Q&A : Quel est le rôle de la santé dans le métaverse ?

Quel est exactement le métaverse Cela varie selon la source, de l’interaction avec les autres dans un espace virtuel à la résidence complète dans un environnement virtuel en passant par la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou la réalité mixte.

Pourtant, tvoici beaucoup de discussions autour du potentiel du métaverse dans le secteur de la santé et comment il affectera les création et diffusion de contenu.

Sam Glassenberg, PDG et fondateur de Level Ex, une société de jeux vidéo proposant des logiciels pour former des chirurgiens à distance, affirme qu’une version du métaverse fait déjà partie des soins de santé.

Glassenberg s’est assis avec MobiHealthActualités pour discuter des offres immersives de l’entreprise et de sa vision de l’évolution du métaverse dans le domaine de la santé.

MobiHealthActualités : Comment définiriez-vous le métaverse ? Parce qu’il ne semble pas que vous y pensiez uniquement du point de vue de la réalité virtuelle.

Sam Glassenberg : Corriger. Je pense qu’il y a toute cette idée que Web3, par exemple, va être en réalité virtuelle. Et je pense que certaines d’entre elles pourraient l’être, mais quand on pense à Web2, on y a accédé dans le même navigateur que Web1. Donc, cette idée que le métaverse sera entièrement en VR, je pense que c’est déplacé. Et ça vient de quelqu’un qui a, vous savez, un cheval dans la course. Je veux dire, nous faisons des expériences VR.

Mais ce que nous avons vu, par exemple, c’est que 800 000 professionnels de la santé jouent à nos jeux sur mobile, 80 000 utilisent la RA mobile où je projette un patient virtuel, un jumeau numérique dans l’environnement. Nous avons eu environ 8 000 expériences d’utilisation de casque AR. Donc, ce que nous trouvons avec VR et AR, c’est une expérience formidable, mais cela réduit votre portée de deux ordres de grandeur.

Je pense donc qu’à l’avenir, lorsque nous nous promènerons tous avec des lunettes AR et que cela fera partie de l’environnement, alors ce sera le principal mode d’accès à ces éléments. Mais je pense que c’est dans une dizaine d’années. D’ici là, vous pouvez y accéder sur votre casque VR. Mais une grande partie sera simplement sur votre téléphone dans votre navigateur Web.

MNH : Comment voyez-vous Level Ex fonctionner dans le métaverse ? Que pensez-vous de la façon dont la santé numérique va changer avec la montée du métaverse ?

Glassenberg : En ce qui concerne le métaverse, il y a beaucoup de battage médiatique. J’ai passé ma carrière dans les jeux vidéo. J’ai travaillé chez LucasArts. J’avais l’habitude de diriger l’équipe graphique DirectX chez Microsoft. Ma dernière entreprise a fait des jeux pour des films hollywoodiens – Hunger Games et Mission Impossible.

Chez Microsoft, le travail de mon équipe consistait essentiellement à construire ce que vous appelleriez l’infrastructure sous-jacente du métaverse. Et ces technologies commencent à avoir un impact majeur en dehors des jeux. Cela change la façon dont les gens apprennent. Cela change la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients. Cela change la façon dont les gens collaborent à distance.

J’ai l’impression que ces technologies tiennent la promesse du métaverse. Mais le métaverse dont nous avons entendu parler, principalement dans les actualités, ressemble au pire à une arnaque et, au mieux, à une projection mal informée de l’endroit où ces choses vont. Dans le même temps, ce que nous constatons, c’est que… les entreprises des sciences de la vie et des technologies médicales utilisent essentiellement cette technologie pour accélérer l’adoption de leurs produits, augmenter les ventes et aider les médecins à comprendre comment utiliser leurs produits à leur avantage.

MNH : Qu’est-ce que le bâtiment Level Ex utilisant des technologies immersives ?

Glassenberg : Ce que nous faisons, c’est que nous sommes capables de capturer n’importe quel mécanisme complexe de maladie ou mécanisme d’action, et de créer un jeu qui peut être joué en collaboration par plusieurs personnes ensemble en temps réel sur Zoom, pour en savoir plus sur le mécanisme d’action ou la maladie.

MNH : Comment voyez-vous cela évoluer à mesure que le métaverse change ?

Glassenberg : Ainsi, lorsque nous pensons à l’avenir, cela change la façon dont les entreprises d’appareils médicaux interagissent avec leurs clients. Nous le faisons déjà. Oui, les entreprises d’appareils médicaux forment déjà des médecins. Au début de l’année prochaine, vous aurez des médecins dans 10 spécialités différentes qui se formeront en collaboration avec des commerciaux sur Zoom.

Je pense donc que c’est l’avenir du métaverse. Parfois, il inclut la réalité virtuelle, mais parfois vous y accédez simplement depuis votre téléphone. Et parfois, vous vous engagez en tête-à-tête. Parfois, vous vous engagez dans de grands groupes. L’exemple que j’aime donner est que nous avons des versions de [an offering] que nous pouvons fonctionner en mode peer-to-peer, où au lieu de simplement vous et moi jouer ensemble, vous pouvez avoir jusqu’à 400 personnes en personne ou à distance, collaborant et rivalisant depuis leurs téléphones dans un environnement virtuel pour diagnostiquer et traiter patients virtuels. Nous avons fait cela avec des clients pharmaceutiques, avec des clients d’appareils médicaux, et j’ai eu des centaines de personnes sur leurs téléphones, interagissant avec des patients virtuels simulés dans le cloud. C’est la promesse du métaverse.