Python avale un cerf entier en quelques secondes, une vidéo terrifiante devient virale

Une vidéo horrifiante qui devient actuellement virale montre un python avalant un cerf entier en quelques secondes. Partagé sur Instagram, le clip montre le reptile avalant rapidement sa proie. Le lieu de l’incident n’a pas été mentionné. Cependant, de nombreux utilisateurs ont déclaré qu’il s’agissait d’un python birman. La vidéo commence par le python ouvrant sa large bouche. Plus loin dans la vidéo, vous pouvez le voir avaler un cerf entier.

De plus, un homme à côté du python peut être vu tapant son corps sans aucune crainte. Regarde:

“J’aurais aimé que le serpent ait avalé ces hommes”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Les gens pensent également qu’il s’agit d’une vidéo inversée. Une personne a écrit: “Ceci est une vidéo inversée.” Une personne a écrit : « Le serpent régurgite le cerf. Ils peuvent le faire très rapidement pour leur permettre d’échapper au danger lorsqu’ils sont vulnérables.

Pendant ce temps, plus tôt, un python de 22 pieds de long a mangé une femme de 54 ans en Indonésie. Selon la police, une recherche a commencé après que la victime, identifiée comme étant Jahrah, 54 ans, ne soit pas rentrée chez elle après avoir ramassé du caoutchouc dans une plantation de la région de Jambi. S’adressant à CNN Indonésie, le chef de la police de Betara Jambi, AKP Herafa, a déclaré que le mari de la victime avait fouillé toute la zone. Il n’a trouvé que ses sandales, son foulard, sa veste et son couteau. Le lendemain, le mari, avec son équipe de recherche, est tombé sur un serpent géant avec un abdomen enflé.

De plus, plus tôt, un clip posté sur Instagram montrait un krait à tête rouge avalant un autre serpent en entier. Le grand reptile élapidé venimeux prend alors ce qui ressemble à un rot après un grand repas. Le Krait à tête rouge est une espèce rare de serpent potentiellement très venimeux. Il habite les plaines boisées, les collines et les zones de montagne inférieures à moins de 900 mètres d’altitude. Ils ont un corps noir ou bleu-noir de section triangulaire. Leurs écailles vertébrales élargies forment une crête claire le long de la ligne dorsale. Certaines espèces ont également des écailles jaunâtres pâles.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici