Q&A : Construire un module autonome pour surveiller la santé des astronautes

Phyxable, une plateforme de soins virtuels qui met en relation des patients avec des physiothérapeutes et offre aux utilisateurs des outils pour être proactifs avec leur santé, a été sélectionnée par l’Agence spatiale canadienne comme l’une des cinq entreprises à contribuer à son 2023 Initiative La santé au-delàqui soutient des solutions durables et innovantes qui répondent aux problèmes de santé auxquels sont confrontés les astronautes.

Le Dr Jim Feng, PDG de Phyxable, s’est entretenu avec MobiHealthActualités discuter de la Module médical de soins connectés la société de kinésithérapie et ses partenaires travaillent avec l’Agence pour analyser la santé des astronautes lors des vols spatiaux.

MobiHealthActualités : Comment Phyxable travaille-t-il avec l’Agence spatiale canadienne ?

Dr Jim Feng : L’ASC et la NASA et tous ceux qui participent actuellement à ce nouveau voyage spatial vers Mars, nous cherchons de meilleures façons de créer la santé humaine. Et si vous regardez la santé dans l’espace, en particulier la santé dans l’espace lointain où il y a de longs vols pouvant durer six mois ou plus et dans une situation de microgravité, la façon dont vous prenez soin de ces patients et prenez soin de nous-mêmes est vraiment très différente de ce que nous faire sur Terre.

Nous n’avons pas les ressources numéro un; c’est là l’élément clé. Et puis vous ne pouvez avoir, probablement, que des généralistes qui connaissent un peu beaucoup de choses mais pas grand-chose des petites choses.

Donc, un élément de l’ASC, et c’est de l’information publique, c’est que la DP [request for proposal] qu’ils ont sorti était spécifiquement pour deux composants. L’un est le côté matériel. Alors, comment construisez-vous réellement de petites cliniques et des hôpitaux qui peuvent être de nature autonome et autosuffisants ? Nous avons donc construit ce module médical vraiment cool, et nous pourrons le présenter dans les mois à venir. Ce sera à l’Agence spatiale canadienne pour l’OTAN et la NASA que les gens pourront venir voir, donc c’est vraiment excitant. Nous avons donc ce pod qui est entièrement autonome. Il y a comme 30 panneaux solaires, un système de récupération de pluie, une stérilisation UV, comme vous l’appelez, nous l’avons. Nous avons même de la robotique là-dedans.

Le matériel est construit par trois partenaires. Il s’agit donc de Phyxable, Micron Digital et WizCraft Design. Nous avons donc toutes les compétences nécessaires pour construire les composants, les composants matériels de celui-ci. Et oui, le pod s’appelle en fait Advanced Medical Pods.

Et puis un élément clé de cela est qu’il doit être interopérable. Vous devez être capable de brancher et de jouer différents appareils pour pouvoir obtenir différentes solutions. Parce qu’on ne peut pas tout construire à la fin de la journée, on veut pouvoir s’intégrer. C’est donc la clé. Il y aura donc beaucoup de joueurs qui travailleront sur la plateforme Phyxable.

Et puis de l’autre côté se trouve le logiciel. Nous avons créé un outil basé sur l’IA vraiment cool que nous allons lancer dans le monde entier, et je pense que cela résout un gros problème d’interopérabilité. Il s’appelle Morphée. Il y a plus à venir. C’est Phyxable et Micron Digital ensemble. Nous travaillons ensemble sur le projet, dirigé par Rohit Seth.

MNH : Comment le module va-t-il connecter efficacement les fournisseurs ici sur Terre aux astronautes dans l’espace, d’autant plus qu’il peut y avoir un décalage dans le temps de communication en fonction de leur emplacement ?

Fang : Il y a certainement un retard. Je pense donc que la différence de ce que nous construisons avec un réseau maillé, en fait que Micron Digital a et que nous incorporons dans le système, permet différentes façons de se connecter.

Il est entièrement autonome à part entière. Il peut fonctionner seul, mais si vous avez besoin de vous diversifier, il a un moyen de se synchroniser avec le cloud sur Terre ainsi qu’en arrière, et en ce qui concerne la télémédecine, la conversation change dans la façon dont vous traitez les cas. Le flux de travail change. Si vous avez un changement dans le flux de travail, vous devez changer la façon dont les informations sont relayées à partir, vous savez, des textes/voix, des images, des sous-titres codés et des éléments intermédiaires.

Et ce que nous prévoyons, c’est que nous aurons une démo prête pour notre vitrine dans la deuxième semaine de juillet. Ce sera donc à ce moment-là que nous serons pleinement ouverts au monde.

Beaucoup de choses doivent être autonomes sur les vaisseaux, sur la station spatiale, sur la passerelle, sur les bases lunaires et, espérons-le, éventuellement sur les bases martiennes. Et c’est là qu’une très bonne IA peut intervenir pour suggérer des tâches de mise en œuvre et comment le faire pour les généralistes qui sont également là. Ce sont donc des éléments que nous construisons également pour le système. Nous sommes donc vraiment ravis de cela parce que je pense qu’en fin de compte, cela accélère vraiment la façon dont nous travaillons ici sur Terre.