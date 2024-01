Pyramid Hill Sculpture Park & ​​Museum nomme Sarah Templeton Wilson directrice exécutive

“Sarah Templeton Wilson a déjà démontré ces qualités ainsi que ses capacités de leader collaboratif, d’innovatrice et de communicatrice accomplie”, a déclaré Sanderson Lewis. « Elle apporte une véritable passion pour les arts et une conviction inébranlable que l’art dans la nature peut transformer des vies et renforcer notre humanité commune. »

L’annonce conclut une recherche nationale de quatre mois, présidée par Patty Beggs, membre du conseil d’administration, avec la participation du conseil d’administration, du personnel et des dirigeants communautaires du parc, et menée en partenariat avec le cabinet Clark Schaefer Strategic HR. La recherche a généré plus de 270 candidats et comprenait plusieurs dizaines d’entretiens écrits, téléphoniques et personnels.

Templeton Wilson a été le choix unanime.

« Je suis extrêmement reconnaissant d’avoir l’opportunité de continuer à diriger le parc pendant une période aussi importante pour Pyramid Hill et la communauté artistique dans son ensemble. L’art est un élément essentiel pour des communautés saines et dynamiques, et Pyramid Hill contribue à la renaissance de la ville de Hamilton et au classement de la ville de Cincinnati comme meilleur endroit où vivre dans l’Ohio », a-t-elle déclaré.

Templeton Wilson a déclaré qu’elle voyait dans Pyramid Hill le potentiel d’élargir son rôle dans le débat sur l’art, la nature et l’éducation.

Templeton Wilson possède 20 ans d’expérience dans les musées, les arts du spectacle et l’enseignement universitaire. Elle avait auparavant été nommée au poste de directrice exécutive par intérim après le départ de l’ancien directeur exécutif Bryan Knicely en juin 2023 pour retourner à Saint-Louis en tant que directrice exécutive de Craft Alliance.

Templeton Wilson a été embauchée par Pyramid Hill en 2022 en tant que première directrice du développement du parc, et depuis lors, elle a dirigé les efforts visant à établir un portefeuille de dons individuels, de parrainages d’entreprises et de subventions de fondations. Le parc a fêté ses 25 ans en 2022.

Templeton Wilson a commencé sa carrière de développement en 2007 à l’Université de l’Ohio, où elle a également enseigné des cours de premier cycle en arts interdisciplinaires. Après cinq ans à Athènes, elle a été embauchée par son alma mater, l’Université de Miami. Au cours de son mandat de huit ans à Miami, elle a lancé un programme d’engagement des anciens élèves et des donateurs pour les campus régionaux et a mis en place des programmes d’affinité pour les anciens élèves du campus d’Oxford.

Avant de rejoindre Pyramid Hill, elle était directrice associée du développement au Cincinnati Ballet et a participé à la campagne de financement pour leur nouvelle installation à Walnut Hills.

En tant que directrice exécutive de Pyramid Hill, elle dirigera tous les aspects des opérations du parc, y compris la surveillance de la conservation, la gestion administrative et financière, la collecte de fonds, le marketing, l’éducation, l’engagement communautaire et les initiatives de diversité, d’équité et d’inclusion.

Templeton Wilson est membre de la promotion Leadership Hamilton de 2024, président de la table ronde We Art Hamilton Arts Roundtable, membre du conseil d’administration de Visit Hamilton et ancien président du Miami University Alumni Band. Elle est actuellement chef de troupe des Girl Scouts of Western Ohio et a été activement impliquée dans le mentorat, notamment en cofondant Miami RED Women.

Pyramid Hill travaille sur un plan à long terme qui culminera lorsque le parc célébrera son 30e anniversaire en 2027. Le parc a acquis une réputation nationale en raison de sa superficie, de sa collection permanente, de son engagement en faveur de l’inclusion et de l’engagement du public, de ses pratiques environnementales et de ses politiques fiscales. santé.

De plus, en 2019, Pyramid Hill est devenu l’intendant de Fortified Hill Earthworks, une colline culturelle Hopewell vieille de 2 000 ans adjacente au parc et inscrite au registre national des lieux historiques. Pyramid Hill prévoit d’ouvrir le nouveau site pour des visites publiques limitées plus tard cette année.

«Nous allons travailler à l’ouverture de Fortified Hill, nous allons travailler sur notre plan stratégique, qui contient de nombreux éléments nouveaux pour les sentiers et les terrains du parc ainsi que pour les arts. Nous sommes tout simplement dans une excellente situation en ce moment », a déclaré Templeton Wilson.

Elle a déclaré que le parc prévoyait de révéler de nouveaux ateliers, des opportunités de visites guidées ainsi que de nouvelles mises à jour des installations qui n’ont pas encore été annoncées, qui seront annoncées lors de la Journée des fondateurs.

« Nous considérons vraiment le parc comme un lieu unique qui allie l’art et la nature, nous avons donc vraiment essayé de prendre en compte les deux côtés, et l’éducation est l’un de nos principes fondamentaux… Nous avons eu d’excellents programmes comme « Dogs & Doughnuts » et notre série « Family Fun on the Hill », et nous cherchons à en ajouter davantage », a déclaré Templeton Wilson.

En 2024, a-t-elle déclaré, la célébration de la Journée du fondateur de Pyramid Hill sera un événement gratuit d’un week-end, du 9 au 11 mars. Les membres de la communauté devraient surveiller plus de détails à venir sur la Journée des fondateurs.