Jacob Chansley, également connu sous le nom de «QAnon Shaman», a donné sa première interview depuis la prison et a repoussé les affirmations selon lesquelles son rôle dans l’assaut du Capitole était une «attaque contre l’Amérique». La police l’a «fait signe» d’entrer dans le bâtiment, a-t-il dit.

Chansley, qui est peut-être devenu le visage le plus reconnaissable de l’émeute du Capitole le 6 janvier, alors que les images de lui torse nu et portant des cornes de taureau sont rapidement devenues virales, s’est prononcé avant une audience de vendredi qui déterminera s’il sera libéré de prison avant son procès.

Dans une interview avec Laurie Segall, journaliste de 60 Minutes Plus, Chansley affirme que les policiers « Agité » lui dans le bâtiment du Capitole et cela lui a fait croire que c’était « acceptable » entrer, bien qu’il regrette maintenant sa décision « Avec chaque fibre de mon être. »

Chansley a dit que c’était le « injuste » traitement de Donald Trump par l’establishment qui en a fait un partisan si fidèle.

«J’ai développé beaucoup de sympathie pour Donald Trump car il semblait que les médias s’en prenaient à lui et semblaient que l’establishment le poursuivait inutilement ou injustement, et j’avais été victime de cela toute ma vie, que ce soit en à l’école ou à la maison, » il a dit.

Bien qu’il reste fidèle à l’ancien président et croit qu’il «Se soucie de la Constitution», il se sent maintenant « blessés » après que lui et d’autres n’aient pas reçu de grâce pour leur rôle dans l’émeute du Capitole avant que Trump ne quitte ses fonctions.

Chansley fait partie des centaines de personnes arrêtées pour avoir pris d’assaut le Capitole le 6 janvier peu de temps après que Trump ait prononcé un discours disant aux partisans d’un rassemblement à Washington, DC « Se battre comme un enfer » et promu les théories du complot de fraude électorale. L’émeute a fait cinq morts, dont un policier du Capitole.

Chansley a déclaré, cependant, que sa part dans l’incident était plus petite et plus positive que la plupart des gens ne le pensent, affirmant qu’il avait même empêché les gens de vandaliser et de voler.

«Mes actions du 6 janvier. Comment les décrirais-je? Eh bien, j’ai chanté une chanson, » Dit Chansley. «J’ai également empêché les gens de voler et de vandaliser cet espace sacré. OK, j’ai en fait empêché quelqu’un de voler des muffins dans la salle de pause. «

Interrogé par Segall s’il comprenait que ses actions étaient un «Attaque contre ce pays», Chansley a riposté en disant: « Non ils n’étaient pas. C’est inexact. C’est totalement inexact. »

Chansley a déclaré que ses actions, y compris le chant et la protection des muffins ainsi que la prière, faisaient partie de «Chamanisme».

Les procureurs, cependant, ont allégué que Chansley avait utilisé une arme pendant les émeutes du Capitole, une lance attachée à un mât de drapeau et laissé une note menaçante pour l’ancien vice-président Mike Pence. «Ce n’est qu’une question de temps, la justice arrive» dit la note.

Il a été arrêté moins d’une semaine après l’émeute et est accusé de conduite désordonnée sur le terrain du Capitole et d’entrer sciemment dans un bâtiment à accès restreint sans autorisation appropriée. Il pourrait faire face à jusqu’à 20 ans derrière les barreaux.

Chansley cherche à être libéré avant son procès, mais les procureurs ont fait valoir qu’il devrait rester en prison car il représente un danger pour la société.

« On ne peut pas lui faire confiance maintenant pour changer soudainement de cap, » ils ont dit.

