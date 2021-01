Les bigwigs démocrates Hillary Clinton et Nancy Pelosi ont appelé à une enquête sur le rôle – réel ou entièrement imaginé – du président russe Vladimir Poutine dans l’émeute du Capitole, théorisant qu’il aurait personnellement ordonné les troubles.

Le président de la Chambre s’est entretenu avec le candidat à la présidentielle raté de 2016 pour une interview sur le podcast de Clinton, « You and Me Both », lundi, où ils ont discuté du chaos à Washington, DC plus tôt ce mois-ci. À un moment donné au cours de la conversation, Clinton a fait valoir que le président Donald Trump « A d’autres agendas » – bien qu’empressé d’ajouter que «Je ne pense pas que nous sachions encore» ce que c’est – je me demande à haute voix «qui tire ses ficelles».

«J’adorerais voir ses enregistrements téléphoniques pour voir s’il parlait à Poutine le jour où les insurgés ont envahi notre Capitole,» Clinton a dit, demandant à Pelosi: « Pensez-vous que nous avons besoin d’une commission de type 9/11 pour enquêter et rapporter tout ce qu’ils peuvent rassembler et expliquer ce qui s’est passé? »

Twitter va-t-il inclure le Russiagate dans sa nouvelle répression des théories du complot? @Jack? – Paul DellaPelle😀 (@paolodellapelle) 19 janvier 2021

Pelosi a répondu par l’affirmative, affirmant qu’en ce qui concerne Trump, «Tous les chemins mènent à Poutine.»

«Je ne sais pas ce que Poutine a sur lui politiquement, financièrement ou personnellement, mais ce qui s’est passé la semaine dernière était un cadeau à Poutine. Parce que Poutine veut saper la démocratie dans notre pays et dans le monde », Pelosi a ajouté avec confiance, bien qu’il soit flou sur les détails.

Ces gens, à leur insu, ce sont des marionnettes de Poutine. Ils faisaient les affaires de Poutine quand ils [stormed the Capitol], à l’incitation à l’insurrection du président des États-Unis. Alors oui, nous devrions avoir une commission sur le 11 septembre, et il y a un fort soutien au Congrès pour le faire.

Aussi sur rt.com Qui d’autre à blâmer? Un émeutier de Capitol Hill a volé l’ordinateur portable de Nancy Pelosi pour les Russes, selon un ancien partenaire

Les remarques, entièrement exemptes de preuves, ont rapidement déclenché une vague de moqueries en ligne, le journaliste Aaron Mate qualifiant la théorie créative de Clinton et Pelosi de «BlueAnon» – probablement la version du Parti démocrate de l’excentrique théorie du complot QAnon populaire parmi de nombreux conservateurs. Il a également demandé pourquoi plus de deux ans d’enquête sur les liens présumés de Trump avec la Russie étaient « insuffisant, » car ils n’ont révélé aucune preuve d’un tel complot.

Après la pause: nous discuterons avec notre panel entièrement du FBI de la question de savoir si plus de pouvoir de censure est nécessaire pour empêcher la propagation des théories du complot et de la désinformation. Et puis, notre panel entièrement CIA demande: Poutine a-t-il utilisé un ruban pipi pour contrôler les États-Unis, et a-t-il ordonné l’émeute du Capitole? – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 19 janvier 2021

«Ces gens sont les * derniers * à avoir une valeur morale quelconque à dénoncer les théories du complot et la désinformation,« a écritjournaliste Glenn Greenwald, ajoutant:

Vous vous souvenez quand Mueller a passé 18 mois et des millions de dollars armé d’une équipe de procureurs et d’un pouvoir d’assignation, puis a fermé son enquête après avoir arrêté * zéro * Américain pour conspiration avec la Russie? Faisons le encore!

Hillary, pouvez-vous me montrer sur la poupée où Trump vous a blessé? – Dr Lazy Boondoggle (@T_RoyReborn) 19 janvier 2021

D’autres ont pesé pour se demander si les politiques de Twitter contre les théories du complot et «Désinformation dangereuse» – sévèrement appliquée pour la communauté QAnon – s’appliquerait aux rêveries sans fondement de Clinton et Pelosi, plaisanterie qu’ils sont susceptibles de « Semer la discorde » sur la scène politique américaine.

Conformément à la conjecture conspiratrice de Pelosi et Clinton, un ancien intérêt romantique de l’un des émeutiers du Capitole s’est manifesté la semaine dernière pour affirmer que l’ordinateur portable de l’orateur de la Chambre avait été volé dans son bureau afin qu’il puisse être vendu aux services de renseignement russes. Bien que l’accord présumé aurait mal tourné et n’ait jamais eu lieu, le FBI dit qu’il n’a pas été en mesure de confirmer si l’histoire tient la route.

Si aucune preuve d’implication du gouvernement étranger dans l’émeute du Capitole n’a encore été mise au jour, le FBI a néanmoins lancé une enquête sur cette possibilité, examinant notamment une série de paiements équivalant à plus de 500000 $ en bitcoins effectués à des personnalités clés impliquées dans l’organisation de la manifestation. et aurait été envoyé par un ressortissant français qui s’était suicidé depuis.

