Qantas vient de annoncé les détails de sa nouvelle route ultra long-courrier, et c’est une route passionnante…

Qantas lance des vols Boeing 787 vers Paris

À compter du 12 juillet 2024, Qantas lancera un nouveau vol hebdomadaire 3 à 4 fois tout au long de l’année entre l’Australie et la France, juste à temps pour les Jeux olympiques d’été de 2024. Le nouveau service fonctionnera de Sydney (SYD) à Perth (PER) en passant par Paris (CDG), afin que les passagers puissent commencer leur voyage dans n’importe laquelle de ces villes. Le vol fonctionnera selon l’horaire suivant :

QF33 Sydney à Perth départ 13h55 arrivée 17h00

QF33 Perth à Paris départ 19h35 arrivée 6h55 (+1 jour)

QF34 Paris à Perth départ 9h55 arrivée 8h30 (+1 jour)

QF34 Perth à Sydney départ 10h00 arrivée 16h05

Le vol entre Perth et Paris couvrira une distance de 8 863 miles et est bloqué à 17h20 en direction ouest et à 16h35 en direction est. Ensuite, le vol entre Sydney et Perth couvrira une distance de 2 040 miles et est bloqué à 5 h 5 min en direction ouest et à 4 h 5 min en direction est.

Qantas utilisera un Boeing 787-9 pour l’itinéraire, comprenant 236 sièges, dont 42 sièges en classe affaires, 28 sièges en classe économique premium et 166 sièges en classe économique. Il s’agit d’une configuration à très faible densité, même si malgré cela, aucune des cabines de Qantas n’est particulièrement remarquable.

Qantas lancera des vols de Perth à Paris

Comment le service France s’intègre dans le réseau de Qantas

Cette nouvelle liaison sera la première fois depuis près de deux décennies que la compagnie aérienne offrira un service vers Paris, et elle réduira d’environ trois heures le temps de trajet le plus rapide actuel entre Perth et Sydney. Certes, le gain de temps n’est réellement là que pour ceux originaires d’Australie occidentale, car si vous venez de Melbourne ou de Sydney, il existe de nombreux autres itinéraires à escale vers Paris via le Moyen-Orient, avec un temps de trajet similaire.

Pour le contexte du service de Qantas vers l’Europe, la compagnie aérienne vole actuellement :

Toute l’année de Melbourne à Perth en passant par Londres en Boeing 787

Toute l’année de Sydney à Singapour en passant par Londres en Airbus A380

De façon saisonnière de Sydney à Perth en passant par Rome en utilisant des Boeing 787

Paris sera donc la troisième destination de Qantas en Europe, et la deuxième destination du transporteur toute l’année en Europe. Qantas envisage de reprendre ses vols à Paris depuis des années maintenant, c’est donc agréable de voir cela devenir une réalité.

Où se situe-t-il dans la liste des vols les plus longs du monde ? Il s’agira de la sixième route aérienne la plus longue au monde et de la deuxième route la plus longue de Qantas, car elle est légèrement plus courte que le service existant entre Perth et Londres.

Cet itinéraire sera le deuxième vol le plus long de Qantas

Conclusion

Qantas lancera des vols toute l’année entre Perth et Paris, juste à temps pour les Jeux olympiques d’été de 2024. La compagnie aérienne exploitera ces vols 3 à 4 fois par semaine à l’aide de Boeing 787, et ce sera la troisième destination de Qantas en Europe et la deuxième route la plus longue.

Nous savons que ces vols sont sur le radar de Qantas depuis un certain temps, donc c’est cool de voir cela devenir une réalité (même si le produit de Qantas est totalement médiocre et que la compagnie aérienne libère si peu d’espace de récompense).

Que pensez-vous de l’ajout de vols par Qantas à Paris ?