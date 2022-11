Qatar 2022 : La Coupe du monde, c’est toujours bien plus que la Coupe du monde

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitement, y compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. À partir de la semaine prochaine, nous proposerons également une couverture du drame sur et en dehors du terrain de la Coupe du monde. Rejoignez-nous!

Une petite nation côtière, peu connue dans le monde entier, accueille un tournoi de football historique. Alimenté par une économie d’exportation en plein essor et le travail d’une importante population de migrants nés à l’étranger, le pays construit des infrastructures majeures pour organiser un événement qui se déroule principalement dans sa capitale. Pour le pays hôte, cette Coupe du monde n’est pas simplement un exercice de divertissement sportif, mais une occasion de se mettre sur la carte, de mettre en valeur sa prospérité et ses prouesses et de gagner un prestige mondial.

J’écris sur l’Uruguay en 1930, le cadre de la première Coupe du monde. Mais la même configuration serait vraie pour le Qatar alors que la Coupe du monde 2022 débute dimanche. Certes, les différences ne manquent pas entre aujourd’hui et hier. Sur le seul plan sportif, l’Uruguay a participé au tournoi inaugural après avoir remporté une médaille d’or en football aux Jeux olympiques et remporté la première Coupe du monde à domicile. Peu importe le développement coûteux et prudent du Qatar de son programme national de football, on ne s’attend pas à ce qu’il soit compétitif ou même qu’il sorte de la phase de groupes.

Pourtant, comme le veut l’axiome d’autodérision en Uruguay, alors que d’autres pays ont leur histoire, nous avons notre football. Le Qatar joue quelque chose de similaire : “Aucun État, jusqu’à présent, n’a placé le sport en général, et la Coupe du monde en particulier, au cœur de sa politique étrangère et de son développement économique” aussi unique que le Qatar, écrivait récemment l’historien du football David Goldblatt. Il y a un demi-siècle, l’ancien protectorat britannique était un trou perdu obscur sur le golfe Persique, connu pour la pêche aux perles et rien d’autre. Mais une immense fortune dans les hydrocarbures, en particulier le gaz naturel liquéfié, a transformé son destin, turbocompressé son ascension en tant que puissance régionale influente et soutenu sa candidature pour le tournoi 2022.

La monarchie au pouvoir au Qatar a misé le capital politique d’une génération sur l’organisation de la première Coupe du monde du Moyen-Orient et du monde arabe. Il a financé une incroyable manne de construction de 220 milliards de dollars, évoquant de nouveaux stades, routes, systèmes ferroviaires, hôtels et autres infrastructures. Et il a résisté à la colère des monarchies voisines du Golfe, dont le ressentiment à l’égard du Qatar se présentant en 2022 se cachait sous un blocus économique et politique plus large de la nation péninsulaire entre 2017 et 2021.

Le débat politique qui tourne autour de la Coupe du monde au Qatar

Il a également résisté à ce que l’émir du Qatar a décrit comme un niveau d’examen et de mépris “sans précédent” avant le tournoi.. Les militants et les journalistes se sont penchés sur le bilan mouvementé de la monarchie qatarie en matière de droits de l’homme, les conditions de travail difficiles liées à ses projets de construction gigantesques, le sombre statu quo pour les personnes LGBTQ et les transactions troubles qui ont entouré le Qatar remportant la candidature à la Coupe du monde en premier lieu.

Sur tous ces fronts, les responsables qatariens ont riposté, accusant les critiques de désinformation lorsqu’il s’agit de signaler le nombre de morts de travailleurs migrants et d’hypocrisie lorsqu’ils critiquent la politique et la société du Qatar. Il n’y a pas non plus de chaîne de preuves claire qui relie les autorités qataries à un acte de fraude ou de corruption dans le processus de candidature pour la Coupe du monde 2022 – bien qu’un certain nombre d’éminents responsables de la FIFA aient été impliqués dans des allégations de corruption non liées.

Alors que les 32 équipes nationales du tournoi effectuaient leurs derniers préparatifs pour le Qatar, le président de la FIFA, Gianni Infantino – une personnalité controversée à part entière – a envoyé une lettre à chaque équipe les exhortant à éviter de prendre des positions ouvertement politiques. “Nous savons que le football ne vit pas dans le vide et nous sommes également conscients qu’il existe de nombreux défis et difficultés de nature politique partout dans le monde”, a écrit Infantino. “Mais s’il vous plaît, ne laissez pas le football être entraîné dans toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent.”

C’est plus facile à dire qu’à faire, et certaines équipes nationales participantes s’engageront dans des épisodes de vertu avant le début des matchs. L’équipe américaine, par exemple, faisait partie d’un certain nombre d’équipes qui se sont entraînées cette semaine avec des groupes de travailleurs migrants de la construction. Il utilisera également un drapeau arc-en-ciel sur sa crête pour soutenir les droits LGBTQ.

À l’approche de la Coupe du monde du Qatar, l’USMNT utilise sa plate-forme pour faire pression pour le changement

Bien sûr, aucune Coupe du monde n’a été à l’abri des batailles idéologiques et politiques de l’époque. Les tournois eux-mêmes sont les événements les plus attendus du calendrier sportif mondial, attirant désormais des milliards de globes oculaires et l’attention d’un vaste public international. Ils sont toujours les creusets des tendances et des tensions qui façonnent le globe.

Immédiatement après les débuts de l’Uruguay, les années de l’entre-deux-guerres ont été dominées par le projet fasciste de Benito Mussolini, l’Italie gagnant à domicile en 1934 puis à nouveau en France en 1938. L’entraîneur italien Vittorio Pozzo a rappelé la réaction hostile à Marseille, en France, lorsque l’équipe italienne a exécuté le fasciste salut lors de leur premier match contre la Norvège. “Je suis entré dans le stade avec nos joueurs, alignés de manière militaire, et je me suis tenu à droite”, a-t-il déclaré plus tard. “Lors du salut, nous avons rencontré comme on pouvait s’y attendre un barrage solennel et assourdissant de sifflets, d’insultes et de remarques.”

Alors que leurs bras tombaient, la réaction bruyante des fans antifascistes dans les gradins s’est apaisée. Pozzo a ensuite exhorté ses joueurs à faire à nouveau le geste fasciste. “Ayant gagné la bataille de l’intimidation, nous avons joué”, a-t-il déclaré.

D’autres forces ont façonné les tournois suivants. Les côtés multiraciaux dominants du Brésil sont apparus sur la scène alors que la décolonisation a balayé l’Asie et l’Afrique, et a rapidement développé des cultes à travers le monde en développement, des bidonvilles de Kolkata, en Inde, aux rues de Nairobi. Le tournoi argentin de 1978 a été une vitrine de propagande maladroite pour sa dictature militaire, qui a fait face à des boycotts de certains pays d’Europe. La victoire de la France en 1998 à domicile avec une équipe largement issue de communautés ayant des racines dans les anciennes colonies françaises a cristallisé l’identité changeante de la nation européenne.