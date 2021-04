QANON a alimenté les bribes d’enfants alors que les mères et les pères soumis au lavage de cerveau tentent de kidnapper leurs propres enfants sous l’illusion qu’ils vont être emmenés par une cabale de pédophiles buveurs de sang.

Au moins quatre incidents inquiétants aux États-Unis – et un en France – ont été liés à la vaste théorie du complot qui allègue une bataille secrète entre Donald Trump et le soi-disant «État profond».

Neely Petrie-Blanchard a abattu son propre avocat après avoir enlevé ses enfants Crédit: AP

Emily Jolley a dit à son fils que son père avait été arrêté

Cynthia Acbug a dit à sa fille que son frère était élevé par des «adorateurs diaboliques de Satan» Crédit: AP

Les adhérents de Q ont un mélange de points de vue ad hoc, mais la plupart sont unis autour de l’idée délirante qu’il y a une cabale de pédophiles adorant Satan et buvant du sang qui kidnappe des enfants au cœur du gouvernement et d’Hollywood.

QAnon a déjà été lié à la violence, aux meurtres et a même partagé le blâme pour l’insurrection du 6 janvier au Capitole, sa propagation étant devenue étroitement liée à des éléments de la politique de droite aux États-Unis.

Et la vague d’enlèvements montre comment l’idéologie déformée du complot déchire également les familles car elle nuit aux personnes mêmes qui croient en la théorie prétendent désespérément vouloir protéger – les enfants.

Les mamans et les papas semblent devenir de plus en plus méfiants à l’égard des réseaux de services sociaux mis en place pour protéger leurs enfants une fois qu’ils sont aspirés par QAnon.

L’été dernier, le mouvement #SaveTheChildren a aidé les idées de théories inquiétantes à atteindre une nouvelle vague d’adeptes alors qu’il est devenu viral sur Facebook et Twitter au milieu de la pandémie.

C’est un chevauchement effrayant entre les luttes de la vraie vie de famille et le monde imaginaire imaginaire des forums de conspiration en ligne.

La mère de deux enfants Neely Petrie-Blanchard, 34 ans, aurait abattu son propre avocat parce qu’elle pensait qu’il faisait partie de la cabale gouvernementale volant ses enfants, et le père de cinq enfants Alpalus Slyman, 29 ans, a dirigé des flics sur une police de 20 miles. poursuivez avec ses enfants sur la banquette arrière en lui criant d’arrêter.

Pendant ce temps, la maman Emily Jolley, 43 ans, a arraché son enfant lors d’une visite supervisée par le tribunal, et la mère de quatre enfants Cynthia Abcug, 50 ans, a lancé un complot d’enlèvement déjoué pour récupérer son fils des services de protection.

Et les enlèvements ont traversé l’Atlantique la semaine dernière lorsqu’une fille du nom de Mia, 8 ans, a été arrachée dans un complot par un gang « extrêmement bien préparé » à la maison de sa grand-mère à Poulières, en France.

Les procureurs affirment que les trois hommes se sont fait passer pour des responsables de la protection de l’enfance, avaient de faux papiers d’identité et prévoyaient d’autres enlèvements d’enfants et envisageaient de faire sauter les centres de vaccination.

Les hommes auraient été contactés en ligne par la mère de l’enfant, Lola Montemaggi, et ils ont lancé mardi dernier une opération de «style militaire» pour faire passer l’enfant en Suisse.

La police a réussi à arrêter les hommes et à retrouver Mia après une chasse à l’homme à grande échelle, et ils ont trouvé le gang souscrit aux théories liées à QAnon.

Les flics auraient trouvé du matériel de fabrication de bombes dans leurs maisons et le réseau français BFMTV a rapporté que les hommes préparaient d’autres enlèvements car ils pensaient que les services sociaux faisaient partie d’un complot contre des enfants.

Lola Montemaggi aurait enrôlé QAnon Nut pour l’aider à arracher sa fille Mia Crédit: AFP

La police française a lancé une chasse nationale à Mia Crédit: AFP

Alors, qu’est-ce que QAnon? QANON est l’une des théories du complot les plus dangereuses et les plus répandues au monde. Il allègue qu’un réseau mondial de célébrités et de politiciens fait partie d’un réseau de trafic sexuel d’enfants qui se bat contre Donald Trump. La croyance sectaire a engendré des théories de conspiration virales similaires telles que Pizzagate et des canulars historiques sur les cultes liés au satanisme. «Q» est le personnage central anonyme de la théorie, qui était prétendu être un haut fonctionnaire du gouvernement au sein de l’administration Trump. Des messages ont commencé à apparaître sur le forum Internet 4Chan en juin 2017, avant de commencer à se répandre sur les réseaux sociaux. Q alimenterait au goutte à goutte diverses informations détaillant un grand plan dans lequel Trump vaincrait les satanistes lors d’un événement appelé «The Storm». Il a été affirmé que des milliers de suspects seraient arrêtés et arrêtés avant d’être exécutés. Q a créé une réalité alternative alors que les partisans évitaient les médias grand public, se nourrissant entièrement d’un flux de fausses informations et de fausses prédictions. La théorie du complot a commencé à attirer davantage l’attention du grand public et les partisans de QAnon ont commencé à apparaître lors des rassemblements de Trump. De nombreux événements ont alors commencé à se dérouler liés à QAnon, comme le terroriste domestique Matthew Phillip Wright bloquant le barrage Hoover avec un camion blindé alors qu’il était armé d’un AR-15 en juin 2018. Le chef de la famille du crime, Frank Cali, aurait ensuite été assassiné par Anthony Comello, qui aurait été un croyant de QAnon qui pensait que Cali était membre de «l’État profond» en mars 2019. Et puis Jessica Prim a été arrêtée portant plusieurs couteaux alors qu’elle diffusait en direct sa tentative de «sortir» Joe Biden. L’activité de QAnon a explosé pendant la pandémie de coronavirus, avec des rapports faisant état de publications triplant sur Facebook et Twitter. Les deux géants des médias sociaux ont tenté de prendre des mesures, mais ont eu du mal à contrôler la propagation de la désinformation. QAnon serait en plein désarroi après l’inauguration de Biden, mais l’armée de conspirateurs semble maintenant se regrouper et recentrer son récit.

