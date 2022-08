Qatar-Equateur sera le premier match

Facebook

La FIFA a avancé d’un jour le début de la Coupe du monde du Qatar, ce qui signifie que le tournoi commencera désormais le dimanche 20 novembre au lieu de la date initialement prévue du lundi 21 novembre.

Le premier match de la finale sera désormais le choc du pays hôte, le Qatar, contre l’Équateur, dimanche à 19h (16h GMT, 11h HE) plutôt que le match du Sénégal contre les Pays-Bas.

Cela signifie que la Coupe du monde sera prolongée à 29 jours, la finale ayant lieu le dimanche 18 décembre.

L’ouverture du Qatar devait être le troisième match lundi à 19h00 heure locale (16h00 GMT, 11h00 HE), et des sources ont déclaré à ESPN que le déplacer à dimanche permettrait à la cérémonie d’ouverture de prendre une plus grande importance.

Le Sénégal contre les Pays-Bas se jouera désormais à 19 heures lundi – le créneau laissé vacant par le match du Qatar étant déplacé – les deux autres matchs de ce jour – Angleterre contre IR Iran et États-Unis contre Pays de Galles – non affectés.