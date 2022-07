Q&A : Pourquoi les chatbots de santé mentale ont besoin de garde-corps de sécurité stricts

La santé mentale continue d’être un orientation clinique de premier plan pour les investisseurs en santé numérique. Il y a beaucoup de concurrence dans l’espace, mais c’est toujours un grand défi pour le système de santé : de nombreux Américains vivent dans des zones avec un pénurie de professionnels de la santé mentalelimitant l’accès aux soins.

Wysa, fabricant d’un chatbot soutenu par l’IA qui vise à aider les utilisateurs à travailler malgré des problèmes tels que l’anxiété, le stress et la mauvaise humeur, a récemment annoncé un Une levée de fonds de série B de 20 millions de dollars, peu de temps après que la startup a reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA pour utiliser son outil pour aider les adultes souffrant de douleurs musculo-squelettiques chroniques.

Ramakant Vempati, cofondateur et président de l’entreprise, s’est entretenu avec MobiHealthActualités pour discuter du fonctionnement du chatbot, des garde-corps que Wysa utilise pour surveiller la sécurité et la qualité, et de la suite après son dernier cycle de financement.

MobiHealthActualités : Pourquoi pensez-vous qu’un chatbot est un outil utile pour l’anxiété et le stress ?

Ramakant Vempati : L’accessibilité y est pour beaucoup. Au début du parcours de Wysa, nous avons reçu les commentaires d’une femme au foyer qui a déclaré : “Écoutez, j’adore cette solution parce que j’étais assise avec ma famille devant la télévision et j’ai fait une séance entière de TCC [cognitive behavioral therapy]et personne ne devait le savoir.”

Je pense que c’est vraiment la vie privée, l’anonymat et l’accessibilité. Du point de vue du produit, les utilisateurs peuvent ou non y penser directement, mais la sécurité et les garde-fous que nous avons intégrés au produit pour nous assurer qu’il est adapté à l’usage dans ce contexte de bien-être sont une partie essentielle de la valeur que nous fournissons. . Je pense que c’est comme ça qu’on crée un espace sûr.

Au départ, lorsque nous avons lancé Wysa, je ne savais pas trop comment cela se passerait. Quand nous sommes allés en direct en 2017, je me disais : “Est-ce que les gens parleront vraiment à un chatbot de leurs peurs les plus profondes et les plus sombres ?” Vous utilisez des chatbots dans un contexte de service client, comme un site Web de banque, et franchement, l’expérience laisse beaucoup à désirer. Donc, je ne savais pas trop comment cela serait reçu.

Je pense que cinq mois après notre lancement, nous avons reçu cet e-mail d’une fille qui a dit que c’était là quand personne d’autre n’était, et cela a aidé à lui sauver la vie. Elle ne pouvait parler à personne d’autre, une fille de 13 ans. Et quand cela s’est produit, je pense que c’est à ce moment-là que le sou a chuté, personnellement pour moi, en tant que fondateur.

Depuis lors, nous avons traversé une évolution en trois phases allant d’une idée à un concept à un produit ou à une entreprise. Je pense que la première phase nous a prouvé, nous a vraiment convaincus, que les utilisateurs l’aiment et qu’ils tirent de la valeur du service. Je pense que la phase deux a consisté à le prouver en termes de résultats cliniques. Ainsi, nous avons maintenant 15 évaluations par les pairs éditions Soit publié ou en train en ce moment. Nous sommes impliqués dans six essais contrôlés randomisés avec des partenaires comme le NHS et Harvard. Et puis, nous avons la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA pour notre travail sur la douleur chronique.

Je pense que tout cela est de prouver et de créer cette base de preuves, ce qui donne également à tous les autres la confiance que cela fonctionne. Et puis, la phase trois est de le mettre à l’échelle.

MNH : Vous avez mentionné des garde-corps dans le produit. Pouvez-vous décrire ce que c’est?

Vempapati : Le premier est que lorsque les gens parlent d’IA, il y a beaucoup d’idées fausses et beaucoup de peur. Et, bien sûr, il y a un certain scepticisme. Ce que nous faisons avec Wysa, c’est que l’IA est, en quelque sorte, mise dans une boîte.

