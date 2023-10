Résumé Qantas lance des vols sans escale toute l’année entre Perth et Paris, répondant ainsi à la demande d’une liaison directe vers la capitale française.

La nouvelle liaison ajoutera plus de 75 000 sièges supplémentaires à destination et en provenance de l’Europe chaque année et réduira le temps de trajet de trois heures.

L’aéroport de Perth est en train de devenir une plaque tournante pour les vols ultra-long-courriers, Qantas assurant également des liaisons sans escale vers Londres et Rome depuis la ville.





Il semble que le concept de vol ultra-long-courrier soit de plus en plus accepté alors que les Australiens comptent à rebours jusqu’au lancement du projet Sunrise de Qantas fin 2025. Alors que le jeu principal consiste à voler sans escale de la côte est de l’Australie à Londres ou New York, le les opportunités d’avoir un avant-goût de ce que cela implique se multiplient.





Paris revient à la carte du réseau

Hier, Qantas a annoncé le lancement de vols sans escale toute l’année entre Perth, la capitale de l’Australie occidentale, et Paris, à partir de juillet 2024. À partir du 24 juillet, les vols de 17 heures entre Perth et Paris débuteront avec quatre vols par semaine sur la haute saison estivale, réduisant à trois fois par semaine à partir de la mi-août.

Photo de : Qantas

Vanessa Hudson, PDG du groupe Qantas, a déclaré que la liaison vers Paris figurait sur la liste de souhaits de la compagnie aérienne depuis un certain temps, et que ce serait la première fois que les Australiens bénéficieraient d’une liaison directe vers la capitale française.

« Nos vols directs vers Londres et Rome ont été extrêmement populaires et Paris est la deuxième destination la plus demandée. Nous savons donc que la demande pour ce service sera également forte. Certains des premiers clients sur ces vols seront des athlètes australiens se rendant à destination. Paris participera aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.”

Ce sera la première fois que Qantas opère vers Paris depuis près de 20 ans, et les vols débuteront juste à temps pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui se tiendront à Paris. La nouvelle liaison ajoutera plus de 75 000 sièges supplémentaires à destination et en provenance de l’Europe chaque année et réduira d’environ trois heures le temps de trajet le plus rapide actuel entre Perth et Paris.

Photo : Vincenzo Pace | Vol simple

Signe d’une modération des tarifs aériens internationaux, le Perth-Paris a été mis en vente avec une offre de lancement (jusqu’au 2 novembre) de 1 899 AU$ (1 270 $) pour un billet aller-retour en classe économique. Qantas propose également un « tarif circulaire », qui permet aux clients de se rendre à Paris et de revenir en Australie depuis Londres ou Rome avec un seul billet.

Trois vols sans escale de Perth vers l’Europe

L’aéroport de Perth (PER) devient le siège des vols ultra-long-courriers en Australie, et le nouveau service Paris (QF33) opérera parallèlement aux liaisons Perth-Londres (QF9) et Perth-Rome (QF5). L’option alternative de Qantas pour les passagers de la côte Est est la route traditionnelle de Sydney à Londres via Singapour (QF1) ou avec le partenaire Qantas Emirates via Dubaï.

Photo de : Qantas

Les trois services au départ de Perth seront exploités avec des Boeing 787-9 Dreamliner confortablement configurés dans un agencement en trois classes de seulement 236 passagers, dont 42 en classe affaires, 28 en classe économique premium et 166 sièges en classe économique. Le vaisseau amiral QF1 via Singapour est exploité avec un Airbus A380 de 14 sièges en première classe, 70 en affaires, 60 en économie premium et 341 en économie pour un total de 485 passagers.

Selon les données de flotte de ch-aviation, Qantas dispose d’une flotte de 126 avions, dont 14 Boeing 787-9 Dreamliners et 10 Airbus A380. Pour ses vols moyen-courriers et certains vols court-courriers, elle utilise une combinaison d’Airbus A330-300 et d’A330-200, et pour les liaisons intérieures, elle exploite des Boeing 737-800. Une régénération massive de la flotte est en cours avec l’arrivée d’Airbus A350-1000 et d’A321XLR monocouloir long-courrier à mesure que les avions plus anciens sont retirés du service.

L’arrivée récente de Dreamliners supplémentaires et l’augmentation des vols permettront à la capacité internationale du Groupe de dépasser 90 % des niveaux d’avant la pandémie d’ici la fin de cette année et de dépasser ce chiffre d’ici le milieu de 2024. Les passagers arrivant à Paris pourront se connecter à davantage de Dreamliners. plus de 70 destinations dans la région, dont 12 destinations en France et dans des villes populaires comme Barcelone, Munich, Francfort et Athènes via le réseau de partenaires Qantas.

Données de flotte : ch-aviation