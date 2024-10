Qantas s’excuse d’avoir projeté un film classé R avec de la nudité sur tout le vol

Ni l’utilisateur de Reddit ni la compagnie aérienne n’ont divulgué quel était le film en question, mais d’autres médias et les détectives d’Internet l’ont identifié comme le film de 2023 »Papa», avec Dakota Johnson et Sean Penn. Se déroulant presque entièrement dans un taxi de New York, le drame explore une rencontre fortuite entre un chauffeur de taxi bavard et sa passagère, alors qu’il la conduit de l’aéroport Kennedy à Midtown Manhattan.

Une critique du film par le New York Times cette année a noté que leurs conversations deviennent plus intimes, conduisant le chauffeur de taxi à partager une anecdote désagréable sur sa première femme et ses réflexions sur ce que les hommes mariés veulent chez une maîtresse, tandis que le passager « lui envoie subrepticement des sextos ». amant qui tire la langue. Le Times a rapporté que le film avait été classé R pour « seins nus et langage de bar ».

Une autre critique du film, publié par l’organisation à but non lucratif Common Sense Media, qui prépare les classements de films pour les familles qui regardent avec des enfants, indique qu’« une photo brève mais claire d’un pénis en érection » est affichée.

Qantas a déclaré dans une déclaration à l’AP qu’elle examinait la manière dont le film avait été sélectionné.

« Le film n’était clairement pas adapté à la diffusion pendant tout le vol et nous nous excusons sincèrement auprès des clients pour cette expérience », a déclaré un porte-parole de Qantas, ajoutant que les écrans ont finalement été remplacés par un film familial pour le reste du vol.