Python s’enroule autour du pied d’une fille et vole une chaussure

Les pythons sont d’excellents chasseurs qui peuvent répandre du poison à l’intérieur de leurs proies avec leurs crocs acérés, les tuant instantanément. Cependant, quelques vidéos diffusées sur les réseaux sociaux révèlent des personnes s’attaquant aux serpents comme s’il s’agissait d’animaux domestiques. Récemment, une vidéo qui a laissé les internautes stupéfaits a montré un incident similaire, où une fille peut être vue en train de jouer avec un énorme python birman.

La vidéo qui a été téléchargée sur Instagram, par un compte nommé World of Snakes, montrait un python birman mortel enroulé autour du pied d’une fille. Cependant, la fille ne semblait pas effrayée alors qu’elle souriait et continuait à traîner le serpent avec elle.

Au fur et à mesure que la vidéo progressait, les utilisateurs des médias sociaux ont été étonnés de découvrir la courageuse fille essayant de soulever le python à mains nues alors que le reptile refusait de se défaire de son pied. La jeune fille, qui semble travailler dans un magasin de reptiles, est aidée par un collègue qui emporte le python dans ses mains.

Cependant, ajoutant une petite touche inoffensive à la vidéo, on voit la fille sauter sur une jambe et s’approcher de l’autre employé. Il est révélé plus tard que le serpent s’était emparé de sa chaussure. Elle parvient enfin à récupérer sa chaussure des griffes du reptile et la porte.

MEILLEURES VIDÉOS SHOWHA

La vidéo hilarante a suscité des réactions amusantes de la part des utilisateurs des médias sociaux qui n’ont pas perdu de temps à réagir dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit : “Naughty Fella”, tandis qu’un autre a plaisanté : “Quand vous êtes attaché à la personne”.

On voit souvent des gens s’amuser avec des serpents et de telles vidéos apparaissent souvent sur les réseaux sociaux. Dans une autre vidéo de ce type, qui est devenue virale récemment, un enfant en bas âge a été vu en train de gambader avec un tapis cobra géant, le tirant par la queue et même emmenant le serpent au lit.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici