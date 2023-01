QAnon Conspiracy Theory Channel apparaît sur la gamme Roku

Roku a une nouvelle chaîne dans sa gamme qui est pleine de désinformation, comme du contenu concernant QAnon, complots de vaccins démystifiés et fausses informations sur le COVID-19. Roku dit qu’il examine le théorie du complot canal, qui a été rapporté plus tôt par Questions de médias.

La chaîne (que CNET n’identifie pas afin d’empêcher la propagation de la désinformation) a été lancée en décembre et contient des centaines de vidéos. Les émissions sont divisées en différents sujets, y compris les conspirations principales telles que le canular d’alunissage, OVNIS et le Assassinat de JFK. La plupart des vidéos se concentrent sur les récents complots d’extrême droite liés à la théorie du complot pro-Trump QAnon et COVID. Il y a aussi une section dédiée à la musique avec des vidéos de personnes interprétant des chansons liées au complot, dont plusieurs utilisant la phrase anti-Biden, “Allons-y Brandon.”

Le contenu de la chaîne semble rompu Politiques de contenu Roku, selon Media Matters. En vertu des « Exigences relatives aux métadonnées de contenu et d’application », le matériel de développement ne peut pas « contenir d’informations fausses, non pertinentes ou trompeuses ».

Le groupe derrière la chaîne affirme qu’il y a eu plus de 300 000 installations de la chaîne depuis son lancement.

Roku a déclaré jeudi qu’il était dépassé plus de 70 millions de comptes actifs.