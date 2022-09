Q&A : Tyler Perry sur la réalisation de son premier scénario, 26 ans plus tard

TORONTO — Tyler Perry a réalisé son premier scénario, 26 ans après l’avoir écrit. “A Jazzman’s Blues”, qui est présenté en première au Festival international du film de Toronto, a été le premier essai de scénarisation de Perry bien avant que Madea ne fasse de lui un magnat des médias, à l’époque où il versait le peu d’argent qu’il avait dans des spectacles sur scène moins réussis à Atlanta.

Après avoir réalisé de nombreux films, des dizaines d’épisodes télévisés et étendu son empire de 330 acres Tyler Perry Studios à Atlanta, Perry est revenu à ce vieux scénario, sans à peine changer un mot, pour son premier film pour Netflix. (“A Jazzman’s Blues” commence à diffuser le 23 septembre.)

“Le moment semblait être le bon”, a déclaré Perry dans une interview avant la première du film dimanche.

Situé dans la Géorgie du milieu du siècle, le film met en vedette Joshua Boon dans le rôle de Bayou, un juke-joint sensationnel qui, avant de partir pour faire les choses en grand à Chicago, tombe amoureux de Leanne (Solea Pfieffer). Des années plus tard, elle revient dans leur ville natale mariée et passant pour blanche. C’est une romance esquissée dans le contexte de la ségrégation du Sud et de la scène musicale florissante de l’époque, avec des chansons de Terence Blanchard et une chorégraphie de Debbie Allen.

AP : Que se passait-il dans votre vie quand vous avez écrit ceci ?

PERRY: J’étais vraiment en difficulté et pauvre. C’était une période vraiment difficile. J’ai eu la chance de voir une pièce d’August Wilson. Si je ne me trompe pas, je pense que c’était “Seven Guitars”. Je devais me faufiler un entracte et entrer quand les gens sortaient pour fumer. Je n’avais pas les moyens d’acheter un billet. Il y avait une after dans un petit café et je suis tombé sur lui. Je lui ai dit quel genre de spectacles je faisais et combien il y avait tellement plus que je voulais faire. Il m’a encouragé à ne pas avoir honte de ce que je faisais mais aussi à faire tout ce que je voulais. Je suis rentré chez moi et j’ai commencé à écrire et “Jazzman” est arrivé.

AP : D’où vient l’histoire ?

PERRY: J’ai grandi à la Nouvelle-Orléans et j’ai de la famille dans la campagne de la Louisiane. C’est là que je passais les étés avec ma grand-mère. Donc je connaissais très bien ce monde. Quand j’étais un jeune garçon qui travaillait sur Bourbon Street, j’entendais toutes sortes de musique. Pendant que j’écrivais, toute cette musique était dans ma tête. Je n’essayais pas d’écrire un article d’époque sur quelqu’un qui passe dans le Sud. Il y a quelques années, je me souviens avoir vu une photo de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère qui ressemblaient à des femmes blanches. Ma grand-mère a épousé mon grand-père, qui était clairement un Noir. D’après ma tante — je suis en train de vérifier cela maintenant — il y a des gens dans ma famille qui se sont fait passer pour des Blancs.

AP : Était-ce quelque chose dont votre famille parlait ?

PERRY : Non. C’est la chose la plus étrange des générations avant moi. Je trouve cela vrai avec mes amis juifs qui ont des grands-parents qui ont survécu à l’Holocauste. On n’en parle tout simplement pas. On n’en parle pas. Je pense que c’est un horrible mauvais service aux futurs enfants et aux personnes qui profitent des atrocités endurées par nos familles. Si vous ne connaissez pas les faits de ce qui s’est passé et comment cela s’est passé, je pense que vous rendez un mauvais service à votre famille.

AP : C’est peut-être votre film le plus ambitieux à ce jour. Avez-vous senti que vous deviez vous y préparer ?

PERRY : À cent pour cent. « Journal d’une folle », mon premier film, je n’ai pas réalisé parce que je ne savais pas comment. Il a fallu tous ces films et tous ces épisodes télévisés pour vraiment comprendre le cinéma. Je crédite vraiment David Fincher et (Ben) Affleck quand j’étais sur “Gone Girl” où j’ai vraiment commencé à comprendre et à comprendre. Pour moi, ça a toujours été que la caméra était juste là pour raconter l’histoire. Je n’ai pas saisi la plénitude de toutes les choses que la caméra peut représenter.

AP : Alors pourquoi s’y attaquer maintenant ?

PERRY : J’ai été stratégique. J’ai dû m’assurer de super servir ma niche, mon public. J’avais besoin de ces succès pour pouvoir l’obtenir ici. Tout cela fait partie du plan. La raison pour laquelle cela est apparu maintenant est que j’ai observé tant de politiciens et de pouvoirs qui essaient de minimiser et de blanchir l’expérience des Noirs en Amérique. Je pense que c’est à nous, en tant que conteurs, de mettre ces histoires vraies au premier plan à cause de cet assaut contre l’histoire.

AP : La Géorgie a été au centre de certaines des batailles sur le droit de vote, le droit à l’avortement et le programme scolaire. Que pensez-vous d’avoir votre studio là-bas ?

PERRY : J’ai deux points de vue là-dessus. La première est : être sur le terrain même et à la maison du Dr Martin Luther King et voir leur combat, voir la vigueur qu’il a fallu pour faire avancer les choses. Il y a là une richesse sur laquelle je m’épanouis, à laquelle je me branche, que j’apprécie. De l’autre côté, nous nous occupons de tout ce gerrymandering, des problèmes de droits de vote, des problèmes d’avortement. Tous ces moments se produisent mais je dois me concentrer sur les combattants pour pouvoir fonctionner dans un état que j’aime.

AP : Certains à Hollywood ont déjà appelé au boycott des productions en Géorgie. L’année dernière, le film de Will Smith “Emancipation” s’est retiré du tournage dans l’État. Que pensez-vous de ce genre de mesures?

PERRY: Certains d’entre eux, je pense, sont extrêmes. Nous avons cette culture d’annulation maintenant que si quelqu’un fait quelque chose que vous n’aimez pas ou dit quelque chose que vous n’aimez pas, il est annulé. Si l’État fait une loi que vous n’aimez pas, vous n’y allez pas. La raison pour laquelle je conteste tout cela, c’est que tous les quatre ans, il y a des élections, ou tous les deux ans avec les élections de mi-mandat. Nous avons l’occasion d’essayer de le changer. Je pense donc que des arrêts drastiques et immédiats peuvent être nocifs pour les personnes qui travaillent ici. En ce moment, j’ai plus de 400 millions de dollars dans le sol aux studios Tyler Perry. Et il y a beaucoup de gens qui viennent travailler là-bas qui n’auraient jamais eu la chance d’être dans ce métier. Je sais qu’Hollywood est vraiment grand sur la diversité maintenant. Eh bien, vous n’êtes pas plus diversifié que Tyler Perry Studios. Si vous essayez de boycotter l’État, vous boycottez ces gens aussi.

