Qatar Airways : 12 personnes blessées lors des turbulences sur le vol Doha-Dublin

Douze personnes ont été blessées dimanche après qu’un vol de Qatar Airways reliant Doha à Dublin ait été frappé par des turbulences.

L’avion, qui a atterri à Dublin peu avant 13 heures, heure locale, a été accueilli par les services d’urgence, notamment la police de l’aéroport et les services d’incendie et de secours.

Selon un communiqué de l’aéroport de Dublin, six passagers et six membres d’équipage ont été blessés dans l’incident. Le vol QR107 de Qatar Airways a connu des turbulences alors qu’il survolait la Turquie, indique le communiqué.

L’aéroport de Dublin a déclaré qu’il aidait les passagers et le personnel et que les opérations n’étaient pas affectées.

Dans une déclaration à CNN, Qatar Airways a déclaré que l’avion avait atterri en toute sécurité à Dublin, mais qu’« un petit nombre de passagers et d’équipage ont été légèrement blessés en vol et reçoivent actuellement des soins médicaux ».

« L’affaire fait désormais l’objet d’une enquête interne », poursuit le communiqué. « La sûreté et la sécurité de nos passagers et de notre équipage sont notre priorité absolue. »

Cela survient quelques jours après que 104 passagers ont été blessés et qu’un homme souffrant de problèmes cardiaques a été tué lors d’un Vol Singapore Airlines qui a été frappé par de fortes turbulences.

Le vol SQ321 de Londres à Singapour naviguait à 37 000 pieds mardi quand l’avion a chuté brusquement avant de remonter plusieurs centaines de pieds, selon les données de suivi des vols. Il a ensuite plongé et remonté à plusieurs reprises pendant environ une minute.

Environ 65 000 avions subissent chaque année des turbulences modérées aux États-Unis, et environ 5 500 subissent des turbulences sévères. Ces chiffres pourraient toutefois être appelés à croître.

Paul Williams, professeur de sciences atmosphériques à l’Université de Reading au Royaume-Uni, a déclaré à CNN en 2022 qu’il pensait que le changement climatique modifiait les turbulences.

« Nous avons effectué des simulations informatiques et constaté que les fortes turbulences pourraient doubler ou tripler dans les décennies à venir », a déclaré Williams.

Les résultats, qui ont ensuite été confirmés par des observations, mettent en évidence un type de turbulence appelé « turbulence de l’air clair », qui n’est lié à aucun indice visuel tel que des tempêtes ou des nuages. Contrairement aux turbulences normales, elles frappent soudainement et sont difficiles à éviter.

Le vol de Singapore Airlines de mardi n’a pas été touché par des turbulences d’air clair, mais par des orages qui se sont rapidement développés. On ne sait pas encore quel type de turbulences l’avion de Qatar Airways a subi.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.