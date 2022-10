[Q&A] Les conférenciers de SDC22 partagent leurs points de vue sur les dernières mises à jour de Samsung – Samsung Global Newsroom

Tout en continuant à innover pour les utilisateurs, Samsung Electronics se prépare à présenter ses derniers développements lors de la Samsung Developer Conference 2022 (SDC22). Lors de la conférence, Samsung a présenté les mises à jour de ses logiciels, services et autres, visant à améliorer l’expérience utilisateur globale. Pour en savoir plus sur certaines des idées derrière ces développements, Samsung Newsroom s’est assis avec quatre haut-parleurs SDC22 pour en savoir plus.

Alors que les gens se concentrent de plus en plus sur la santé, l’industrie technologique a réalisé l’intérêt de poursuivre des projets qui aident les individus à surveiller leur santé et leur forme physique. L’ingénieur principal Jinwoo Song de l’équipe de recherche de données de Samsung Research a expliqué comment le projet Samsung Health Stack aide les développeurs et les ingénieurs à optimiser le développement d’applications et plus encore.

Q1. Que fait Samsung Health Stack et quels avantages apporte-t-il finalement ?

Samsung Health Stack est un projet open source qui aide à mener des recherches liées à la santé numérique à l’aide d’appareils portables, à développer les applications nécessaires et à créer des outils pour le serveur principal et l’analyse dans l’environnement Android et Wear OS. En utilisant Samsung Health Stack, les développeurs et ingénieurs informatiques peuvent économiser le temps et les coûts nécessaires au développement du bon environnement, et les chercheurs peuvent se concentrer davantage sur la conduite d’études de recherche qui utilisent de nouvelles données numériques. Je crois qu’une telle commodité pour le développement sera une excellente base pour diverses formes de recherche sur les soins de santé numériques et les nouvelles technologies basées sur les données.

Q2. Quel était l’objectif de l’open source lors de la conception de Samsung Health Stack ?

Nous l’avons conçu en analysant l’expérience utilisateur de toutes les personnes impliquées dans la recherche en santé afin que la solution puisse s’adapter à l’ensemble du processus de recrutement des participants, de collecte et d’analyse des données. Lorsqu’il y a eu des difficultés au cours du développement, nous avons trouvé des solutions grâce à une coopération liée aux soins de santé avec de nombreux instituts de recherche.

De plus, nous nous sommes efforcés de fournir la structure qui peut continuer à être mise à l’échelle pour gérer de nouvelles formes de données et d’appareils qui intéressent les chercheurs en santé numérique. En particulier, nous avons conçu la structure de sorte que seules certaines parties nécessaires puissent être sélectionnées et étendues pour être utilisées afin de permettre une application dans divers cas qui vont au-delà de la recherche clinique, comme le domaine des soins, etc.

Q3. Selon vous, quelle direction prendra le développement des technologies de soins de santé basées sur les données ?

En raison des progrès technologiques, notamment de l’IA, et de la transition vers une société vieillissante, la technologie numérique centrée sur les consommateurs et les données devient de plus en plus importante dans le domaine des soins de santé. Afin de répondre à de tels changements, il est important d’avoir la capacité de gérer en toute sécurité et d’analyser avec précision diverses données sur les utilisateurs.

Nous croyons qu’un monde dans lequel chacun pourra recevoir des solutions de soins de santé personnalisées et optimales avec des données sur la vie quotidienne des utilisateurs viendra à l’avenir. Nous continuerons à faire des efforts pour développer des technologies et des produits pour rendre cela possible, et nous attendons avec impatience de voir de nombreux développeurs participer à cet effort.

Afin de créer la meilleure expérience produit, la plate-forme One UI de Samsung offre une interface simple et intuitive sur tous ses appareils, plaçant l’utilisateur au centre de son expérience d’appareil unifiée. Le stratège de contenu Josh Ross du groupe Core UX de MX Business de Samsung a partagé l’inspiration derrière One UI et comment il a été créé en pensant aux utilisateurs.

Q1. Qu’est-ce que One UI et quelles expériences offre-t-il aux utilisateurs ?

One UI est la plate-forme unifiée pour les produits Samsung Galaxy, des téléphones et tablettes aux montres et Galaxy Books. Il crée une expérience unique et transparente qui permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leurs produits Samsung.

Q2. Pour créer une interface intuitive et facile à utiliser pour les utilisateurs, One UI adhère à quatre principes clés : simplicité, facilité, cohérence et authenticité. Pouvez-vous expliquer pourquoi ces principes sont importants pour le développement de One UI et comment vous pensez que cela améliore l’expérience mobile des utilisateurs ?

Vous avez besoin de principes pour être sûr que votre conception va dans la bonne direction. Nous avons choisi ces quatre principes car ils mettent l’accent sur l’utilisateur, ce que nous voulons toujours faire. La simplicité aide les utilisateurs à se concentrer sur ce qui compte. La facilité signifie que vous n’avez pas à lutter pour faire avancer les choses. La cohérence signifie que les choses fonctionnent comme vous l’attendez, ce qui aide à rendre les choses sans effort. Et l’authenticité consiste à créer des expériences qui semblent naturelles, comme une partie de votre propre expression personnelle. Lorsque ces principes sont réunis, le résultat peut être très puissant mais aussi subtil. Vous ne remarquez pas toujours tout le travail qui entre dans la conception, et c’est vraiment bien. Le meilleur design est presque invisible.

Q3. Pourquoi les partenariats sont-ils un élément essentiel de One UI ? Quels sont les avantages des partenariats pour le développement One UI ?

Les partenariats sont une partie importante de l’expérience One UI. Aussi bon que soit Samsung, nous avons besoin de la perspicacité et de l’expertise des autres pour offrir la meilleure expérience aux utilisateurs. Les partenariats rendent possibles des applications telles que SmartThings et Samsung Wallet, afin que vous puissiez faire des choses incroyables comme contrôler votre voiture ou vos lumières, effectuer des paiements, monter à bord d’un avion et bien plus encore, directement depuis One UI. Les partenariats enrichissent notre contenu Samsung Health avec une expertise en matière de fitness dans tous les domaines, du coaching du sommeil à la composition corporelle en passant par la pleine conscience. Les partenariats ajoutent de la saveur à vos discussions avec des GIF de Giphy et Tenor, des autocollants, des fonctions de caméra amusantes sur Snapchat et bien plus encore. Des partenariats comme l’application Global Goals, une collaboration entre Samsung et l’ONU, contribuent à sensibiliser le public à des causes importantes.

Nous voulons permettre à nos utilisateurs de faire les choses comme ils le souhaitent, avec les applications et les services qu’ils aiment. Les partenariats en sont une grande partie.

Q4. À l’avenir, quelles sont les choses que les utilisateurs peuvent attendre de l’interface utilisateur unique de Samsung ?

Nous avons beaucoup de choses que nous annonçons à SDC cette année, donc je ne veux pas tout dévoiler, mais vous pouvez toujours vous attendre à d’autres raffinements et améliorations. Nous examinons tout, des icônes et des animations à la façon dont vous organisez et trouvez des choses et bien plus encore. Nous apprenons de plus en plus de nos utilisateurs sur la façon dont l’expérience pliable change les choses, alors continuez à rechercher des développements passionnants dans le domaine des fonctionnalités uniques pour le Galaxy Flip et le Galaxy Fold.

Samsung s’est également associé à HealthTap pour fournir des services de télémédecine via ses téléviseurs intelligents. Tizen de Samsung, un système d’exploitation open source, a aidé les développeurs à optimiser le service pour une utilisation sur les téléviseurs intelligents. Sean Park, chef de produit senior du groupe de planification de l’expérience de Visual Display Business, a expliqué plus en détail l’accès à la télémédecine via les téléviseurs intelligents de Samsung.

Q1. Comment Tizen a-t-il aidé au développement de ce service ?

