Qantas s’excuse après la diffusion d’un film classé R sur tous les écrans pendant le vol Sydney-Tokyo

Les choses sont devenues étonnamment excitantes à bord d’un récent vol Qantas lorsqu’un film classé R a été diffusé sur tous les écrans de l’avion.

Selon une déclaration de la compagnie aérienne australienne confirmant l’incident à CNN, les passagers du vol de Sydney à l’aéroport Haneda de Tokyo la semaine dernière n’ont pas pu sélectionner de films individuellement en raison d’un problème technique avec le système de divertissement à bord.

« Les membres de notre équipage disposaient d’une liste limitée de films qu’ils pouvaient visionner sur tous les écrans de l’avion et, sur la base de la demande d’un certain nombre de passagers, un film particulier a été sélectionné pour l’ensemble du vol », indique le communiqué.

Bien que Qantas n’ait pas nommé le film dans sa déclaration, plusieurs photos d’écrans à bord publiées sur les réseaux sociaux par des utilisateurs prétendant être à bord du vol ont révélé que le film était « Daddio ».

Le drame de 2023 avec Dakota Johnson et Sean Penn est classé R par la US Motion Pictures Association « pour le langage utilisé, le matériel sexuel et la brève nudité graphique ».

Selon un message d’un utilisateur de Reddit qui aurait été à bord du vol, en plus de la nudité, le film comportait « beaucoup de sexting – le genre de genre où l’on pouvait littéralement lire les textes à l’écran sans avoir besoin d’écouteurs ».

« Il a fallu près d’une heure avant de passer à un film plus adapté aux enfants, mais c’était très inconfortable pour tout le monde, en particulier avec les familles et les enfants à bord », indique le message, qui comprend des images des SMS montrés dans le film. , et a noté que les passagers n’étaient pas en mesure de faire une pause ou d’éteindre leur écran.

Dans son communiqué, Qantas a déclaré que l’équipe avait initialement tenté de réparer les écrans pour les clients qui ne voulaient pas regarder le film. Une fois qu’il a été confirmé que ce n’était pas possible, ils l’ont transformé en film pour enfants.

La compagnie aérienne a déclaré que le personnel de cabine s’était excusé auprès des passagers, « en particulier ceux qui s’étaient plaints du contenu » et qu’il assurerait un suivi auprès d’eux.

« Le film n’était clairement pas adapté à la diffusion pendant tout le vol et nous nous excusons sincèrement auprès des clients pour cette expérience », a déclaré un porte-parole de Qantas.

« Tous les écrans ont été remplacés par un film familial pour le reste du vol, ce qui est notre pratique standard pour les rares cas où la sélection individuelle d’un film n’est pas possible. Nous sommes en train de revoir la manière dont le film a été sélectionné.

Correction : Une version antérieure de ce rapport avait mal identifié la star du film. Elle s’appelle Dakota Johnson.