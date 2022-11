Q&A : Utiliser l’impression 3D pour analyser les lésions de la SEP

Les fournisseurs de soins de santé utilisent des examens IRM continus effectués au cours de la vie d’un patient pour surveiller la progression de la sclérose en plaques, où le système immunitaire attaque la myéline protectrice autour des nerfs du système nerveux central.

Les IRM sont utilisées pour identifier des lésions ou des zones de cicatrisation (sclérose) au sein du système nerveux central. La cicatrisation est le résultat des dommages causés par ces attaques.

Terri Livingston, responsable des résultats et des solutions pour les patients chez EMD Serono, l’activité de santé de Merck KGaA à Darmstadt, en Allemagne, raconte MobiHealthActualités comment l’entreprise utilise l’impression 3D basée sur des examens IRM pour évaluer la forme, la taille et la texture des lésions de SEP afin de mieux comprendre la progression de la maladie et les résultats du traitement.

MobiHealthActualités : Pouvez-vous décrire le projet MS-Link et ce qu’il espère accomplir ?

Terrie Livingstone : Alors, je vais commencer par le MS-Link programme lui-même. J’ai rejoint l’entreprise pour développer et démarrer ce programme. Il a été lancé en 2018. C’est un acronyme qui signifie MS Leadership in Innovation Network. Nous avons donc pensé que pour EMD, avec notre héritage et notre héritage de longue date dans le domaine de la neurologie et de l’immunologie avec plus de 20 ans dans le domaine, nous voulions qu’il soit en mesure de démontrer notre engagement et notre leadership scientifique.

[The MS-Link program] est un réseau de recherche collaborative dans lequel nous nous associons à la communauté élargie de la SEP pour faire progresser la recherche sur la SEP dans le but d’améliorer les résultats pour les patients. L’une des premières collaborations que nous avons conclues a été avec UT Southwestern, en particulier avec le Dr Darin Okuda, autour de sa technologie d’IRM 3D qu’il utilise pour regarder les lésions de la SEP.

Si vous pensez à une IRM, c’est une sorte d’image plate en 2D. Et lorsque les prestataires de soins de santé et les patients regardent ce scan 2D, il ne s’agit que d’une petite tache sur une image. Et donc ce qu’il a fait, c’est appliquer la technologie 3D pour vraiment visualiser la forme et la structure d’une lésion de SP. Ce qu’il a pu faire et démontrer, c’est que ces lésions de SP sont très différentes des lésions qui se développent à partir d’autres troubles, comme les migraines, l’hypertension artérielle ou simplement le vieillissement normal. Et donc il démontre qu’avec le temps, ces lésions changent en ce qui concerne la forme, la texture et la structure.

MNH : Comment a-t-il pu voir qu’ils ont changé ? En quoi changent-ils ?

Livingstone : Dans son article qui a été présenté dans le Journal de neuroimmunologie, si vous pensez à la façon dont les lésions de la SEP sont décrites, elles sont ovoïdes. Ils sont, vous savez, à certains endroits au sein du CNS. Ce qu’il a montré, c’est que ces lésions de SP varient en forme, en texture et en taille. Ainsi, il est capable de le regarder à un moment donné, puis de voir et de surveiller comment il se comporte à un deuxième moment, ou même longitudinalement.

MNH : La technologie est-elle distribuée via EMD Serono et utilisée de différentes manières ?

Livingstone : Ce que nous avons fait, c’est que nous avons collaboré avec lui pour l’intégrer dans nos études cliniques. Dans le cadre d’un essai clinique, vous disposez d’un protocole IRM. Et donc avec cette technologie, ce n’est pas aussi extraverti sur le patient. C’est en fait juste une séquence supplémentaire qui est nécessaire. Et puis il applique la technologie aux scans acquis. Et ce qu’il fait, c’est qu’il est capable de prendre ces lésions, et il est capable de les imprimer via des imprimantes 3D pour ensuite visualiser au niveau de la lésion à quoi elles ressemblent.

MNH : Et comment le fait de savoir exactement à quoi ils ressemblent aide-t-il les prestataires et les patients ?

Livingstone : Eh bien, vous ne voulez pas que les lésions s’étendent, parce que ce n’est pas une bonne chose. Je pense donc que cela aide non seulement à comprendre la progression de la maladie, mais également les réponses au traitement. Vous espérez donc que ces lésions restent stables.

MNH : En quoi l’utilisation de cette technologie a-t-elle été bénéfique pour EMD Serono ?

Livingstone : Ce qu’il fait, c’est donner à la fois aux prestataires de soins de santé et aux patients une perspective différente et vraiment pouvoir visualiser à quoi ressemble cette lésion et comment elle peut changer avec le temps. J’ai eu l’avantage d’entendre de première main un patient, quand ils ont vu cette lésion pour la première fois, c’était un peu écrasant.

Mais ensuite, lorsqu’ils se sont assis avec pour vraiment pouvoir tenir et voir à quoi ressemble une lésion de SP, c’est très puissant. Et même pour les prestataires de soins de santé, cela donne une meilleure appréciation de la progression de la maladie ou de la réponse d’un patient au traitement.

C’est en quelque sorte une nouvelle innovation. C’est exploratoire, mais nous espérons que, encore une fois, nous pourrons l’appliquer dans nos essais cliniques avec ces produits.