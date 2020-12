«Même après l’interdiction, les profils Facebook personnels – dont beaucoup sont suivis par de nombreux adeptes – continuent de discuter et de promouvoir le complot sur la plate-forme», indique le rapport, publié par le groupe de réflexion Institute for Strategic Dialogue et l’agence non partisane de notation NewsGuard. Les super-épandeurs, a-t-il déclaré, «se sont avérés être un maillon clé de la chaîne du complot.

Le rapport, qui a identifié des personnes qui ont agi comme des super-diffuseurs de la théorie du complot de QAnon, a révélé que les vidéos et autres contenus publiés par les comptes continuaient à accumuler des likes, des commentaires et des partages.

L’un des super-diffuseurs était Larry Cook, un activiste anti-vaccination qui a commencé à partager les complots QAnon plus tôt cette année, selon le rapport. Dans le mois qui a suivi l’interdiction, M. Cook a continué à faire et à partager des vidéos comprenant des explications de QAnon pour les nouveaux arrivants et affirmant que le gouvernement dirigeait des camps de détention secrets. Bien que M. Cook ait été banni par Facebook à la mi-novembre, il a toujours un compte sur Instagram, qui appartient à Facebook.

D’autres comptes sont restés actifs sur Facebook, notamment ceux gérés par des coachs de yoga et de bien-être qui partagent du contenu QAnon, comme de fausses déclarations liant les vaccins Covid-19 à une vaste conspiration gouvernementale.

«Depuis août, nous avons supprimé plus de 1 700 pages et 5 600 groupes liés à QAnon et désactivé les profils qui les exploitaient», a déclaré la porte-parole de Facebook, Sarah Pollack. Elle a déclaré que la société avait également redirigé les personnes à la recherche de QAnon vers des ressources crédibles telles que le Réseau mondial sur l’extrémisme et la technologie.

Le rapport, qui a étudié la croissance de QAnon sur Facebook depuis le début de la pandémie, a révélé que le mouvement s’était intégré dans le tissu du réseau social et se révélait impossible à supprimer complètement.

La récente propagation internationale de QAnon se poursuit, selon le rapport. Trois des 10 communautés les plus actives publiant du contenu QAnon sur Facebook étaient des groupes de langue allemande. Quinze langues étaient représentées dans les posts par les abonnés QAnon sur Facebook.