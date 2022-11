Python s’enroule autour du cou d’un homme pour l’étouffer, Internet ne peut plus le regarder

Les pythons sont l’une des races de serpents les plus dangereuses. Plus précisément, vous devez vous méfier des pythons réticulés. Cette espèce particulière, bien que non venimeuse, a une tactique différente et plus douloureuse pour tuer sa victime. Le python réticulé s’enroule d’abord autour de sa proie, la rendant incapable de respirer jusqu’à ce que la victime meure d’asphyxie ou d’arrêt cardiaque. Alors que les gens ont tendance à garder une distance de sécurité avec ce reptile dangereusement beau, la proximité de cet homme avec un python réticulé a soulevé des sourcils parmi la population Internet.

La vidéo désormais virale a été publiée sur Instagram par un casse-cou d’un homme nommé Nick Wrangler qui prétend être un accro aux animaux et aux reptiles. “NERVEUX pendant que le python SERRE mes cordes vocales”, lit-on dans sa légende.

Dans le clip visuel choquant, Nick peut être vu tenant un énorme python réticulé dans ses mains. La façon dont le reptile rampant s’enroule dangereusement autour du cou de Nick effrayera même les cœurs les plus courageux. Bien que Nick garde le python à distance, il semble étouffer par la poigne resserrée du reptile, enroulé comme un bandage vicieux autour de son cou.

Dès que Nick tape son chapeau sur le visage du python, le reptile siffle agressivement, faisant saillie ses crocs. Bien que mal à l’aise, Nick ne semble pas avoir peur du python car il utilise avec désinvolture ses deux mains pour s’attaquer au féroce reptile, totalement imperturbable, affichant même le serpent devant les téléspectateurs à la caméra.

Alors qu’une poignée d’utilisateurs de médias sociaux ont apprécié la vidéo, d’autres n’ont pas été très impressionnés par la cascade mortelle de Nick. “Éduquer les autres sur une autre créature majestueuse tout en s’évanouissant presque. Contenu Nick typique. Aimez votre contenu, continuez à éduquer les autres sur ces animaux incroyables », a salué un utilisateur. “J’adore la façon dont tu souris comme un fou en parlant de la façon dont tu es dans une situation terrible”, a commenté un second.

Un autre utilisateur d’Instagram a réprimandé Nick pour son exploit et a écrit: “Ce n’est pas nécessaire et montre simplement que des gens comme vous utilisent des animaux pour le contenu.” “Niveau élevé d’excès de confiance et de stupidité aussi”, a laissé tomber un autre individu consterné.

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a recueilli plus de 376 000 vues et reçu plus de 8 000 likes sur Instagram. Si vous faites défiler le flux Instagram de Nick, vous trouverez l’homme au cœur de lion face à différents types d’animaux, en particulier des serpents, laissant tout le monde stupéfait. Découvrez quelques-unes de ses superbes vidéos ici.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici