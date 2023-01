Python birman de 15 pieds repéré rampant sur la route aux États-Unis

Nous rencontrons souvent des vidéos effrayantes d’interaction homme-animal en ligne. Dans un autre clip de ce type, un groupe de personnes a été stupéfait lorsqu’il a repéré un énorme python birman croisant leur chemin dans le parc national des Everglades en Floride, aux États-Unis. La vidéo, qui a été publiée sur Instagram, montre le python birman, estimé à plus de 15 pieds de long, glissant sur la route du parc national. Le groupe ralentit son véhicule pour mieux voir le serpent sur la route. On entend leur navigateur dire : « Continuez vers la route ». Quelques secondes plus tard, on entend une personne s’exclamer : « c’est le plus gros serpent que j’ai jamais vu de toute ma vie ». On entend une autre personne, faisant partie de ce groupe, demander à son ami de le ramasser à mains nues.

“Mes amis et moi avons commencé la nouvelle année en beauté ! Tant d’observations incroyables de la faune! Je les publierai cette semaine, mais voici mon préféré : un python birman de plus de 15 pieds traversant la route dans le parc national des Everglades. Nous avons épinglé l’emplacement et l’avons signalé, car ils constituent une énorme menace pour notre écosystème », a lu la légende publiée avec la vidéo étrange.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a recueilli plus de 28 000 vues depuis qu’elle a été partagée en ligne. Les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits par le clip. L’un des utilisateurs a écrit: “OMG! J’aurais adoré, mais mon mari aurait eu une crise de panique, et il ne m’aurait jamais laissé sortir du véhicule, lol. Bonne vidéo!” Un autre a écrit: “Wow !!! Des images incroyables ».

“Remarquable!!!! Monstre python ! Je suis jaloux », a lu une autre réaction au clip.

Selon National Geographic, les pythons birmans sont parmi les plus grands serpents du monde et sont originaires des jungles et des marais herbeux d’Asie du Sud-Est. Ils peuvent atteindre une longueur de 23 pieds ou plus et peser jusqu’à 200 livres. Ils passent beaucoup de temps dans les arbres quand ils sont jeunes. Cependant, à mesure qu’ils mûrissent et que leur taille et leur poids rendent difficile l’escalade dans les arbres, ils deviennent principalement des habitants du sol. Ces serpents sont également connus pour être d’excellents nageurs, avec la capacité de rester sous l’eau jusqu’à 30 minutes avant de faire surface pour respirer. Les pythons birmans sont des carnivores qui se nourrissent de petits mammifères et d’oiseaux.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici