QAT vs ECU Dream11 Team Prediction: Qatar vs Equateur Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match QAT vs ECU de dimanche de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, 20 novembre, stade Al Bayt à 21h30 IST

QAT vs ECU Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match de dimanche de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Qatar et l’Équateur: Lors du premier match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, le Qatar affrontera l’Équateur au stade Al Bayt. Le Qatar est prêt à participer à la Coupe du monde de football pour la première fois dimanche. Le Qatar est le premier pays du Moyen-Orient à accueillir le plus grand tournoi de football. Le pays hôte, le Qatar, a été placé dans le groupe A de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 avec l’Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Le Qatar avait affronté l’Équateur pour la dernière fois en octobre 2018 et les vainqueurs de la Coupe d’Asie 2019 ont remporté le concours par quatre buts à trois.

Le Qatar peut sembler être l’opprimé sur le papier contre l’Équateur, mais l’histoire suggère que le pays hôte perd rarement son match inaugural à la Coupe du monde.

L’Équateur, quant à lui, visera cette fois à présenter une performance dominante après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018.

Avant le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Qatar et l’Équateur ; voici tout ce que vous devez savoir :

QAT contre ECU Telecast

Le match Qatar vs Equateur de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera retransmis en direct sur les chaînes Sports18 et Sports18 HD en Inde.

QAT vs ECU en direct

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Qatar et l’Équateur sera diffusé en direct sur JioCinema.

Détails du match QAT vs ECU

Le match QAT vs ECU Coupe du Monde de la FIFA 2022 se jouera au stade Al Bayt le dimanche 20 novembre à 21h30 IST.

QAT vs ECU Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Enner Valencia

Vice-capitaine : Abdulaziz Hatem

Suggestion de jeu XI pour QAT vs ECU Dream11 Fantasy Football :

Gardien : Alexandre Dominguez

Défenseurs : Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan, Pervis Estupinan

Milieux de terrain : Abdulaziz Hatem, Hassan Al-Haydos, Gonzalo Plata

Attaquants : Enner Valencia, Romario Ibarra, Almoez Ali

Qatar vs Equateur Onze de départ possibles :

Qatar : Saad Al Sheeb, Pedro Miguel, Bassam Al-Rawi, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan, Ali Assadalla, Karim Boudiaf, Abdulaziz Hatem, Hassan Al-Haydos, Akram Afif, Almoez Ali

Composition de départ prévue pour l’Équateur : Alexander Dominguez, Robert Arboleda, Felix Torres, Piero Hincapie, Pervis Estupinan, Jhegson Mendez, Ayrton Caicedo, Gonzalo Plata, Jose Cifuentes, Romario Ibarra, Enner Valencia

