Q&A : Utiliser le biofeedback pour modifier les expériences immersives en temps réel

Héliumqui propose des expériences de réalité virtuelle et augmentée réactives qui s’ajustent en fonction du neurofeedback du corps d’un utilisateur, a reçu un financement de démarrage de 3,6 millions de dollars plus tôt cette année et a signé un accord avec la Mayo Clinic pour le développement d’expériences immersives de santé mentale et de remise en forme.

Sarah Hill, PDG de Healium, s’est entretenue avec MobiHealthActualités pour discuter des offres de la société basée au Missouri et de son cas d’utilisation dans le domaine de la santé.

MobiHealthActualités : Pouvez-vous me parler d’Healium et du fonctionnement de l’aspect biofeedback ?

Sarah Hill : Ainsi, Healium est une drogue numérique, un mécanisme d’adaptation non nocif pour le bien-être mental et le sommeil, et il utilise simplement les médias immersifs de manière curative. Et tout comme les médias peuvent être nocifs lorsque vous regardez des choses sur votre flux social ou que vous regardez des choses aux actualités et que cela peut augmenter votre fréquence cardiaque, de même, les médias peuvent également guérir en rétrogradant votre système nerveux.

Il existe différents types de wearables qui [Healium] utiliser. Nous avons deux wearables compatibles. L’un est un bandeau de méditation EEG qui se porte simplement sur le front. Ce n’est en aucun cas un diagnostic. C’est un outil de connaissance de soi, un stimulateur si vous voulez. Il détecte donc vos schémas cérébraux associés au calme concentré. Et dans ces expériences, votre esprit contrôle en fait une luciole ou il peut s’agir d’une aura autour de vous qui passe du jaune au bleu si vous réduisez votre stress. Ainsi, les médias réagissent et répondent à vous et à votre propre physiologie.

Ou, en réalité augmentée, juste sur votre appareil mobile, vous pouvez coupler votre Apple Watch, et vous pouvez utiliser votre fréquence cardiaque pour alléger le système solaire. Et si votre rythme cardiaque est trop élevé, le retour est que le système solaire s’assombrit en retour doux pour augmenter votre respiration et essayer de faire baisser votre rythme cardiaque. C’est donc un peu comme le biofeedback/neurofeedback sur les stéroïdes à l’intérieur de ces environnements immersifs, où le feedback que vous obtenez n’est paspas juste un nombre. Ce n’est pas que de l’audio. Il s’agit en fait de médias immersifs, dont nous savons par la recherche que les médias immersifs sont plus mémorables. C’est plus engageant que les interventions audio ou même 2D.

Au-delà du contenu de Healium, notre technologie de base vous permet de générer, modifier et recommander du contenu XR à l’utilisateur sur la base de l’EEG, de la fréquence cardiaque, de la conductance cutanée, de la pression artérielle, etc. Des outils importants en IA générative.

MNH : Quels sont ses cas d’utilisation dans le domaine de la santé et comment travaillez-vous avec la Mayo Clinic ?

Colline: Mayo Clinic possède une licence de savoir-faire et est l’un des investisseurs de notre dernier tour de table.

Healium est utilisé dans les zones de stress et pour le burn-out. Ce sont des évasions sans drogue qui peuvent rapidement interrompre la réponse au stress et rétrograder rapidement le système nerveux et faire croire au cerveau que vous n’êtes pas dans une situation stressante. Vous êtes en fait ailleurs. Et c’est l’objectif de Healium est de fournir des outils sans médicaments qui permettent aux gens de se sentir mieux et d’apprendre à autoréguler leurs schémas cérébraux et leur fréquence cardiaque. Healium est également vendu dans les écoles, les militaires et les athlètes d’élite utilisent également Healium.

Nous avons récemment a remporté le concours de pitch de la NFL Players Association. Et nous étions à Phoenix avant le Super Bowl, partageant Healium avec des athlètes d’élite là-bas. Vous savez, ce sont les Jeux olympiques du stress en ce moment, n’est-ce pas ? Et tout le monde n’est pas formé pour ça. Et donc ce ne sont que des outils qui leur permettent de voir leurs sentiments afin qu’ils puissent apprendre à s’autoréguler.

MNH : Il y a une chaise sur laquelle on s’assoit pendant l’expérience Healium. Avez-vous besoin de la chaise?

Colline: La chaise est facultative, mais nous sommes un grand fan de la chaise. C’est ce qu’on appelle une chaise Revive, et c’est l’un de nos partenaires.

Nous aimons combiner Healium avec des vibrations et des histoires. Et nous utilisons une variété d’entrées, pas seulement les vibrations, l’EEG ou la fréquence cardiaque. Mais nous utilisons aussi des arômes. Et il y en a un autre nos partenaires appelée technologie OVR, qui est un accessoire portable qui s’est intégré à Healium afin que lorsque vous vivez ces expériences, vous puissiez réellement sentir à quoi cela ressemble, ce qui nous fascine. Nous soutenons donc les gens d’OVR parce que nous savons que l’intégration de l’arôme a de la valeur dans la narration et l’immersion, et qu’elle rétrograde rapidement le système nerveux.

MNH : Souhaitez-vous ajouter autre chose ?

Colline: Nous avons un programme gratuit pour les anciens combattants appelé Honor Everywhere qui leur propose des visites virtuelles gratuites de la Seconde Guerre mondiale, du Vietnam, de la Corée ou des mémoriaux des femmes. Donc, si vous connaissez un ancien combattant vieillissant de la Seconde Guerre mondiale ou un ancien combattant en phase terminale, parlez-lui de cette application gratuite. Il est disponible sur la plupart des casques VR autonomes.