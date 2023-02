QA : Shania Twain parle de reconstruire la confiance avec un nouvel album

Shania Twain a ressenti le besoin sur son nouvel album de se responsabiliser de la même manière qu’elle a élevé les auditeurs avec des tubes comme “Man! Je me sens comme une femme » et « Elle n’est pas qu’un joli visage ».

Elle a donc mis de côté tout sentiment de conscience de soi – apparaissant sans soutien-gorge pour les illustrations de l’album et laissant les auditeurs entendre sans vergogne sa voix chirurgicalement réparée – sur “Queen of Me”. Tout au long des 12 titres de l’album, la superstar de la pop country de 57 ans confronte ses vulnérabilités physiques avec autorité de manière à élever les fans et elle-même.

Le sixième album studio de Twain est son premier depuis qu’elle a subi une opération à gorge ouverte en 2018 pour renforcer ses muscles vocaux après une longue bataille contre la maladie de Lyme. Pendant la pandémie, la chanteuse a déclaré qu’elle était allée dans sa “grotte d’écriture” à la maison pour perfectionner ses compétences en composition de chansons et a écrit trois albums de musique avec une compréhension claire que sa voix puissante pourrait ne pas durer éternellement.

Dans une récente interview avec l’Associated Press, Twain a parlé franchement de l’album, qui sort vendredi, reprenant sa confiance, chantant pendant une opération à la gorge et se préparant pour sa prochaine tournée mondiale, qui débutera le 28 avril.

Les remarques ont été modifiées pour plus de clarté et de concision.

___

AP : Comment définissez-vous votre nouvel album, « Queen of Me » ?

TWAIN : L’autonomisation consiste à gérer votre état d’esprit. Contrôler sa propre humeur. Votre état d’esprit. C’est juste devenu “Queen of Me”. Je suis mon propre patron. Je suis le patron de moi. Je dois me dire comment penser. Que penser. C’est devenu le thème de tout l’album. Cela a fini par représenter ce mode édifiant de moi-même.

AP : Avant d’écouter votre album, je m’attendais à des ballades. Mais c’est une expérience plus optimiste. Qu’est-ce qui vous a fait choisir ce parcours ?

TWAIN: Tout se passait dans le but d’élever mon propre esprit. Je voulais une musique qui me donnerait envie de danser. Même certaines des chansons qui le sont un peu plus, par exemple, “Brand New Me” ou “Pretty Liar”. Ce sont des chansons qui seraient peut-être restées plus mélancoliques plus ballades. Mais parce que je comptais vraiment sur mon écriture pendant cette période pour me faire ressentir une énergie positive, tout s’est pratiquement transformé en cet album au son plus pop, dansant, rythmé et optimiste.

AP : Vous semblez libéré sur la pochette de votre album. Était-ce votre intention ?

TWAIN : C’était toute l’intention. Vous savez, jetez le soutien-gorge. J’ai fait beaucoup de photos de nu pendant cette séance. C’est évidemment un nu partiel. Je voulais être à cheval. L’un des endroits où je me sens le plus libéré est de monter à cheval. Tu peux voler. C’est très stimulant. C’est comme si vous preniez cette posture débridée pour brider votre liberté. C’est comme faire face à une peur, faire face à quelque chose d’inconfortable, sortir de ma zone de confort, surtout à cheval. C’est la liberté.

AP : Je t’ai entendu chanter pendant l’opération. Est-ce vrai?

TWAIN : Oui, je devais être éveillé pour pouvoir chanter et parler. C’était horrible. Je ne vais pas mentir. Mais il n’y avait pas moyen de contourner cela. C’était le seul moyen. La décision de me faire opérer a été rapide pour moi, mais la convalescence a été assez longue et très très douloureuse. Ils ont littéralement dû étirer le larynx, tout déplacer et y mettre ces béquilles. Vous chantez et vous parlez, pour qu’ils comprennent que vous avez une fermeture symétrique – ce que je n’avais pas auparavant.

AP : Qu’avez-vous pensé après l’opération ?

TWAIN : Je ne l’aurai peut-être pas éternellement. Juste avec l’âge, l’effet de celui-ci pourrait ne pas résister. Donc je dois en profiter maintenant, en profiter, monter sur scène, faire plus de disques, parce que je ne suis pas sûr de revivre ça.

AP : Je suis sûr que c’est difficile à entendre. Pensez-vous au moment où votre voix pourrait repartir ?

TWAIN : Je n’y pense pas. Je ne m’en soucie pas. Je me concentre sur la façon de gérer ma voix telle qu’elle est maintenant. Par exemple, avant l’opération, c’était comme un échauffement de deux heures et tellement de physiothérapie. Je ne pouvais tout simplement pas le supporter. C’est pourquoi j’ai décidé de me faire opérer. La chirurgie a réduit tout cela à environ 20 minutes, ce qui est tout à fait normal. C’est idéal. Mais si je ne chante même pas pendant une semaine ou peut-être deux semaines, il me faut deux à trois jours pour retrouver cette voix. C’est plus de travail que j’avais à faire avant, mais ça vaut le coup.

AP : Quel a été le premier signe de votre confiance en chant ?

TWAIN: La vraie confiance était trois semaines après la chirurgie. J’ai émis un son et il y a eu une résonance. Résonance instantanée. Je me dis, “Oh, mon Dieu. Je le sens. Je sens que ça marche. C’était une petite fenêtre, mais ça m’a aussi mis le feu sous les fesses, et j’ai dit : “D’accord, plus d’excuses.” Vous avez ceci et vous avez la meilleure technologie disponible. Chirurgien au top. Toute la formation en physiothérapie dont vous avez besoin. Sortez et faites-le.

AP : Avec votre voix réorganisée, comment vous préparez-vous mentalement pour votre tournée ?

TWAIN: Quand je sors maintenant sur scène, je n’ai pas peur des critiques. Je ne vais pas être parfait. Ma voix n’est plus ce qu’elle était. Je chante différemment. Il y aura des trous dedans. Je ne suis plus le même corps que j’étais. Toutes ces choses. Mais je pars là-bas avec la confiance que je suis le meilleur possible et que j’ai travaillé dur pour être à mon meilleur. Je n’ai juste pas peur des critiques. Je suis là pour les gens qui m’embrassent pour qui je suis. Je vais sortir et faire de mon mieux pour rendre tout le monde heureux, comme je le fais toujours.

—Jonathan Landrum Jr., Associated Press

Musique pop