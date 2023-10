Qantas, membre de Oneworld, ajoute un autre service direct entre l’Australie et l’Europe avec le lancement d’une nouvelle route entre Perth et Paris avant les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et l’été européen.

Suite au succès des vols directs uniques de la compagnie aérienne nationale de Perth à Londres et Rome, la nouvelle liaison toute l’année permettra à Qantas d’opérer vers la capitale française pour la première fois depuis près de deux décennies, réduisant d’environ trois heures le temps de trajet le plus rapide actuel. de Perth à Paris.

À partir du 12 juillet 2024, les vols Perth-Paris d’une durée de 17 heures seront initialement assurés quatre jours par semaine pendant la haute saison estivale européenne avec le Boeing 787-9 Dreamliner de la compagnie aérienne, puis réduits à trois vols par semaine à partir de la mi-août 2024.

“Cet itinéraire figure sur notre liste de souhaits depuis un certain temps et nous pensons que les clients seront aussi heureux que nous de le voir mis en vente aujourd’hui”, a déclaré Vanessa Hudson, PDG du groupe Qantas.

« Nos vols directs vers Londres et Rome ont été extrêmement populaires et Paris est la deuxième destination la plus demandée. Nous savons donc que la demande pour ce service sera également forte.

« Certains des premiers clients de ces vols seront des athlètes australiens se rendant à Paris pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

« Nous sommes la seule compagnie aérienne à proposer ces vols directs plutôt que de passer par une ligne médiane, car le marché clé que nous servons est l’Australie. Notre service à bord est conçu pour les voyages long-courriers.

L’arrivée de nouveaux avions au cours des derniers mois et l’augmentation récente du nombre de vols verront la capacité internationale du groupe Qantas augmenter au-dessus de 90 % des niveaux d’avant Covid d’ici la fin de l’année et revenir à 100 % d’ici le milieu de l’année prochaine.

Les nouveaux vols seront opérés via le terminal existant de Qantas à l’aéroport de Perth (Terminal 3), ce qui permettra des connexions fluides vers d’autres destinations intérieures en Australie. Qantas et l’aéroport de Perth font des progrès positifs dans les négociations sur le transfert de leurs opérations vers le terminal 1, a indiqué la compagnie aérienne.

Le service parisien offrira également aux clients une autre option pour se connecter vers plus de 70 destinations dans la région, dont Barcelone, Munich, Francfort et Athènes, et 12 destinations en France via le réseau de partenaires de Qantas.

Le Qantas 787-9 Dreamliner peut accueillir 42 passagers en classe affaires dans une configuration 1-2-1, plus 28 en classe économique premium 2-3-2 et seulement 166 en classe économique standard dans une configuration 3-3-3.

