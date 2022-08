Qantas demande à ses dirigeants d’intervenir en tant que bagagistes à l’aéroport

La compagnie aérienne australienne Qantas a demandé à ses cadres supérieurs de l’aider en tant que bagagistes d’aéroport alors qu’elle lutte pour gérer une pénurie de personnel.

La compagnie aérienne a fait appel à au moins 100 cadres supérieurs pour rejoindre ses équipes d’assistance en escale externalisées aux aéroports de Sydney et de Melbourne pendant trois mois.

“Les niveaux élevés de grippe hivernale et un pic de COVID dans la communauté, associés au marché du travail toujours tendu, font du ressourcement un défi dans notre industrie”, a déclaré Colin Hughes, directeur de l’exploitation de Qantas, dans une note envoyée au personnel. et partagé avec CNN Business lundi.

Le personnel qui accepte l’arrangement temporaire devra trier et scanner les sacs, les charger dans les avions et les conduire autour de l’aéroport, entre autres responsabilités. On ne s’attendra pas à ce qu’ils remplissent leur rôle de gestionnaire au sol en plus de leurs postes à temps plein, a déclaré Hughes dans la note.

Les cadres qui choisissent de jouer ce rôle doivent également être “physiquement capables de déplacer et de soulever des sacs pesant jusqu’à 32 kg (71 livres)”, a déclaré Hughes.

« Nous avons clairement indiqué que nos performances opérationnelles ne répondaient pas aux attentes de nos clients ou aux normes que nous attendons de nous-mêmes – et que nous avons tout mis en œuvre pour améliorer nos performances », a déclaré un porte-parole de Qantas à CNN Business.

Les compagnies aériennes ont eu du mal à faire face à un fort rebond des voyageurs après deux ans de restrictions pandémiques et de réductions de personnel.

Qantas a déclaré en juin 2020 qu’il supprimerait 20% de ses effectifs totaux, soit environ 6 000 emplois — affectant principalement son personnel d’entreprise, au sol et en vol – alors qu’il tentait de rester à flot au plus fort de la pandémie.

Hughes a déclaré dans sa note que la société prévoyait de recruter des milliers de nouveaux employés, y compris des manutentionnaires au sol.

Robin Hayes, le PDG de JetBlue, a déclaré lundi à la BBC que son entreprise embauchait trop parce que les travailleurs quittaient leur emploi à un rythme si élevé.

Les aéroports aussi ont du mal. En juillet, l’aéroport de Londres Heathrow, l’un des plus fréquentés au monde, a exhorté les compagnies aériennes à ne plus vendre de billets pour l’été et a déclaré qu’il plafonnerait à 100 000 le nombre de passagers au départ quotidiens.