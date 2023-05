Q&A : L’avenir de la thérapeutique numérique après la chute de Pear Therapeutics

Depuis Pear Therapeutics, l’une des premières sociétés thérapeutiques numériques, a déclaré faillite en avril, il y a eu des discussions sur l’état des investissements dans la thérapie numérique, les défis qui existent autour des normes de soins, les obstacles à l’adoption et la manière de réussir dans le secteur.

Andy Molnar, PDG de Digital Therapeutics Alliance, une organisation à but non lucratif qui fournit un leadership éclairé et une formation pour faire progresser l’adoption des thérapies numériques, s’est entretenue avec MobiHealthActualités pour donner son point de vue sur le marché thérapeutique numérique et comment la faillite de Pear a affecté l’industrie.

MobiHealthActualités : Que se passe-t-il dans le domaine des thérapies numériques et quel est, selon vous, l’impact de la faillite de Pear sur le marché ?

Andy Molnar : C’est une année tellement étrange parce que c’était l’une des premières années où nous avons vu la couverture de Medicaid progresser très rapidement, poursuivant sur la lancée de l’année dernière. Nous voyons les payeurs prendre les thérapies numériques plus au sérieux et, en même temps, le financement par capital-risque est vraiment difficile à obtenir, alors qu’il y a cinq ans, il était distribué facilement. Mais à l’époque, nous ne savions pas comment ces produits allaient être payés. Maintenant, nous voyons réellement un chemin. Donc pour moi, c’était vraiment difficile de comprendre comment ces deux choses majeures se produisent en même temps. C’est vraiment difficile pour moi de concilier cela dans ma tête.

Nous veillons toujours à ce que tout avance aussi intelligemment que possible aujourd’hui. Je veux dire que les thérapies numériques, les thérapies numériques sur ordonnance et la santé numérique en général ne vont évidemment pas disparaître. Il est là pour rester, et nous sommes là pour aider à le guider. Et il y a cinq ans, quand nous avons commencé, nous n’étions tout simplement pas aussi intelligents que nous le sommes maintenant.

Peut-être que c’est juste une belle réinitialisation, tu sais? Beaucoup de gens disent, d’accord, combien d’argent cela prend-il vraiment ? De combien avons-nous vraiment besoin ? Où placez-vous vos ressources ? C’est pourquoi nous avons mis en place un lancer le livre de jeu pour aider nos entreprises membres à comprendre quel est le meilleur endroit où placer vos ressources.

MNH : Pensez-vous que le taux d’adoption des prestataires et de remboursement des payeurs freine la progression des thérapies numériques ?

Molnar : Je pense qu’il est très clair que le système de santé américain n’est pas conçu pour promouvoir l’innovation. La difficulté d’introduire une toute nouvelle catégorie de produits dans les systèmes de payeurs et les systèmes de fournisseurs ou la formation nécessaire pour les pharmaciens et des choses comme ça. Notre système est conçu pour dire non, n’est-ce pas ? Lorsque vous voulez faire passer la couverture de Medicare, ils doivent trouver cet argent ailleurs et le retirer à quelqu’un d’autre. Donc, quel que soit le coût de notre facture – et nous sommes au milieu d’un CBO [Congressional Budget Office] processus maintenant – si c’est, je ne sais pas, 10 milliards de dollars sur 10 ans, qui va perdre cet argent ? Vous ne voulez pas le prendre des médecins. Vous ne voulez pas l’enlever d’autres innovations. Et donc avec cela, Medicare est resté immobile en ce qui concerne le codage et des choses comme ça. Donc je sais qu’AppliedVR a obtenu un code, mais ils étaient sous DME [durable medical equipment]. C’est un peu différent. Et puis La poire a reçu le code A9291que Medicare a spécifiquement dit, nous n’allons pas rembourser.

MNH : Que voyez-vous se passer cette année dans le domaine des thérapies numériques ? Où la voyez-vous progresser ?

Molnar : Eh bien, j’espère que beaucoup de trucs de Medicaid continueront d’avancer à partir de l’élan que nous avons vu avec Pear. Il est encore trop tôt pour dire quel effet leur faillite aura là-dessus. Mais ils avaient trois ou quatre États maintenant, et nous sommes en pourparlers avec d’autres directeurs d’État de Medicaid. Maintenant qu’ils voient un chemin, ils veulent suivre ce chemin. Et donc j’espère vraiment, vraiment que les produits de Pear resteront sur le marché, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais ils sont rentables à ce stade – rentables, ce qui signifie que leurs produits génèrent des revenus. Et donc vous aimeriez voir quelqu’un continuer sur cette lancée. Et puis nous aimerions voir ces autres produits venir en quelque sorte derrière. Mais je veux voir l’espace commercial avancer. Je veux que Medicare reconnaisse au moins les types de codes qu’ils vont donner. Mais je pense vraiment que les programmes gouvernementaux de l’État commenceront également à promouvoir des plans commerciaux.

Aussi, nous faisons notre sommet inaugural En début juin. Ce que nous avons fait, c’est que nous l’avons lié à nos événements de la journée sur la Colline ou à nos journées de transport aérien. Nous avons organisé trois événements l’année dernière et l’année précédente. Donc, fondamentalement, deux fois par an, c’est ce que nous faisions. Et nous avons constaté que nous réunissions des panels de tous ces spécialistes du gouvernement et c’était essentiellement, la moitié de cela était une conférence et l’autre moitié s’adressait au Congrès. Et nous avons pensé, vous savez quoi, nous avons un tel élan ici. Comment pouvons-nous transformer cela en quelque chose de plus grand ? Et c’est pourquoi nous organisons la conférence cette année.