Où utilisons-nous la PNL [natural language processing], nous utilisons NLU, compréhension du langage naturel, pour comprendre le contexte de l’utilisateur et comprendre de quoi il parle et ce qu’il recherche. Mais lorsqu’il répond à l’utilisateur, il s’agit d’une réponse préprogrammée. La conversation est écrite par des cliniciens. Nous avons donc une équipe de cliniciens dans le personnel qui rédige réellement le contenu, et nous testons explicitement cela.

Donc, la deuxième partie est que, étant donné que nous n’utilisons pas de modèles génératifs, nous sommes également très conscients que l’IA ne captera jamais ce que quelqu’un dit à 100 %. Il y aura toujours des cas où les gens diront quelque chose d’ambigu, ou ils utiliseront des phrases imbriquées ou compliquées, et les modèles d’IA ne pourront pas les attraper. Dans ce contexte, chaque fois que nous écrivons un script, vous écrivez avec l’intention que lorsque vous ne comprenez pas ce que l’utilisateur dit, la réponse ne se déclenchera pas, cela ne fera pas de mal.

Pour ce faire, nous avons également un protocole de test très formel. Et nous nous conformons à une norme de sécurité utilisée par le NHS au Royaume-Uni. Nous disposons d’un vaste ensemble de données de sécurité clinique, que nous utilisons car nous avons maintenant eu 500 millions de conversations sur la plateforme. Nous avons donc un énorme ensemble de données conversationnelles. Nous avons un sous-ensemble de données que nous savons que l’IA ne pourra jamais attraper. Chaque fois que nous créons un nouveau script de conversation, nous testons ensuite avec cet ensemble de données. Et si l’utilisateur disait ces choses ? Quelle serait la réponse ? Et puis, nos cliniciens examinent la réponse et la conversation et jugent si la réponse est appropriée ou non.

MNH : Lorsque vous avez annoncé votre série B, Wysa a déclaré vouloir ajouter plus de prise en charge linguistique. Comment déterminez-vous les langues à inclure ?

Vempapati : Au début de Wysa, nous avions l’habitude d’avoir des gens qui écrivaient, se portaient volontaires pour traduire. Nous avons demandé à quelqu’un du Brésil d’écrire et de dire : « Écoutez, je suis bilingue, mais ma femme ne parle que le portugais. Et je peux traduire pour vous.

Donc, c’est une question difficile. Votre cœur sort, en particulier pour les langues à faibles ressources où les gens ne reçoivent pas de soutien. Mais il y a beaucoup de travail à faire non seulement pour traduire, mais c’est presque de l’adaptation. C’est presque comme construire un nouveau produit. Il faut donc faire très attention à ce que l’on entreprend. Et ce n’est pas seulement une traduction statique et unique. Vous devez le surveiller constamment, vous assurer que la sécurité clinique est en place, et qu’il évolue et s’améliore avec le temps.

Donc, de ce point de vue, il y a quelques langues que nous envisageons, principalement motivées par la demande du marché et les endroits où nous sommes forts. C’est donc une combinaison de commentaires du marché et de priorités stratégiques, ainsi que de ce que le produit peut gérer, des endroits où il est plus facile d’utiliser l’IA dans cette langue particulière avec une sécurité clinique.

MNH : Vous avez également noté que vous envisagez d’intégrer le service de messagerie WhatsApp. Comment cette intégration fonctionnerait-elle ? Comment gérez-vous les problèmes de confidentialité et de sécurité ?

Vempapati : WhatsApp est un tout nouveau concept pour nous en ce moment, et nous l’explorons. Nous sommes très, très conscients des exigences de confidentialité. WhatsApp lui-même est crypté de bout en bout, mais alors, si vous brisez le voile de l’anonymat, comment le faites-vous de manière responsable ? Et comment vous assurez-vous que vous respectez également toutes les normes réglementaires ? Ce sont toutes des conversations en cours en ce moment.

Mais je pense qu’à ce stade, ce que je veux vraiment souligner, c’est que nous le faisons très, très soigneusement. Il y a un énorme sentiment d’excitation autour de l’opportunité de WhatsApp parce que, dans de grandes parties du monde, c’est le principal moyen de communication. En Asie, en Afrique.

Imaginez des gens dans des communautés mal desservies où vous n’avez pas de soutien en santé mentale. Du point de vue de l’impact, c’est un rêve. Mais c’est un stade précoce.