lui, il ira à Longchamp. »

King a évoqué la possibilité intrigante que Trueshan poursuive une carrière sur obstacles après ses défaites à Nottingham et Ascot au printemps, mais ces projets ont été abandonnés pour le moment.

Il a déclaré : « J’espère que s’il court bien à Longchamp ou à Ascot ou aux deux, il n’ira pas sauter. »