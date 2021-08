Cette décision a été annoncée jeudi par Qatar Airways dans un communiqué, la compagnie aérienne affirmant que son régulateur lui avait conseillé de mettre temporairement 13 Airbus A350 hors service.

« Qatar Airways continue de surveiller de près l’état significatif de sa flotte d’Airbus A350 dans laquelle la surface du fuselage sous la peinture se dégrade à un rythme accéléré », la déclaration lit.

La mise à la terre est « les retirer efficacement du service jusqu’à ce que la cause première puisse être établie et qu’une solution satisfaisante soit disponible pour corriger de manière permanente la condition sous-jacente », a ajouté la compagnie aérienne.

Qatar Airways n’a pas précisé quelles parties du fuselage de l’A350 sont concernées. L’avion est le premier modèle d’Airbus à être en grande partie fabriqué en polymère renforcé de fibres de carbone. Certaines sections du fuselage de l’avion à fuselage large, cependant, sont faites de matériaux plus conventionnels, tels que l’alliage d’aluminium.

En juin, la société a retiré du service un nombre indéterminé d’A350, car elle résolvait ce qu’elle appelait un problème en cours. « problème de qualité ». À l’époque, le transporteur avait déclaré avoir interrompu les livraisons supplémentaires d’avions de ce type, ayant déjà reçu 53 des 76 commandés. Il n’était pas immédiatement clair si le problème de juin était également lié à la dégradation du fuselage.

Le transporteur exige maintenant que l’avionneur résolve définitivement le problème du fuselage.

« Avec ce dernier développement, nous attendons sincèrement qu’Airbus traite cette question avec toute l’attention qu’elle requiert », a-t-il ajouté. a souligné le PDG de la compagnie aérienne, Akbar Al Baker. « Qatar Airways s’attend à ce qu’Airbus ait établi la cause première et corrigé de manière permanente la condition sous-jacente à la satisfaction de Qatar Airways et de notre régulateur avant de prendre livraison de tout autre avion A350. »

Pour pallier toute pénurie potentielle de sièges due à la suspension d’une partie de sa flotte, la compagnie a déclaré qu’elle ramenait désormais ses avions A330 à la retraite, mais n’a pas précisé combien d’avions plus anciens seront remis en service.

