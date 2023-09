Qatar Airways promet que les passagères ne seront plus obligées de subir des examens gynécologiques invasifs | Nouvelles du monde

Qatar Airways s’est engagée à ne pas répéter un « incident extrême » au cours duquel un certain nombre de femmes australiennes ont été soumises à des examens gynécologiques.

Ce que la compagnie aérienne décrit comme « unique » s’est produit en 2020 lorsque 13 femmes australiennes étaient montées à bord d’un avion de Qatar Airways entre Doha et Sydney.

Cinq des femmes, qui affirment avoir été emmenées du vol sous la menace d’une arme par des gardes et fouillées sans consentement, poursuivent la compagnie aérienne devant la Cour fédérale d’Australie.

L’incident s’est produit alors que les autorités de l’aéroport international Hamad recherchaient la mère d’un nouveau-né abandonné dans une poubelle.

Qatar Airways n’a pas répondu à leurs plaintes et n’a présenté aucune excuse, ont déclaré les femmes.

Le vice-président senior de l’entreprise, Matt Raos, a déclaré lors d’une enquête du Sénat australien qu’il n’y aurait pas de répétition des examens.

Il s’agit d’un « incident ponctuel, très extrême », a-t-il déclaré.

M. Raos a ajouté : « Nous n’avons rien connu de tel auparavant dans notre histoire et nous sommes pleinement déterminés à garantir que rien de tel ne se reproduise ».

Il a refusé de discuter de l’incident en raison du procès en cours, commentant : « Le résultat de cette affaire devant la Cour fédérale est quelque chose que nous honorerons et respecterons. »

Il y a trois semaines, la ministre australienne des Transports, Catherine King, a déclaré que ces examens avaient joué un rôle dans sa décision en juillet de refuser à la compagnie aérienne gouvernementale qatarienne des vols supplémentaires vers l’Australie.

M. Raos a déclaré que le Qatar était « surpris et choqué » que l’Australie ait rejeté sa demande de services supplémentaires vers Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth, présentée en août 2022.

Les cinq femmes qui ont intenté une action en justice ont écrit à Mme King par l’intermédiaire de leur avocat en juin, demandant instamment que Qatar Airways ne soit pas autorisée à doubler son nombre de vols australiens par rapport aux 28 vols hebdomadaires actuels.

« Nous sommes fermement convaincus que Qatar Airways n’est pas apte à transporter des passagers dans le monde entier, encore moins vers les principaux aéroports australiens », ont-ils écrit.

« Lorsque vous envisagez la candidature de Qatar Airways pour des droits d’atterrissage supplémentaires, nous vous prions de considérer son traitement insensible et irresponsable à notre égard et son incapacité à garantir la sécurité et la dignité de ses passagers. »

Le vice-président senior du Qatar, Fathi Atti, a déclaré lors de l’enquête que la compagnie aérienne avait entendu parler de la décision par les médias le 10 juillet et n’avait reçu de notification officielle du gouvernement australien que 10 jours plus tard.