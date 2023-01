Qatar 2022 a été la Coupe du monde la plus diffusée de l’histoire du tournoi. Alors que le streaming n’a pris une véritable ampleur qu’en 2014 et a augmenté en 2018, les données compilées par World Soccer Talk montrent que 2022 a été une énorme victoire pour le streaming.

Chaque année, de plus en plus de personnes coupent le cordon et s’inscrivent à des services de streaming. En conséquence, Qatar 2022 a battu un certain nombre de records. Cela inclut le nombre total de téléspectateurs en streaming pour un tournoi de la Coupe du monde, le match de Coupe du monde le plus diffusé de FOX à ce jour et la plupart des minutes de streaming.

Peut-être plus impressionnant est le fait que cela est cohérent pour les propriétés de FOX et Telemundo, qui avait la couverture en espagnol de la Coupe du monde. FOX et Telemundo ont produit des chiffres formidables lors du tournoi de novembre et décembre.

En termes de chiffres et de records particuliers, voici quelques-uns des faits qui se démarquent pour que la Coupe du monde Qatar 2022 soit le tournoi le plus diffusé de tous les temps.

Qatar 2022 est la Coupe du monde la plus diffusée de tous les temps

Bon nombre des records suivants sont en comparaison directe avec la Coupe du monde 2018. Après tout, c’est le plus grand concurrent antérieur en termes de streaming. Cependant, il y a quelques mentions de la Coupe du monde 2014.

A noter que les États-Unis n’ont pas disputé la Coupe du monde 2018. Par conséquent, les moyennes de streaming étaient intrinsèquement plus faibles, car il y avait moins d’intérêt de la part de la foule américaine en général.

La langue anglaise se porte bien

FOX a dépassé les 2,75 milliards de minutes de streaming pendant la Coupe du monde. Certes, c’est un chiffre difficile à comprendre. Les plates-formes numériques de FOX avaient une audience moyenne par minute, ou AMA, de 287 064. Cela signifie que le streaming de FOX s’est élevé en moyenne à un peu moins de 300 000 pour l’intégralité du tournoi.

C’est un chiffre impressionnant. Mais, comme c’est le cas avec les moyennes, les grands nombres individuels ont tendance à soutenir ces chiffres. Pour le streaming de la Coupe du monde 2022 par FOX, le concours le plus diffusé a été la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine. En moyenne, 1 281 776 personnes ont streamé le jeu. Cela représente une augmentation de 158 % par rapport à la finale de la Coupe du monde 2018.

Ce qui est plus remarquable, c’est le fait qu’il s’agissait de l’un des événements les plus diffusés de FOX Sport, quel que soit le sport. La finale de la Coupe du monde ne suit que le Super Bowl LI et LIV en termes de records de streaming.

La langue espagnole établit des records

Le streaming en espagnol passait principalement par Peacock. Et, alors que la chaîne OTA de Telemundo assurait toujours l’essentiel de l’audience, Peacock s’en sortait extrêmement bien. Par exemple, 30 % du public hispanophone a regardé la Coupe du monde via Peacock tout au long du tournoi.

Telemundo déclare que 2,96 millions de personnes ont diffusé la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine sur Peacock et Telemundo Deportes. Il s’agit donc du match de Coupe du monde le plus diffusé de tous les temps dans l’histoire des médias américains. De plus, c’est indépendamment de la langue.

Il est intéressant de noter qu’un match plus tôt dans le tournoi a établi le record avant la finale. Le concours de l’Argentine contre le Mexique a attiré une audience en streaming de 2 millions.

Le streaming en espagnol avait une AMA de 767 000 téléspectateurs. Ce chiffre représente une augmentation impressionnante de 271% par rapport à 2018. Créditez cela à Peacock et Telemundo Deportes qui ont diffusé plus d’un million de diffusions en direct à 12 reprises lors de la Coupe du monde. Par exemple, chacun des matchs des États-Unis et du Mexique a atteint cette référence.