Le système d’exploitation intelligent (OS) Tizen de Samsung Electronics a fourni les bases d’une navigation facile sur le grand écran. Tizen est très rapide à déployer comme en témoigne ce que nous avons pu réaliser en trois mois.

Q2. Quels sont les avantages d’accéder télémédecine services via les téléviseurs intelligents Samsung ?

De nos jours, tout est devenu distant. Nous voulons offrir aux utilisateurs de Samsung un moyen plus pratique d’accéder aux soins médicaux, à savoir la télémédecine.

La collaboration de Samsung avec HealthTap vous permet de voir un médecin sur un grand écran dans le confort de votre maison, créant une expérience de télésanté plus immersive. Si vous souhaitez accéder à des services tels que des conseils en santé mentale, vous pouvez le faire avec les téléviseurs intelligents Samsung. Pour ceux qui sont un peu plus âgés et dont la vision rend difficile l’utilisation d’un petit écran mobile, ou pour ceux qui doivent tenir des enfants en bas âge tout en consultant un médecin, ils peuvent facilement accéder aux services de télésanté via les téléviseurs intelligents Samsung. Nous voulons que chacun puisse facilement consulter un médecin depuis chez lui, ce qui nous semble non seulement pratique mais nécessaire.

La technologie ultra-large bande (UWB) a récemment attiré de plus en plus d’attention dans l’industrie des appareils intelligents. L’ingénieur principal Haeyoung Jun de l’équipe de recherche sur les normes de Samsung Research a parlé de l’importance de la normalisation de l’UWB et de la façon dont elle pourrait façonner l’avenir de l’industrie.

Q1. Quel est le rôle du consortium FiRa que Samsung Electronics a créé en 2019 avec des acteurs clés de l’industrie, et quelles activités spécifiques exerce-t-il ?

Le consortium FiRa développe la norme d’interopérabilité et le programme de certification pour permettre aux consommateurs d’utiliser des services alimentés par la technologie ultra-large bande (UWB) dans des appareils intelligents sur des appareils fabriqués par différents fabricants.

Après la création initiale du consortium FiRa par quelques sociétés seulement, dont Samsung Electronics, plus de 115 sociétés membres participent désormais à la définition commune de la norme d’interopérabilité. En outre, FiRa explore diverses applications qui utilisent UWB et coopère avec plusieurs organisations de normalisation dans divers secteurs verticaux de l’industrie pour la normalisation de ces applications.

Q2. Nous aimerions savoir pourquoi la technologie UWB gagne à nouveau en popularité récemment et comment elle évolue.

Alors que de nombreux fournisseurs de services et fabricants étudient des scénarios d’utilisation utilisant des informations de localisation relatives obtenues par communication directe entre des appareils sans infrastructures lourdes, l’obstacle à la mise en œuvre de la technologie et des applications UWB a été abaissé. Parallèlement à Samsung Electronics, des entreprises mondiales implémentent également UWB dans leurs appareils. À mesure que le nombre de produits compatibles UWB augmente sur le marché, il y aura également une motivation pour installer des infrastructures UWB. Nous prévoyons que si seulement une ou deux applications UWB révolutionnaires émergent sur le marché, l’écosystème UWB se développera rapidement.

Q3. Nous aimerions savoir à quoi ressemblerait en détail la nouvelle ère des communications sans fil envisagée grâce à la normalisation de la technologie UWB.

La technologie UWB permet à vos propres appareils de détecter l’emplacement, y compris la distance et la direction, d’autres appareils UWB à proximité. Il permet également les transactions de données sécurisées entre les appareils ainsi que les interfaces internes sécurisées, par conséquent UWB peut fournir différents types de services basés sur la localisation que le GPS est incapable de fournir. Par exemple, UWB apporte le même effet que le marquage NFC à un lecteur même avec le smartphone placé dans une poche ou un sac. Grâce à la technologie UWB standardisée, les consommateurs pourront accéder à de nouveaux services pratiques dans plusieurs secteurs verticaux.