Les plateformes de médias sociaux continuent d’essayer de contrôler QAnon, mais les géants de la technologie jouent à un jeu de taupe alors que le flux de la désinformation et des théories du complot continue de couler.

QAnon est devenu une église d’idées extrêmement large car elle engloutit d’autres théories du complot, telles que le sentiment anti-vax, les idées farfelues sur Covid étant un canular, et les soi-disant «citoyens souverains».

Les «citoyens souverains» croient que le gouvernement n’a aucun pouvoir sur eux car ils ne consentent pas à être gouvernés – citant diverses lois désuètes, des précédents et une incompréhension générale du système juridique.

Et ce mouvement semble avoir joué un rôle clé dans le cas de la maman de trois enfants Petrie-Blanchard.

Christopher Hallett, qui se décrit lui-même comme un avocat mais qui n’a pas reçu de formation officielle, s’est engagé à l’aider à récupérer les enfants – la mère étant plongée dans QAnon.

Hallett était une personnalité en ligne qui a échangé sur les théories du complot et la rhétorique des citoyens souverains – et il lui a assuré qu’il était en contact avec le président Trump à propos de son cas alors qu’elle enlevait ses filles jumelles en mars, rapporte NBC.

Et puis le 15 novembre 2020, Petrie-Blanchard l’a abattu – disant à la police qu’il faisait partie de la cabale qui volait ses enfants.

Christopher Hallett aurait été abattu par Neely Petrie-Blanchard

Pendant ce temps, Slyman, de Boston, a conduit la police dans une poursuite en voiture de 20 miles avec ses cinq enfants – âgés de huit mois à 13 ans – en pleurant sur la banquette arrière de sa Honda Odyssey.

« QAnon, aidez-moi. QAnon, aidez-moi », a-t-il dit pendant la diffusion, rapporte The Daily Beast, alors qu’il appelait directement Trump à l’aide.

Slyman aurait été convaincu que sa fille aînée et sa mère faisaient partie d’un complot contre lui, et la police venait pour enlever ses enfants.

Il a critiqué ses enfants à propos d’une vidéo d’Hillary Clinton en train de manger le cerveau d’enfants – et la poursuite ne s’est terminée que lorsqu’il a écrasé sa fourgonnette dans un arbre.

Alpalus Slyman a conduit les flics dans une poursuite de 20 miles à travers les frontières de l’État Crédit: Bureau du shérif du comté de Rockingham

Emily Jolley a accusé le père de ses fils d’être un trafiquant sexuel Crédit: Facebook / Emily Joley

Laraian Jolley a également été arrêté pour obstruction aux flics Crédit: Bureau du shérif du comté de Salt Lake

La maman de QAnon, Jolley, a également arraché son fils de six ans, Terran Butler, emmenant le garçon lors d’une visite supervisée par le tribunal le 26 septembre à Greater Salt Lake, Utah.

On a découvert que sa page Facebook était inondée de théories du complot – y compris des messages de déni anti-Vax et Covid – et elle avait affirmé à plusieurs reprises que son fils avait été «légalement kidnappé».

Elle a sans fondement accusé le père de son fils, Timothy, de faire partie d’un réseau de trafic sexuel d’enfants – dans le style classique de QAnon – et des amis ont déclaré qu’elle avait passé des mois à planifier l’arraché.

Sa mère Laraian a également été arrêtée pour obstruction aux flics car elle a également affirmé avoir un mandat d’arrêt contre le père d’un tribunal inventé – avec Jolley protestant plus tard que les vrais mandats d’arrêt contre elle étaient « faux ».

Cynthia Acbug aurait comploté pour faire kidnapper son fils en famille d’accueil Crédit: Facebook

Et puis Acbug, du Colorado, aurait comploté avec d’autres croyants de QAnon pour avoir son fils kidnappé dans une famille d’accueil.

Elle a perdu la garde de son fils lorsqu’elle était soupçonnée d’avoir menti sur ses problèmes de santé en janvier 2019, puis a perdu la garde de sa fille de 15 ans lorsqu’elle a révélé le complot de sa mère.

La police a déclaré qu’Acbug avait dit à sa fille que son frère était élevé par des «adorateurs diaboliques de Satan» et des «pédophiles».

Sa fille aurait dit aux flics que sa mère «s’était lancée dans des théories du complot» et qu’elle «descendait en spirale» depuis que son frère avait été renvoyé.

QAnon a déjà été qualifié de «menace de terreur domestique» par le FBI en raison de sa tendance à inspirer la violence.

Trump n’a jamais explicitement approuvé la théorie du complot, mais a été accusé à plusieurs reprises de l’avoir diffusée via son Twitter – retweetant des messages provenant de comptes liés à QAnon.

Les récits de QAnon semblent maintenant se concentrer sur des fantasmes selon lesquels Trump est sur le point de revenir au pouvoir ou dirige encore secrètement le gouvernement depuis Mar-a-Lago.

Il continue de se fixer sur des affirmations non fondées selon lesquelles l’élection de Trump a été en quelque sorte volée.