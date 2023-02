Q&A : Babylon prévoit la rentabilité après une “erreur” de SPAC

Entreprise multinationale de santé numérique Babylone a connu quelques années tumultueuses. Ses revenus ont augmenté, mais il continue de perdre de l’argent et ses prix de l’action a chuté.

Ali Parsa, PDG et fondateur de Babylon, a rejoint MobiHealthActualités pour discuter des leçons que Babylon a apprises depuis son introduction en bourse en 2021 et où son objectif est d’aller de l’avant.

MobiHealthActualités : La société réalise maintenant beaucoup plus de revenus que lors de son introduction en bourse, mais a connu une forte baisse du cours de ses actions. Quelle est votre opinion sur la façon dont tout cela s’est déroulé?

Ali Parsa : Nous avons introduit nos actions en bourse en octobre 21 via un SPAC [special purpose acquisition company]et nous avons dû choisir un SPAC exactement pour la raison que vous avez mentionnée : nous avons enregistré une croissance de 400 %.

Mais avec le recul, c’était une très grosse erreur. Il n’en est pas question.

Cela nous a coûté cher de suivre cette voie et, plus important encore, cela nous a laissé presque sans actionnaires américains. Donc, vous êtes à la Bourse de New York aux États-Unis sans aucune base d’actionnaires américains pour soutenir votre action.

La réalité est que l’entreprise se développe plus rapidement. Sa rentabilité s’améliore plus rapidement. Tout fonctionne comme nous le souhaitons, mais nous avons ce problème de coût du capital que nous devons régler, et nous mettons un actif que nous avons en vente. Une fois que nous l’avons vendu, nous sommes entièrement financés, puis nous partirons de là. Les marchés toujours – finalement sur une longue période de temps – se réparer.

MNH : Comment Babylon va-t-il devenir rentable et que faites-vous pour vous assurer que cela se produise le plus tôt possible ?

Parse : Nous avons prochainement des annonces à faire à ce sujet auxquelles vous ne vous attendiez pas ou que vous n’auriez pas cru [regarding] la rentabilité. Jusqu’à il y a un an, tout le monde se concentrait sur la croissance. Cette mentalité de brassage pour passer de la croissance à la rentabilité immédiate est une chose très nouvelle.

Il faut du temps pour amener la mentalité de votre équipe de direction à passer de la croissance à la rentabilité, puis pour amener la mentalité de vos employés à passer de la croissance à la rentabilité, puis pour amener vos clients à dire : “Hé, je ne peux pas accepter les offres déficitaires cette année, mais rentables dans trois ans. Réorganisons-nous.

Et toutes ces choses prennent du temps. Dans l’esprit des investisseurs, cela peut changer du jour au lendemain. Dans le monde réel, pour que les organisations changent, cela prend du temps. Nous avons passé une grande partie de l’année dernière à améliorer fondamentalement cela.

Je pense que, et ce n’est pas public, nous avons retiré environ 125 millions de dollars de coûts à l’entreprise. Nous nous sommes débarrassés de certains de nos contrats les moins rentables. Nous nous sommes recentrés, passant de moins de Medicaid à plus de commercial.

Nous venons d’annoncer que nous avons conclu un accord très important avec Ambetter sur un accord commercial de 200 millions de dollars ou moins. Alors, tout cela, petit à petit, change le ton. Nous ferons une annonce en temps voulu sur les effets de tout cela par rapport à ce que nous avons dit précédemment.

Dans le passé, nous avons dit que nous serons EBITDA [earnings before interest, taxes, depreciation and amortization] rentable vers la fin de ’25. Et je pense que vous serez surpris de savoir que cela s’est considérablement amélioré maintenant.

MNH : Que se passe-t-il cette année avec Babylon ? Que recherchez-vous vraiment ?

Parse : Pour nous, cette dernière année a été une année très difficile, car tout était à propos de l’ouragan qui arrivait, et vous deviez simplement nettoyer la maison ou simplement vous assurer que vous avez survécu à l’ouragan.

C’est fait maintenant. Et maintenant, pour nous, il s’agit, dans le nouvel environnement, de savoir comment grandir à nouveau et comment nous réinitialiser ? Nous avons encore un tout petit peu de travail à faire. Nous avons l’IPA [independent physician association] en Californie que nous devons vendre. Nous avons besoin de l’argent de la vente. Une fois que nous aurons fait tout cela, nous réorienterons l’entreprise vers un retour à notre cœur de métier et la réalisation de notre mission.

Nous pensons qu’il est tout à fait possible pour vous, pendant que vous êtes assis à la maison… d’être surveillés en permanence pour tous vos signes vitaux, puis que les données soient diffusées en toute sécurité en temps réel, pour les agents (qu’il s’agisse d’IA ou d’analyses, cela ne n’a pas vraiment d’importance) pour surveiller en permanence et vous alerter lorsque quelque chose ne va pas.

C’est un projet à long terme pour Babylone. Et puis, bien sûr, des accidents arrivent, des maladies arrivent, des choses arrivent, et quand cela arrive, comment pouvons-nous rendre cette expérience extrêmement transparente ? C’est ce que nous construisons à Babylone.